Santo Ianni nuovo singolo Bring: l’amore quotidiano passa dalla lista della spesa

Un nuovo racconto musicale arriva sulle piattaforme digitali e lo fa con delicatezza. Santoianni torna con Bring!, singolo che trasforma gli oggetti di ogni giorno in immagini d’affetto. Il pezzo invita a guardare l’amore tramite i gesti quotidiani e trova spazio nel più ampio progetto intitolato SUONATUTTOMALE.

Bring!: il singolo che celebra le piccole abitudini

Esce venerdì 9 gennaio il nuovo brano di Santoianni. Il singolo è pubblicato da Triggger e distribuito da ADA Music Italy. La canzone prende spunto dall’app per la lista della spesa Bring! e la trasforma in un simbolo.

Non si parla di gesti eclatanti. Si parla di routine condivise. Di note lasciate sul telefono. Di ingredienti messi in comune. Queste immagini diventano il terreno per una narrazione su un amore maturo. Un sentimento che cresce con costanza.

Santoianni definisce il brano come la celebrazione di un amore coltivato giorno dopo giorno. Le attenzioni ripetute sono viste come piccoli semi che diventano radici.

SUONATUTTOMALE: dettagli sull’album e disponibilità

Bring! è il terzo estratto dal prossimo album SUONATUTTOMALE. Il disco uscirà il 23 gennaio. Per i collezionisti c’è una novità: una tiratura limitata in vinile, cento copie, disponibile in anteprima su Kobayashi Edizioni.

Sonorità e scrittura: come suona il nuovo progetto

La produzione punta a un suono caldo e accogliente. L’arrangiamento lascia spazio alla voce e al testo. La scrittura resta essenziale. Non manca una sottile ironia, che alleggerisce le immagini senza sminuirle.

Linea melodica chiara e intima.

Testi orientati alla quotidianità.

Produzione attenta ai dettagli casalinghi.

SUONATUTTOUGUALE: il tour nelle università e il dialogo con i giovani

Accanto alla promozione del disco, Santoianni porta in scena il progetto SUONATUTTOUGUALE. Non sono concerti tradizionali. Sono incontri nelle università italiane. L’intento è creare confronto con studenti di music business e comunicazione.

I focus degli incontri sono le trasformazioni dell’industria musicale. Si affrontano anche pratiche concrete di promozione e produzione. L’approccio privilegia il dialogo e la condivisione di esperienze.

Ecco le date annunciate del tour:

16 gennaio 2026 – SAE Institute, Milano

18 febbraio 2026 – Creative Hub, Bologna

05 marzo 2026 – Università Statale, Milano

12 marzo 2026 – Università di Pavia (Polo di Cremona)

