La European Film Academy ha svelato le nomination per la 39ª edizione degli European Film Awards, e nella rosa dei favoriti spicca un biopic familiare e un dramma spagnolo che ha già fatto parlare di sé ai grandi festival. Tra registi affermati e sorprese della stagione, la corsa ai premi si annuncia combattuta e internazionale.

Chi è in testa: i titoli più nominati

Al primo posto nella classifica delle candidature si trova Fatherland di Paweł Pawlikowski, che riceve il maggior numero di nomination. Alle sue spalle, con un distacco minimo, c’è La Bola Negra di Javier Calvo e Javier Ambrossi.

I film più nominati agli European Film Awards 2026.

Fatherland — 11 nomination

— 11 nomination La Bola Negra — 10 nomination

— 10 nomination Fjord — 5 nomination

— 5 nomination Rose — 4 nomination

— 4 nomination Woman Unknown — 3 nomination

— 3 nomination La Gradiva — tra i titoli più discussi

Molti di questi film hanno già raccolto riconoscimenti nei festival estivi, segnale del favore della critica europea.

Registi in gara: nomi noti e nuove voci

La selezione dei registi mette sul tappeto grandi autori europei e presenze femminili rilevanti. I voti della Academy hanno premiato sia veterani sia chi ha portato innovazione narrativa.

Paweł Pawlikowski — in pole position con Fatherland.

Javier Calvo e Javier Ambrossi — coppia creativa dietro La Bola Negra.

Cristian Mungiu — candidato con Fjord, Palma d’oro a Cannes.

Andrey Zvyagintsev — nominato per Minotaur, vincitore del Grand Prix.

Sandra Wollner — unica donna nella cinquina registi con Everytime.

Attori protagonisti e nomination a sorpresa

La lista degli interpreti comprende volti premiati ai festival e nomi che dominano le classifiche di fine stagione.

Molti candidati sono attori premiati ai grandi festival europei.

Sandra Hüller — doppia nomination come miglior attrice per due film diversi.

— doppia nomination come miglior attrice per due film diversi. Mathilde Arcel — candidata dopo la Coppa Volpi vinta a Venezia.

— candidata dopo la Coppa Volpi vinta a Venezia. Renate Reinsve — tra le attrici candidate per Fjord.

— tra le attrici candidate per Fjord. Sebastian Stan, Javier Bardem, Andrew Scott — nomi di punta nella categoria attori.

La presenza di interpreti premiati a Cannes e Venezia evidenzia il ruolo centrale dei festival nel definire le preferenze dell’Academy.

Documentari, animazione e il premio alle opere prime

La selezione copre anche documentari e animazione, con titoli già riconosciuti dalla critica internazionale.

NAZA — premio speciale della giuria a Venezia, ora in corsa agli European Film Awards.

— premio speciale della giuria a Venezia, ora in corsa agli European Film Awards. Rehearsals for a Revolution — miglior documentario a Cannes e candidato qui.

— miglior documentario a Cannes e candidato qui. Animazione — tutti e cinque i film candidati sono produzioni francesi.

European Discovery — sezione dedicata agli esordi; in gara Thirteen in Gaza di Hosam Abu Dan.

Modalità di voto e data della cerimonia

Le candidature sono state annunciate al Festival di Salonicco. A decretarle ha contribuito il voto dei membri della European Film Academy.

Votanti: circa 5.700 membri dell’Academy.

dell’Academy. Annuncio: festival di Salonicco, Grecia.

Cerimonia: si terrà ad Atene il 16 gennaio.

Note sul palcoscenico festivaliero e le tendenze 2026

Questa edizione mostra un’attenzione marcata verso storie intime e temi storici. I grandi festival europei hanno anticipato molti dei titoli più apprezzati.

I premi di Cannes e Venezia continuano a influenzare le nomination.

La presenza di opere storiche e biografiche è significativa.

Le produzioni francesi dominano l’animazione europea in questa tornata.

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