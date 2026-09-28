Dopo l’exploit della prima stagione, gli appassionati di Pluribus si ritrovano in attesa. Vince Gilligan ha confermato che la seconda stagione è già nelle intenzioni creative, ma ha anche spiegato perché la strada verso il ritorno su Apple TV+ sarà lunga e complessa.

Scrittura e qualità: perché non si può accelerare

Il nucleo del ritardo è la sceneggiatura. Lo staff creativo ha tracciato la direzione generale della trama, ma i testi non sono ancora pronti per le riprese.

Il processo di scrittura richiede tempo per perfezionare ritmo e dialoghi.

La priorità è mantenere lo standard narrativo della prima stagione.

Gilligan evita scelte che sacrificano la storia per velocità.

Ogni episodio richiede tempo per affinare ritmo e dialoghi.

Questa attenzione alla qualità spiega perché, pur avendo l’ordine dall’emittente, la produzione non può saltare fasi.

Produzione internazionale: una pianificazione che pesa sul calendario

Pluribus si sviluppa su scala globale. Ciò significa spostamenti continui e una logistica complessa.

Permessi, troupe e coordinamento locale

Ogni paese richiede autorizzazioni specifiche.

Trasferire tecnici, attori e attrezzature è oneroso.

La collaborazione con produzioni locali richiede negoziazioni e prove.

Secondo Gilligan, questo lavoro di concertazione estende inevitabilmente i tempi. Non è una scelta artistica per trattenere il pubblico. È un fatto tecnico e organizzativo.

Effetti visivi: il lavoro invisibile che definisce l’atmosfera

Una delle peculiarità di Pluribus è l’ambientazione quasi deserta. Realizzarla richiede un intervento massiccio degli effetti visivi.

I VFX cancellano elementi moderni per creare l’ambientazione quasi deserta.

Rimozione digitale di auto, passanti e insegne moderne.

Correzioni a ogni singola inquadratura per conservare l’illusione.

Mensilità di lavoro per centinaia di shot, con team specializzati.

Il risultato è un lavoro quasi invisibile allo spettatore. Sul piano produttivo però si traduce in mesi di post-produzione e decine di professionisti impegnati.

Tempi di uscita: previsioni e aspettative realistiche

Non esiste ancora una data ufficiale per la seconda stagione. Considerando che le riprese non sono iniziate, la stima più plausibile porta verso la fine del 2028.

Apple TV+ aveva già rinnovato la serie, ma l’ordine non accelera la complessità del processo produttivo.

Riconoscimenti e pressione mediatica

La prima stagione ha ottenuto ampi consensi: 18 candidature agli Emmy e un 99% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

Questo successo aumenta le aspettative. Gilligan ha raccontato un episodio che racconta la pressione sociale: anche sua madre gli chiede quando torneranno gli episodi. Lui risponde che il team “sta facendo il possibile” ma serve tempo.

Cosa significa tutto questo per i fan

I segnali sono chiari: la serie tornerà, ma non in tempi brevi. I fattori che contribuiscono al rallentamento sono molteplici.

Sceneggiatura in fase di definizione.

Logistica internazionale da pianificare.

Post-produzione VFX estesa per creare il mondo deserto.

Nel frattempo, la serie continua a essere al centro del dibattito critico e del mercato degli awards, mantenendo alto l’interesse attorno al progetto.

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