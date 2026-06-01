Yahya Abdul-Mateen: l’arte di essere un attore camaleontico tra cinema e serie tv

Yahya Abdul-Mateen II è ovunque sugli schermi e fuori dal set. Con una serie di interpretazioni che spaziano dal supereroe nevrotico al vigilante tormentato, sta costruendo una carriera che avvince pubblico e critica. Allo stesso tempo coltiva un sogno semplice: sparire in una grande fattoria dove poter vivere lontano dai riflettori.
Da Wonder Man a Man on Fire: i ruoli che lo proiettano
Nel 2026 la sua immagine è diventata familiare al grande pubblico. Ha debuttato nel mondo Marvel con Wonder Man, su Disney+, dove interpreta un attore alle prese con poteri fuori controllo. Subito dopo è il volto principale di Man on Fire – Sete di vendetta, adattamento Netflix del celebre thriller.
- Wonder Man (Disney+): Simon Williams, attore e supereroe.
- Man on Fire (Netflix): John Creasy, ex militare in crisi.
- The Adventures of Cliff Booth: sequel del film di Tarantino.
- By Any Means: thriller con Mark Wahlberg in arrivo.
Questi titoli lo hanno reso uno degli interpreti più richiesti. Lavora per piattaforme diverse e in generi molto vari. La sua carriera oggi incrocia Marvel, Netflix e grandi registi.
Il mestiere: disciplina, attenzione al dettaglio e presenza
Abdul-Mateen cura ogni movimento in scena. Postura, inflessione, silenzi: nulla è lasciato al caso. Questo metodo lo distingue e gli permette di trasformare anche i ruoli più iconici in esperienze personali.
Un corpo che parla
La sua altezza e la voce profonda lo rendono immediatamente riconoscibile. La fisicità è parte del personaggio, ma non l’unica risorsa. Sul set, la preparazione mentale pesa quanto l’allenamento fisico.
- Gesto misurato: ogni battuta è calibrata.
- Approccio analitico: studia i dettagli del personaggio.
- Versatilità: passa dal dramma al genere action con naturalezza.
La sua attenzione è stata elogiata anche da colleghi come Sir Ben Kingsley, che ha apprezzato la professionalità e la cura posta nei ruoli condivisi.
Reinventare un classico: la propria versione di John Creasy
Prendere il posto di un’interpretazione celebre era una sfida. Abdul-Mateen non ha tentato di imitare Denzel Washington. Ha scelto di scavare nel dolore del personaggio.
In questa nuova versione Creasy è un uomo distrutto da alcol e traumi. Diventa protettore di una giovane e, attraverso il rapporto, rinasce a sé stesso.
Il lavoro ha richiesto scene d’azione intense: combattimenti ravvicinati, inseguimenti e abilità da tiratore. Ma il cuore del ruolo è il conflitto interiore. Per lui è stata soprattutto una prova di emotività.
Vita privata: Buddy, la fattoria e la voglia di sparire
Fuori dal set Abdul-Mateen è più riservato. Passeggiate a Brooklyn con Buddy, il suo grande schnauzer nero, illustrano un lato intimo e quotidiano.
Il desiderio più grande dell’attore è trovare una casa lontana dal clamore. Vuole una proprietà ampia, dove la famiglia possa vivere in tranquillità.
- Spazio per dipingere e scrivere.
- Libertà per Buddy di correre.
- Privacy per uscire senza essere riconosciuto.
«Voglio una fattoria e la possibilità di sentirmi piccolo sotto il cielo», dice, sottolineando la differenza fra rumore mediatico e creatività silenziosa.
Il percorso: da Berkeley a Yale e poi Hollywood
Originario di Oakland, con radici anche a New Orleans, è il più giovane di sei fratelli. Ha studiato Architettura a Berkeley e ha lavorato in un ufficio pubblico prima di dedicarsi completamente alla recitazione.
Dopo il teatro e una scelta coraggiosa, è stato ammesso alla Yale School of Drama. Da lì è iniziata la scalata: da The Get Down a film come Us, Aquaman e Watchmen.
Questa traiettoria non è frutto del caso, ma di rigore e obiettivi chiari. Ha dato a se stesso scadenze e le ha rispettate.
Cosa lo muove oggi: priorità, arte e futuro
Il suo orizzonte professionale convive con progetti di vita più intimi. Vuole continuare a creare, ma con più controllo sulla propria esistenza.
La recitazione non è l’unico fine: desidera costruire spazio per la famiglia, la pittura e la scrittura. Se un giorno decidesse di smettere, per chi lo conosce non sarebbe una sorpresa.
Ha piani concreti e, se uno non dovesse funzionare, ne disegnerà un altro. Per ora continua a scegliere ruoli che lo sfidano e lo definiscono.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.