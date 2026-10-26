Mike Flanagan continua a intrigare il pubblico con proposte che riscrivono il rapporto tra horror moderno e classici del cinema. Dopo aver rielaborato opere note, il regista ha nomi chiari in mente per il suo prossimo passo: non vuole rifare i capolavori, ma rilanciare i franchise che il grande schermo ha abbandonato.

Perché Flanagan punta sui classici di Spielberg

Il regista ha costruito la sua reputazione prendendo storie famose e trovando nuovi colori narrativi. La sua firma è un equilibrio tra rispetto per il materiale d’origine e intervenire con una voce personale.

In più occasioni Flanagan ha affermato di essere attratto da opere che hanno segnato intere generazioni. Il suo approccio è chiaro: non intende competere con l’originale, ma vuole sfruttare lo spazio narrativo lasciato aperto dai sequel.

Il ritorno de Lo squalo: un progetto possibile ma diverso

Durante un AMA su Reddit, Flanagan ha spiegato la sua voglia di lavorare su Lo squalo. L’intenzione non è un remake del film del 1975. Vuole invece intervenire sui capitoli successivi o sviluppare nuove direzioni per la saga.

L’icona dello squalo: una torre vuota può suggerire pericolo e assenza.

La serie originale ha avuto questi seguiti:

Lo squalo 2 (1978)

Lo squalo 3 (1983)

Lo squalo 4: la vendetta (1987)

Dopo quegli anni, la saga è rimasta ai margini. Per Flanagan quell’intervallo temporale è una risorsa. Potrebbe servire a ripensare temi, tono e pubblico.

Quali strade creative sono sul tavolo

Ritrovare tensione e realismo senza imitarne lo spirito.

Espandere la mitologia del franchise invece di riproporre scene iconiche.

Adottare un tono più cupo, vicino all’horror psicologico.

Preferire effetti pratici e attori reali per aumentare l’impatto emotivo.

Sviluppare un formato seriale per esplorare personaggi e conseguenze.

Jurassic Park visto come puro horror: l’altra suggestione di Flanagan

Oltre a Lo squalo, il regista ha citato anche Jurassic Park. L’idea è trasformare la saga dei dinosauri in un’esperienza di vero terrore.

Un’ambientazione giungla cupa che evoca il lato più minaccioso dei dinosauri.

Nel suo immaginario, un film di Jurassic diretto da lui sarebbe molto più spaventoso, puntando sul senso di minaccia costante anziché sulla meraviglia spettacolare.

Del resto, l’originale del 1993 conteneva già sequenze costruite sulla paura. Molti spettatori infantili ne sono usciti scossi. Flanagan vorrebbe amplificare quel versante dimenticato.

Come reagirebbero i fan e il mercato

Rilanciare franchise noti comporta rischi e benefici. Ecco alcuni fattori che contano:

Nostalgia: attira attenzione ma impone aspettative elevate.

Originalità: fondamentale per evitare il confronto con i capolavori.

Target: bisogna bilanciare fan storici e nuovo pubblico.

Budget e tecnologia: spesso decisivi per la qualità finale.

Perché studios e fan potrebbero scegliere Flanagan

Il regista offre alcuni vantaggi concreti. Di seguito le ragioni principali per cui un produttore potrebbe puntare su di lui.

Esperienza con il materiale noto : sa intervenire senza tradire l’originale.

: sa intervenire senza tradire l’originale. Capacità di creare tensione e atmosfera, elementi centrali in horror e thriller.

Reputazione critica: i suoi lavori attirano attenzione mediatica.

Flessibilità: può lavorare sia per il cinema che per il formato seriale.

Stato attuale: sogni ancora non ufficiali

Al momento non è stato annunciato alcun progetto ufficiale né per Lo squalo né per Jurassic Park con la sua regia. Si tratta di proposte espresse pubblicamente.

Resta però evidente una linea guida: evitare il remake diretto e cercare modi nuovi per far rivivere storie amate.

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