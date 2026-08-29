Una maglia non è solo tessuto: è memoria, città e squadra cucite insieme. A Treviso, questo concetto è diventato progetto collettivo quando l’artista veneziano Marco Oggian ha guidato la creazione della nuova divisa dei tifosi del Treviso FBC, frutto di mesi di incontri e ascolto della comunità locale.

Un progetto globale con cuore trevigiano

L’iniziativa fa parte di Your Club Your Canvas, la piattaforma globale promossa da Lenovo. Ogni tappa nomina un Creative Director locale. L’obiettivo è trasformare storie cittadine in identità visive per club di base.

In passato il programma ha toccato realtà in Brasile, Cina e Stati Uniti. A livello internazionale la campagna è supportata dall’ambassador Becky G. A Treviso è stato scelto Oggian.

Come è nata l’idea: ricerca sul territorio e dialogo

Il processo creativo è partito dal confronto diretto con tifosi, famiglie e giocatori. Oggian ha condotto workshop, colloqui e sessioni narrative. Ogni racconto ha fornito materiali emotivi e visivi.

Il processo partecipativo ha coinvolto tifosi, famiglie e giocatori attraverso workshop e dialogo diretto.

Raccolta di testimonianze in piazze e bar.

Incontri con lo staff tecnico e i giovani del vivaio.

Sessioni pratiche con la comunità per definire simboli e slogan.

Tecnologia e design: strumenti usati e metodo

La sperimentazione ha un forte imprint digitale. Oggian ha impiegato strumenti mobili e laptop per catturare e sintetizzare spunti dal territorio.

Scatti e appunti presi con un Motorola razr dotato di AI.

dotato di AI. Prima fase di bozza su Lenovo Yoga Tab Plus .

. Finitura e composizione finale su Yoga Pro 9i Aura Edition.

L’uso dell’intelligenza artificiale ha accelerato la ricerca visiva. Ma la chiave è stata la selezione umana dei simboli più rappresentativi.

Simboli che raccontano Treviso

La nuova maglia funziona come una mappa simbolica della città. Elementi iconici sono stati reinterpretati in grafica.

Riferimenti a Piazza dei Signori e a Porta San Tomaso .

e a . Motivi che evocano le gradinate dello stadio.

Dettagli che rimandano al percorso di rinascita del club.

Sul retro campeggia il motto scelto dalla comunità: “Porto Pal Treviso”. Questa frase è diventata il nucleo concettuale del progetto.

Le varianti della maglia e le scelte produttive

La divisa esce in due versioni pensate per diversi gusti e contesti.

La divisa in due varianti: total white e strisce biancocelesti, realizzata con tessuto traspirante e stampa in sublimazione.

Una variante total white, essenziale e moderna. Una versione a strisce biancocelesti, che guarda alla tradizione del Treviso FBC.

Dal punto di vista tecnico la maglia è realizzata in tessuto leggero e traspirante. La produzione privilegia metodi a basso spreco.

Stampa in sublimazione ad alta definizione.

Ricami e patch tessute per i dettagli distintivi.

Taglio e materiale pensati per prestazione e comfort.

I dettagli grafici, studiati da Oggian, risultano così più visibili e duraturi.

Benefici concreti per la comunità locale

La vendita della maglia supporta progetti sociali legati allo sport. I ricavati andranno a iniziative rivolte a bambini e a persone con disabilità motorie.

Treviso Kids : programmi motori per bambini sotto i cinque anni.

: programmi motori per bambini sotto i cinque anni. Treviso Bulls Powerchair Team: squadra per atleti con disabilità neuromuscolari.

I fondi serviranno per acquistare attrezzature tecniche e abbigliamento specialistico. L’operazione crea un circolo virtuoso tra club e territorio.

Dove acquistare la maglia e informazioni pratiche

La divisa è già disponibile in più canali. I tifosi la possono trovare sia online che in punti vendita fisici.

Volata Store : vendita online ufficiale.

: vendita online ufficiale. Negozio ufficiale del club a Treviso.

Selezionati rivenditori locali.

Per dettagli su taglie, disponibilità e spedizioni conviene consultare i canali ufficiali del club.

Articoli simili

Vota questo articolo