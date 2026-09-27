Camminiamo su molte superfici in una giornata: parquet, marciapiedi, asfalto, binari e sentieri. Serve una scarpa capace di adattarsi. KEEN risponde con una capsule che fonde la vocazione outdoor con l’estetica urbana.
Un marchio che unisce città e natura
Dal 2003 KEEN costruisce scarpe pensate per chi si muove tra strada e sentiero. La filosofia del brand è semplice: non servono decine di modelli, ma un progetto versatile. Con il Flux Pack la casa americana porta avanti questa idea.
Già con il Nocturnal Pack KEEN aveva esplorato un’estetica più scura e cittadina. Il nuovo pack riprende quell’anima e la rielabora in chiave urbana.
Flux Pack: la capsule e le sue anime
Il Flux Pack reinventa la famiglia Jasper con cinque silhouette diverse. Ogni modello conserva la capacità di affrontare terreni diversi, mantenendo un look contemporaneo.
Jasper HW: robusta e destinata a durare
La Jasper HW è l’approach shoe della famiglia, rinnovata per la città. La tomaia in pelle pieno fiore con finitura scuff off è pensata per sviluppare una patina nel tempo.
SE1 e SE2 TXT: due strade dello stesso progetto
Le edizioni speciali cercano soluzioni diverse per esigenze urbane e dinamiche.
- SE1: pelle Nappa pieno fiore, morbida e proveniente da fonti etiche. Interni foderati in pelle effetto guanto per comfort immediato.
- SE2 TXT: costruita su un tessuto tecnico resistente all’abrasione. Ha doppia linguetta e lacci riflettenti per chi si muove al calar della luce.
Entrambe le varianti sono pensate come capi unisex: stessa silhouette per uomo e donna.
Jasper Zionic: l’ibrido che guarda anche all’asfalto
Le Jasper Zionic rappresentano il punto più ibrido del pack. Sono metà sneaker, metà scarpa da hiking fast & light.
- Suola progettata per assorbire gli impatti su asfalto e per adattarsi allo sterrato.
- Versione HW: pelle pieno fiore dal carattere più rustico, studiata per invecchiare con stile.
- Versione SE1: usa una pelle Nappa più morbida per chi cerca leggerezza e una veste urbana.
Caratteristiche tecniche e scelte di design
Il Flux Pack unisce estetica e funzione con soluzioni mirate.
- Tomaie: pelle pieno fiore e Nappa, oltre al tessuto tecnico ad alta resistenza.
- Fodere: pelle effetto guanto nelle versioni più morbide per un comfort immediato.
- Dettagli pratici: doppia linguetta, lacci riflettenti e costruzioni pensate per durare.
- Suola: studiata per assorbire gli urti dell’asfalto e assicurare grip su sterrato leggero.
- Taglio unisex: nessuna differenza di silhouette tra le versioni maschili e femminili.
Dove trovarle e quando escono
Il Flux Pack sarà disponibile dal 24 settembre 2026. La capsule esce in edizione limitata e si potrà acquistare su keenfootwear.it e presso rivenditori selezionati.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.