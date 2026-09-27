Camminiamo su molte superfici in una giornata: parquet, marciapiedi, asfalto, binari e sentieri. Serve una scarpa capace di adattarsi. KEEN risponde con una capsule che fonde la vocazione outdoor con l’estetica urbana.

Un marchio che unisce città e natura

Dal 2003 KEEN costruisce scarpe pensate per chi si muove tra strada e sentiero. La filosofia del brand è semplice: non servono decine di modelli, ma un progetto versatile. Con il Flux Pack la casa americana porta avanti questa idea.

KEEN progetta modelli pensati per passare da strada a sentiero.

Già con il Nocturnal Pack KEEN aveva esplorato un’estetica più scura e cittadina. Il nuovo pack riprende quell’anima e la rielabora in chiave urbana.

Flux Pack: la capsule e le sue anime

Il Flux Pack reinventa la famiglia Jasper con cinque silhouette diverse. Ogni modello conserva la capacità di affrontare terreni diversi, mantenendo un look contemporaneo.

Jasper HW: robusta e destinata a durare

La Jasper HW è l’approach shoe della famiglia, rinnovata per la città. La tomaia in pelle pieno fiore con finitura scuff off è pensata per sviluppare una patina nel tempo.

SE1 e SE2 TXT: due strade dello stesso progetto

Le edizioni speciali cercano soluzioni diverse per esigenze urbane e dinamiche.

SE1 : pelle Nappa pieno fiore, morbida e proveniente da fonti etiche. Interni foderati in pelle effetto guanto per comfort immediato.

: pelle Nappa pieno fiore, morbida e proveniente da fonti etiche. Interni foderati in pelle effetto guanto per comfort immediato. SE2 TXT: costruita su un tessuto tecnico resistente all’abrasione. Ha doppia linguetta e lacci riflettenti per chi si muove al calar della luce.

Entrambe le varianti sono pensate come capi unisex: stessa silhouette per uomo e donna.

Jasper Zionic: l’ibrido che guarda anche all’asfalto

Le Jasper Zionic rappresentano il punto più ibrido del pack. Sono metà sneaker, metà scarpa da hiking fast & light.

Suola studiata per ammortizzare gli urti su asfalto e offrire grip sullo sterrato.

Suola progettata per assorbire gli impatti su asfalto e per adattarsi allo sterrato.

Versione HW : pelle pieno fiore dal carattere più rustico, studiata per invecchiare con stile.

: pelle pieno fiore dal carattere più rustico, studiata per invecchiare con stile. Versione SE1: usa una pelle Nappa più morbida per chi cerca leggerezza e una veste urbana.

Caratteristiche tecniche e scelte di design

Il Flux Pack unisce estetica e funzione con soluzioni mirate.

Tomaie : pelle pieno fiore e Nappa, oltre al tessuto tecnico ad alta resistenza.

: pelle pieno fiore e Nappa, oltre al tessuto tecnico ad alta resistenza. Fodere : pelle effetto guanto nelle versioni più morbide per un comfort immediato.

: pelle effetto guanto nelle versioni più morbide per un comfort immediato. Dettagli pratici : doppia linguetta, lacci riflettenti e costruzioni pensate per durare.

: doppia linguetta, lacci riflettenti e costruzioni pensate per durare. Suola : studiata per assorbire gli urti dell’asfalto e assicurare grip su sterrato leggero.

: studiata per assorbire gli urti dell’asfalto e assicurare grip su sterrato leggero. Taglio unisex: nessuna differenza di silhouette tra le versioni maschili e femminili.

Dove trovarle e quando escono

Il Flux Pack sarà disponibile dal 24 settembre 2026. La capsule esce in edizione limitata e si potrà acquistare su keenfootwear.it e presso rivenditori selezionati.

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