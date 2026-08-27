Scegliere gli occhiali da sole giusti può cambiare un look. Paloceras lo sa e propone montature che non passano inosservate. Il marchio unisce l’energia di Lisbona al rigore di Helsinki e trasforma l’idea di eyewear in un piccolo atto di design e audacia.

Origini del marchio e filosofia di stile

Paloceras è nato dall’incontro tra Alexis Perron-Corriveau e Mika Matikainen. La coppia ha costruito un’identità che mescola Mediterraneo e Nord Europa. Questo mix si riflette nei modelli: caldi nei colori, precisi nelle linee.

La casa non segue il ritmo delle stagioni. Ogni lancio è indipendente. Le uscite sono poche e limitate. Così il brand evita la ripetizione e resta esclusivo.

Dal rendering digitale al prodotto reale: un percorso innovativo

Il processo produttivo non è tradizionale. Tutto comincia in digitale. I modelli nascono come rendering e vengono condivisi online. Prima di vederli in acetato, sono provati virtualmente da migliaia di utenti.

Il processo inizia in digitale: i modelli vengono testati virtualmente prima della produzione manuale.

Paloceras sfrutta filtri e strumenti digitali per testare le forme. Le piattaforme coinvolte includono Snapchat, Instagram e persino Roblox. Solo quando il modello raccoglie interesse reale si passa alla fase artigianale.

Creazione del rendering 3D.

Diffusione via social e filtri AR.

Raccolta dati e feedback virtuali.

Produzione manuale in edizione limitata.

Questo approccio riduce gli sprechi. Permette inoltre di validare le scelte di design prima di investire nella produzione.

Materiali e lavorazione: tradizione dell’occhialeria

Una volta approvato il progetto, il telaio viene realizzato a mano. L’acetato scelto è quello di Mazzucchelli, riferimento per molte realtà dell’alta occhialeria italiana.

La lavorazione artigianale con acetato Mazzucchelli garantisce qualità e rarità di ogni pezzo.

Le montature escono da laboratori artigianali. Ogni pezzo riceve attenzione nei dettagli. Le serie sono volutamente ristrette. Questo rafforza il senso di rarità dei modelli.

Linee e ispirazioni: la firma estetica di Paloceras

Il tratto distintivo è la forma. La famiglia di riferimento si chiama Pebble. Le montature ricordano pietre levigate e ciottoli. I volumi sono arrotondati e generosi. Il risultato ricorda più una scultura che un semplice accessorio.

La collezione gioca sull’irregolarità. Le superfici sembrano modellate a mano. Per questo molti definiscono i modelli come sculture da indossare.

Risonanza mediatica e volti noti

La Pebble ha attirato l’attenzione di testate internazionali. Le pagine di Vogue e Grazia hanno parlato del brand. I modelli sono apparsi sui volti di artisti come Róisín Murphy e dello sportivo Djibril Cissé.

Per chi sono questi occhiali: identità e pubblico

Paloceras non punta al consenso universale. Il messaggio è chiaro: questi occhiali sono per chi cerca personalità. Non cercano il minimalismo neutro, ma l’espressione forte.

Guardare il profilo Instagram del brand basta per capire la direzione. Immagini curate e un’estetica selettiva comunicano che i pezzi non sono per tutti. Questo aspetto è parte integrante dell’appeal.

Perché la strategia digitale conta nel mondo dell’occhialeria

L’uso della realtà aumentata per testare montature anticipa tendenze più ampie. Consente al pubblico di sperimentare senza vincoli. Allo stesso tempo, crea una relazione diretta tra consumatore e designer.

Migliore comprensione del prodotto prima dell’acquisto.

Feedback immediato per affinare il design.

Minore produzione di massa e più attenzione all’artigianato.

Impatto estetico: forme barocche e dettagli artigianali

Il termine “barocco” è utile per descrivere l’audacia delle proporzioni. Le montature non temono l’irregolarità. Al contrario, la valorizzano. Il contrasto tra superfici morbide e tagli netti crea un linguaggio visivo forte.

Questa cifra stilistica trasforma un accessorio funzionale in un elemento distintivo del guardaroba.

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