Dr. Martens lancia una collezione che sfida l’idea di perfezione immutabile. Con la nuova pelle Crazy Horse Cherry Red il marchio celebra i segni dell’uso e chiede: cosa rende unica la tua suola?

Una pelle che invecchia con storie proprie

La pelle Crazy Horse è trattata con cere e oli per apparire viva fin dal primo giorno. Non cerca la perfezione immacolata.

La pelle Crazy Horse mostra cere, oli e una grana vivo fin dal primo giorno.

Ogni segno, piega o graffio diventa una traccia personale. La patina si forma in base a chi la indossa e a dove cammina.

È un approccio opposto alla produzione seriale che ha dato i natali al marchio nel 1960. Qui il tempo è parte del progetto.

I modelli che si raccontano passo dopo passo

I classici Dr. Martens vengono riproposti in chiave materiale sensibile all’uso. Le silhouette protagoniste sono:

1460 – lo stivale simbolo del brand

– lo stivale simbolo del brand 1461 – la derby storica

– la derby storica 2976 – il Chelsea reinterpretato

– il Chelsea reinterpretato Adrian – il mocassino dal taglio netto

– il mocassino dal taglio netto Mary Jane 8065 – la reinterpretazione femminile

Per l’autunno-inverno 2026 alcuni modelli arrivano anche in versione DM’s Green, ampliando la palette della collezione.

With Bouncing Soles: la piattaforma e la domanda che muove tutto

Il motto storico “With Bouncing Soles” evolve in una piattaforma globale. Il manifesto creativo della campagna AW26 ruota attorno a una domanda chiave: What Makes Your Sole Bounce?

La campagna mette in dialogo voci internazionali e locali. Tra i protagonisti compaiono nomi come:

Chloë Sevigny

Jordan Stephens

Naomi Watanabe

Marta Del Grandi e altri membri della community Doc’s

L’iniziativa non si limita alle immagini. Prevede collaborazioni creative, eventi e progetti sul territorio. La formula resta quella di sempre: le scarpe danno l’avvio, la community scrive il significato.

Backstage italiano: quando il progetto globale incontra il locale

Per l’interpretazione italiana della campagna, il team C41 ha affiancato Marta Del Grandi. Il risultato mette in luce il processo, non solo il prodotto finito.

Dietro le quinte a Milano: il set e i momenti informali del progetto.

Dietro le quinte emergono la preparazione, i momenti informali e la relazione tra artista e marchio. Quelle immagini raccontano come una campagna globale può assumere un tono personale.

Appunti dall’incontro con Marta Del Grandi

Al centro dell’evento di Milano, la musicista ha riflettuto sul suo modo di creare. Dalle risposte emergono alcuni temi ricorrenti:

Identità in movimento: la curiosità guida il percorso creativo. Il valore delle pause: il tempo di inattività è fertile per le idee. Istinto e rigore: l’idea nasce d’istinto e poi si plasma con metodo. Fare manuale: attività che ricentrano e hanno valore terapeutico. Condivisione: incontri reali e scambi sono essenziali per la pratica artistica.

Che cosa fa davvero “rimbalzare” una suola

Per Marta, la spinta viene dalla comunità e dall’impatto emotivo condiviso. Vuole che la sua musica crei una connessione vera.

Il concetto della suola che rimbalza assume una dimensione simbolica. Prima si comprime, poi restituisce energia. Il movimento nasce anche dalla pausa.

Eventi, pratiche e significato collettivo

Il programma milanese unisce concerti, workshop e attività manuali. L’idea è trasformare il pubblico in parte attiva dell’esperienza.

Lavori pratici che avvicinano al fare.

Incontri che favoriscono lo scambio creativa.

Performance che mettono in relazione identità diverse.

La giornata diventa una cornice. Sono le persone a inscrivere il significato nelle azioni e negli oggetti.

La collezione come diario dell’esperienza

Una Dr. Martens nuova è una tela bianca: i segni del tempo la trasformano in racconto. La pelle Crazy Horse Cherry Red registra ogni passo.

Il progetto mette al centro la relazione tra oggetto e vita. L’usura non è difetto, è memoria visibile.

La collezione e gli eventi collegati puntano a questo: trasformare il tempo in estetica e le persone in narratori della propria esperienza.

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