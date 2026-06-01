Yahya Abdul-Mateen: l’arte di essere un attore camaleontico tra cinema e serie tv

Yahya Abdul-Mateen II è ovunque sugli schermi e fuori dal set. Con una serie di interpretazioni che spaziano dal supereroe nevrotico al vigilante tormentato, sta costruendo una carriera che avvince pubblico e critica. Allo stesso tempo coltiva un sogno semplice: sparire in una grande fattoria dove poter vivere lontano dai riflettori.

Da Wonder Man a Man on Fire: i ruoli che lo proiettano

Nel 2026 la sua immagine è diventata familiare al grande pubblico. Ha debuttato nel mondo Marvel con Wonder Man, su Disney+, dove interpreta un attore alle prese con poteri fuori controllo. Subito dopo è il volto principale di Man on Fire – Sete di vendetta, adattamento Netflix del celebre thriller.

Wonder Man (Disney+): Simon Williams, attore e supereroe.

Man on Fire (Netflix): John Creasy, ex militare in crisi.

The Adventures of Cliff Booth: sequel del film di Tarantino.

By Any Means: thriller con Mark Wahlberg in arrivo.

Questi titoli lo hanno reso uno degli interpreti più richiesti. Lavora per piattaforme diverse e in generi molto vari. La sua carriera oggi incrocia Marvel, Netflix e grandi registi.

Il mestiere: disciplina, attenzione al dettaglio e presenza

Abdul-Mateen cura ogni movimento in scena. Postura, inflessione, silenzi: nulla è lasciato al caso. Questo metodo lo distingue e gli permette di trasformare anche i ruoli più iconici in esperienze personali.

Un corpo che parla

La sua altezza e la voce profonda lo rendono immediatamente riconoscibile. La fisicità è parte del personaggio, ma non l’unica risorsa. Sul set, la preparazione mentale pesa quanto l’allenamento fisico.

Gesto misurato: ogni battuta è calibrata.

Approccio analitico: studia i dettagli del personaggio.

Versatilità: passa dal dramma al genere action con naturalezza.

La sua attenzione è stata elogiata anche da colleghi come Sir Ben Kingsley, che ha apprezzato la professionalità e la cura posta nei ruoli condivisi.

Reinventare un classico: la propria versione di John Creasy

Prendere il posto di un’interpretazione celebre era una sfida. Abdul-Mateen non ha tentato di imitare Denzel Washington. Ha scelto di scavare nel dolore del personaggio.

In questa nuova versione Creasy è un uomo distrutto da alcol e traumi. Diventa protettore di una giovane e, attraverso il rapporto, rinasce a sé stesso.

Il lavoro ha richiesto scene d’azione intense: combattimenti ravvicinati, inseguimenti e abilità da tiratore. Ma il cuore del ruolo è il conflitto interiore. Per lui è stata soprattutto una prova di emotività.

Vita privata: Buddy, la fattoria e la voglia di sparire

Fuori dal set Abdul-Mateen è più riservato. Passeggiate a Brooklyn con Buddy, il suo grande schnauzer nero, illustrano un lato intimo e quotidiano.

Il desiderio più grande dell’attore è trovare una casa lontana dal clamore. Vuole una proprietà ampia, dove la famiglia possa vivere in tranquillità.

Spazio per dipingere e scrivere.

Libertà per Buddy di correre.

Privacy per uscire senza essere riconosciuto.

«Voglio una fattoria e la possibilità di sentirmi piccolo sotto il cielo», dice, sottolineando la differenza fra rumore mediatico e creatività silenziosa.

Il percorso: da Berkeley a Yale e poi Hollywood

Originario di Oakland, con radici anche a New Orleans, è il più giovane di sei fratelli. Ha studiato Architettura a Berkeley e ha lavorato in un ufficio pubblico prima di dedicarsi completamente alla recitazione.

Dopo il teatro e una scelta coraggiosa, è stato ammesso alla Yale School of Drama. Da lì è iniziata la scalata: da The Get Down a film come Us, Aquaman e Watchmen.

Questa traiettoria non è frutto del caso, ma di rigore e obiettivi chiari. Ha dato a se stesso scadenze e le ha rispettate.

Cosa lo muove oggi: priorità, arte e futuro

Il suo orizzonte professionale convive con progetti di vita più intimi. Vuole continuare a creare, ma con più controllo sulla propria esistenza.

La recitazione non è l’unico fine: desidera costruire spazio per la famiglia, la pittura e la scrittura. Se un giorno decidesse di smettere, per chi lo conosce non sarebbe una sorpresa.

Ha piani concreti e, se uno non dovesse funzionare, ne disegnerà un altro. Per ora continua a scegliere ruoli che lo sfidano e lo definiscono.

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