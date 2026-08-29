Negli ultimi anni un curioso ribaltamento culturale ha trasformato una tecnologia nata per il grande pubblico in un segno distintivo di élite cinefila. Dietro a questo fenomeno ci sono nomi come Christopher Nolan e film come Odissea, ma anche scelte tecniche e commerciali che stanno cambiando il modo in cui viviamo la sala.

Le origini: da esperimenti di Expo al marchio IMAX

La storia parte negli anni Sessanta, quando l’innovazione cinematografica trovò terreno fertile nelle fiere mondiali. Esperimenti multischermo e proiezioni panoramiche dimostrarono che l’effetto immersivo poteva essere potenziato oltre il formato tradizionale. In seguito due gruppi di pionieri decisero che un singolo proiettore su uno schermo enorme sarebbe stato la soluzione ideale.

Da quell’intuizione nacque una società che avrebbe preso il nome IMAX, contrazione di “maximum image”. Il debutto pubblico avvenne con cortometraggi sperimentali e prime sale permanenti, soprattutto in musei e centri scientifici. Per anni l’attirazione principale fu la tecnologia stessa, più che i contenuti, con documentari spaziali e naturali in primo piano.

Tecnologia IMAX: cosa la distingue davvero

Pellicole, formato e sensazioni

Il formato tradizionale IMAX si basa su pellicola larga, con fotogrammi che scorrono orizzontalmente. Questo consente una densità di dettaglio molto superiore rispetto ai formati convenzionali.

La pellicola 65/70mm consente una densità di dettaglio superiore ai formati convenzionali.

Rapporti d’aspetto : 1,90:1 e 1,43:1 sono standard per schermi IMAX.

: 1,90:1 e 1,43:1 sono standard per schermi IMAX. Pellicola 65/70mm : il girato su 65mm viene spesso stampato su 70mm per la proiezione.

: il girato su 65mm viene spesso stampato su 70mm per la proiezione. Audio e disposizioni : sedute inclinate e impianti sonori avvolgenti aumentano l’immersione.

: sedute inclinate e impianti sonori avvolgenti aumentano l’immersione. Limitazioni pratiche: le fotocamere IMAX analogiche sono costose, pesanti e rumorose. Un minuto di ripresa può costare migliaia di dollari.

Digitale, laser e compromessi

Negli anni Duemila IMAX ha introdotto soluzioni digitali per estendere il modello ai multisala. La versione digitale è più economica, ma usa proiettori 2K che non raggiungono la definizione teorica delle macchine analogiche.

La risposta recente è stata IMAX with Laser, con doppio proiettore 4K, che migliora qualità e luminosità. Tuttavia resta una differenza concreta tra le sale originali e quelle digitali più piccole.

Dal documentario ai blockbuster: l’incontro con Hollywood

IMAX uscì dal circuito museale grazie a due movimenti paralleli: l’allargamento dei generi e l’adozione da parte delle major. Concerti, animazione e live-action sperimentale hanno aperto la strada.

Negli anni Novanta arrivarono film-concerto e produzioni sperimentali.

La tecnologia DMR permise di trasformare pellicole 35mm per la proiezione IMAX.

Registi come Nolan hanno sperimentato l’uso ibrido della pellicola IMAX per sequenze chiave.

Oggi il formato è in auge tra autori mainstream e autori d’autore. Alcune produzioni recenti sono nate o adattate per IMAX tramite un programma di certificazione digitale che facilita l’uso di telecamere ad alta qualità.

Due etichette, due percorsi produttivi

IMAX distingue tra due diciture che spesso vengono confuse:

“Filmato per IMAX” : produzione digitale certificata dal programma IMAX, con supporto tecnico e formati ottimizzati per gli schermi del circuito.

: produzione digitale certificata dal programma IMAX, con supporto tecnico e formati ottimizzati per gli schermi del circuito. “Girato con macchine da presa IMAX”: pellicola 65mm o camere analogiche IMAX, che offrono la migliore qualità quando proiettate su impianti analogici.

Esempi recenti mostrano entrambe le strade: alcuni titoli sono stati realizzati con strumenti analogici su pellicola Kodak 65mm, altri hanno sfruttato l’etichetta certificata per ottenere il massimo dal digitale.

Il marketing, il prezzo e la logica del botteghino

IMAX non è soltanto una scelta estetica. È un asset commerciale potente. Biglietti premium e posizionamento pubblicitario del marchio aumentano gli incassi.

I biglietti IMAX premium rappresentano un asset commerciale significativo per il botteghino.

Lo sfruttamento della percezione di esclusività è evidente nelle strategie promozionali. Il logo IMAX compare preponderante nei poster e nelle campagne. In alcuni casi i produttori hanno chiesto finestre di esclusiva o proiezioni riservate per massimizzare l’impatto mediatico.

Chi è il “cinefilo IMAX”: nuovi riti e nuove gerarchie

Il profilo del fan si è evoluto. Oggi molti appassionati mostrano la propria devozione con comportamenti social e rituali pubblici.

Recensioni su Letterboxd e collezioni di Blu-ray di nicchia.

Code ai multisala e prenotazioni anticipate di settimane o mesi.

Viaggi e trasferte per assistere a proiezioni in sale “vere” con pellicola 70mm.

Scelte estreme: modificare programmi personali per non perdere una data di uscita.

Per alcuni il possesso di un biglietto IMAX è diventato segno di appartenenza a una comunità cinefila più raffinata. Per altri è un simbolo di snobismo trasferito dal contenuto al contenitore.

Diffusione delle sale e impatto sull’accessibilità

La rete mondiale di sale IMAX è limitata rispetto al totale dei cinema. Le cifre mostrano un quadro di scarsità reale:

Circa 1.876 sale IMAX nel mondo, poco più dell’1% del totale.

Schermi 70mm per pellicole analogiche: circa 41 nel mondo.

In Italia: 7 cinema con tecnologia IMAX, nessuno in 70mm.

La scarsità di impianti originali, unita al prezzo maggiore del biglietto, spinge il cinema verso la dimensione dell’evento. Questo modello valorizza le occasioni speciali, ma rende meno frequente l’esperienza settimanale della sala.

Rischi, dibattiti e cultura cinematografica

L’adozione massiccia del formato solleva questioni aperte. Da un lato c’è il valore artistico: certe immagini funzionano meglio su uno schermo enorme. Dall’altro c’è il problema dell’esclusività economica e geografica.

Il rischio evidente è che la ricerca dell’esperienza perfetta finisca per creare nuove barriere all’accesso, trasformando il cinema in un prodotto sempre più selettivo.

I registi che scelgono IMAX spesso sottolineano il fatto che il formato riflette una volontà estetica precisa. Ma questo comportamento trasforma anche le scelte creative in leve di marketing e in motivi di gerarchia tra spettatori.

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