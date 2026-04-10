Giovanni Sarpietro debutta con il singolo la bomba al cioccolato da Troppo romantico

Un debutto che guarda al passato senza rimpianti e con la curiosità di chi sa raccontare emozioni con parole semplici. Giovanni Sarpietro porta in scena Troppo romantico, un album intimo dove il singolo La bomba al cioccolato diventa il primo racconto di un amore sul filo dell’incertezza. La voce, il pianoforte e gli archi disegnano atmosfere nostalgiche e sospese.

Il singolo che apre il disco: un incontro raccontato in musica

La bomba al cioccolato è costruita attorno a un momento quotidiano che può mutare la vita. Un appuntamento, un bacio rubato, un dolce condiviso: spunti minimi che il brano trasforma in scena. La scrittura privilegia dettagli intimi e immagini calde.

La registrazione punta su una resa naturale. Al centro c’è un riff di pianoforte che guida la melodia. Archi sottili chiudono il pezzo, regalandogli una coda soffice e malinconica. La produzione lascia respirare la voce e amplifica la sensazione di prossimità.

Un percorso musicale tra violino, teatro e sperimentazione

Il profilo artistico di Giovanni Sarpietro non nasce dal nulla. Formatosi come violinista, ha attraversato palcoscenici teatrali e correnti rock. Ha poi esplorato nuove sonorità in Inghilterra con il progetto elettro-pop In Wave.

Dalla sperimentazione alla parola

Dopo gli esperimenti elettronici, Sarpietro sceglie di tornare alla canzone e alla narrativa personale. Le melodie privilegiano la chiarezza e il fraseggio tipico della tradizione cantautorale italiana. L’approccio è analogico, attento alla tessitura sonora.

Temi del disco: sentimenti, fragilità e misura

Troppo romantico raccoglie pezzi composti in anni recenti. Molti nascono durante il periodo del lockdown, quando la scrittura è diventata rifugio e osservatorio. L’album affronta sentimenti senza acido né retorica.

Emozioni vissute in prima persona.

Testi essenziali, melodie calibrate.

Equilibrio tra tradizione cantautorale e contaminazioni moderne.

Accanto al singolo, emerge la traccia VivoDentroEscoBevo, dove influenze urban si sposano a una scrittura indie cantautorale. Il risultato è un sound che alterna immediatezza e piccoli esperimenti timbrici.

Produzione e registrazioni: precisione artigiana in studio

La produzione è affidata a Salvatore Addeo. Le sessioni si sono svolte presso gli Aemme Recording Studios. Il progetto cerca un suono caldo, pulito e vicino all’ascoltatore. Ogni arrangiamento è pensato per sostenere la parola.

Scelte timbriche, gestione degli spazi sonori e una cura attenta dei dettagli fanno sì che il disco mantenga un’immediatezza apparentemente semplice.

Brani in scaletta: la tracklist completa

Cromatica Se qualcuno ci sente poi Ancora un po’ La bomba al cioccolato Caterina VivoDentroEscoBevo Angelica #Tu

Articoli simili

Vota questo articolo