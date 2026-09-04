Tesla ha messo in strada il suo nuovo robotaxi a due posti e senza comandi tradizionali. Il veicolo sta già compiendo corse in alcune zone di Austin, Texas, e promette di rivoluzionare il trasporto urbano con un approccio pensato esclusivamente per la guida autonoma.

Il design del Cybercab: due posti e nessun volante

Il Cybercab è stato disegnato fin dall’inizio per trasportare passeggeri senza la possibilità di un intervento umano alla guida. Non ci sono volante né pedali. All’interno campeggia uno schermo da 22 pollici che gestisce infotainment e climatizzazione.

L’interno del Cybercab è pensato per passeggeri, non per conducenti.

Elon Musk ha annunciato l’arrivo futuro della connettività Starlink. Secondo Tesla, Starlink permetterà lo streaming in 4K durante la corsa. Il costruttore sostiene anche che il motore non usa terre rare.

La filosofia è chiara: un veicolo pensato come servizio e non come auto privata con controlli manuali.

Sistemi frenanti ed elettronica: addio all’impianto idraulico?

Tesla ha spiegato che il Cybercab utilizza attuatori elettrici su ogni pinza dei freni. Questo evita tubazioni e la complessità di un impianto idraulico tradizionale.

Attuatori elettrici sulle pinze per il controllo indipendente.

Semplificazione delle linee e riduzione della complessità meccanica.

Maggiore integrazione con i sistemi di controllo elettronico del veicolo.

Il produttore sostiene che questa scelta riduce i punti di guasto e facilita la manutenzione.

Dove e come funziona oggi il servizio

Le corse con Cybercab sono attive in aree limitate di Austin. Ashok Elluswamy, responsabile IA di Tesla, ha dichiarato che il servizio è aperto al pubblico nelle zone coperte.

Finora la rete robotaxi di Tesla si è basata su Model Y dotate di FSD con supervisione umana. Il Cybercab rompe lo schema. È il primo modello Tesla concepito senza controlli per il conducente.

Caratteristiche disponibili per i passeggeri:

Posti per due persone.

Schermo integrato per intrattenimento.

Climatizzazione gestita via touch.

Tariffe e strategie commerciali: l’ipotesi dei prezzi dinamici

I dirigenti Tesla hanno parlato di un modello tariffario basato su prezzi dinamici. Le tariffe varieranno quindi con la domanda del servizio.

Al momento non sono state comunicate cifre precise. Non è ancora chiaro quando il servizio diventerà pienamente a pagamento e quale formula sarà adottata per il calcolo.

Tesla ha anche distribuito un modulo per raccogliere manifestazioni d’interesse da aziende e operatori. Le opportunità indicate includono:

Acquisto di flotte di Cybercab.

Realizzazione di mobility hub e infrastrutture.

Partnership per eventi e servizi dedicati.

Il nodo dei proprietari Tesla

Per anni Musk aveva promesso che i proprietari con FSD avrebbero potuto mettere i loro veicoli in rete quando non li usavano. Oggi questa possibilità non esiste.

Il software dei robotaxi è separato da quello disponibile ai clienti privati. Al momento i proprietari non possono inserire le loro auto nella rete autonoma di Tesla.

Produzione, volumi previsti e la roadmap

Tesla ha affermato che la produzione del Cybercab è iniziata lo scorso aprile. Il ritmo, però, è stato definito inizialmente “molto lento”.

Non sono stati comunicati obiettivi chiari sui volumi futuri. Secondo Musk, il Cybercab dovrebbe comunque diventare uno dei modelli più prodotti dall’azienda.

La visione è ambiziosa: creare una rete globale di trasporto autonomo basata su questo mezzo.

Questioni legali e regolamentari che possono rallentare l’espansione

L’assenza di volante e pedali mette il Cybercab in una zona grigia dal punto di vista normativo. Le leggi federali sono costruite intorno a veicoli con controlli accessibili a un conducente.

Ci sono limiti al numero di veicoli privi di comandi tradizionali che un produttore può vendere. Questo può frenare la diffusione rapida del robotaxi.

Contatti con le autorità e autorizzazioni mancanti

Dopo l’avvio delle corse, la National Highway Traffic Safety Administration ha confermato di essere in contatto con Tesla. L’agenzia sta valutando la situazione.

In California, Tesla non ha ancora le autorizzazioni per un servizio robotaxi totalmente autonoma. Mancano permessi per test senza safety driver seduti a bordo.

Questo quadro normativo potrebbe diventare il principale ostacolo all’espansione su larga scala.

Articoli simili

Vota questo articolo