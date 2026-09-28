Dr. Martens lancia una collezione che sfida l’idea di perfezione immutabile. Con la nuova pelle Crazy Horse Cherry Red il marchio celebra i segni dell’uso e chiede: cosa rende unica la tua suola?
Una pelle che invecchia con storie proprie
La pelle Crazy Horse è trattata con cere e oli per apparire viva fin dal primo giorno. Non cerca la perfezione immacolata.
Ogni segno, piega o graffio diventa una traccia personale. La patina si forma in base a chi la indossa e a dove cammina.
È un approccio opposto alla produzione seriale che ha dato i natali al marchio nel 1960. Qui il tempo è parte del progetto.
I modelli che si raccontano passo dopo passo
I classici Dr. Martens vengono riproposti in chiave materiale sensibile all’uso. Le silhouette protagoniste sono:
- 1460 – lo stivale simbolo del brand
- 1461 – la derby storica
- 2976 – il Chelsea reinterpretato
- Adrian – il mocassino dal taglio netto
- Mary Jane 8065 – la reinterpretazione femminile
Per l’autunno-inverno 2026 alcuni modelli arrivano anche in versione DM’s Green, ampliando la palette della collezione.
With Bouncing Soles: la piattaforma e la domanda che muove tutto
Il motto storico “With Bouncing Soles” evolve in una piattaforma globale. Il manifesto creativo della campagna AW26 ruota attorno a una domanda chiave: What Makes Your Sole Bounce?
La campagna mette in dialogo voci internazionali e locali. Tra i protagonisti compaiono nomi come:
- Chloë Sevigny
- Jordan Stephens
- Naomi Watanabe
- Marta Del Grandi e altri membri della community Doc’s
L’iniziativa non si limita alle immagini. Prevede collaborazioni creative, eventi e progetti sul territorio. La formula resta quella di sempre: le scarpe danno l’avvio, la community scrive il significato.
Backstage italiano: quando il progetto globale incontra il locale
Per l’interpretazione italiana della campagna, il team C41 ha affiancato Marta Del Grandi. Il risultato mette in luce il processo, non solo il prodotto finito.
Dietro le quinte emergono la preparazione, i momenti informali e la relazione tra artista e marchio. Quelle immagini raccontano come una campagna globale può assumere un tono personale.
Appunti dall’incontro con Marta Del Grandi
Al centro dell’evento di Milano, la musicista ha riflettuto sul suo modo di creare. Dalle risposte emergono alcuni temi ricorrenti:
- Identità in movimento: la curiosità guida il percorso creativo.
- Il valore delle pause: il tempo di inattività è fertile per le idee.
- Istinto e rigore: l’idea nasce d’istinto e poi si plasma con metodo.
- Fare manuale: attività che ricentrano e hanno valore terapeutico.
- Condivisione: incontri reali e scambi sono essenziali per la pratica artistica.
Che cosa fa davvero “rimbalzare” una suola
Per Marta, la spinta viene dalla comunità e dall’impatto emotivo condiviso. Vuole che la sua musica crei una connessione vera.
Il concetto della suola che rimbalza assume una dimensione simbolica. Prima si comprime, poi restituisce energia. Il movimento nasce anche dalla pausa.
Eventi, pratiche e significato collettivo
Il programma milanese unisce concerti, workshop e attività manuali. L’idea è trasformare il pubblico in parte attiva dell’esperienza.
- Lavori pratici che avvicinano al fare.
- Incontri che favoriscono lo scambio creativa.
- Performance che mettono in relazione identità diverse.
La giornata diventa una cornice. Sono le persone a inscrivere il significato nelle azioni e negli oggetti.
La collezione come diario dell’esperienza
Una Dr. Martens nuova è una tela bianca: i segni del tempo la trasformano in racconto. La pelle Crazy Horse Cherry Red registra ogni passo.
Il progetto mette al centro la relazione tra oggetto e vita. L’usura non è difetto, è memoria visibile.
La collezione e gli eventi collegati puntano a questo: trasformare il tempo in estetica e le persone in narratori della propria esperienza.
Articoli simili
- Dr. Martens: musica, workshop e stand-up all’evento da non perdere
- Dr. Martens scarpa per l’anno del cavallo: design, colori e dettagli
- Keen lancia due nuove silhouette in pelle nera
- Keen Flux Pack: la scarpa versatile per ogni strada
- Timberland: Gabriel Moses e Spike Lee firmano la nuova campagna
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.