Beverly Hills, 90210: la serie tv che ha anticipato Euphoria e i teen drama moderni

Dal rifacimento delle saghe nostrane alla riscoperta dei classici americani, il racconto televisivo degli adolescenti ha trasformato immagini e linguaggi. Oggi che Beverly Hills, 90210 è di nuovo disponibile su Sky e NOW, vale la pena leggere il percorso che ha portato il teen drama da prodotto popolare a forma narrativa complessa e sperimentale.

Come un codice postale ha cambiato il modo di raccontare gli adolescenti

All’inizio degli anni Novanta la serialità televisiva ha messo a fuoco un nuovo pubblico. Beverly Hills, 90210 non è stata la prima serie con protagonisti giovani. È però stata la prima a costruire un linguaggio riconoscibile, mainstream e ripetibile.

La storia dei gemelli Walsh, trasferiti in una comunità dorata, ha introdotto due elementi chiave:

l’idea di un setting come microsistema sociale;

la catalogazione dei personaggi in ruoli facilmente identificabili.

Questa formula ha permesso ai telespettatori di riconoscersi e di affidarsi a dinamiche narrative rassicuranti.

Archetipi e funzioni: i ruoli che costruiscono l’identificazione

I protagonisti di quegli anni incarnavano funzioni precise nello schema narrativo. Ogni archetipo aiutava lo spettatore a orientarsi.

Il moralista : la bussola etica del gruppo.

: la bussola etica del gruppo. Il bello e tormentato : fascino distruttivo e mistero.

: fascino distruttivo e mistero. La regina della scuola : potere sociale e fragilità nascosta.

: potere sociale e fragilità nascosta. L’outsider ambizioso : desiderio di integrazione.

: desiderio di integrazione. Il compagno comico/tragico: leggerezza che nasconde insicurezze.

Questi archetipi hanno funzionato come specchi sociali. Il limite era la redenzione sempre pronta a riassestare le traiettorie dei personaggi.

L’evoluzione americana: dalla perfezione patinata all’autoconsapevolezza

Negli anni 2000 la grammatica del genere cambia. The O.C. porta ironia e riferimenti pop nel teen drama. Il protagonista “arrivato da fuori” rimane, ma la colonna sonora e il tono autoreferenziale segnano una svolta.

Dawson’s Creek sposta l’attenzione sul dialogo e sull’introspezione. I ragazzi parlano molto e questo linguaggio diventa strumento di formazione.

Gossip Girl invece toglie qualsiasi parvenza di paternalismo: il privilegio diventa estetica e la morale una variabile negoziabile.

La rottura britannica: quando il realismo urta la forma

Skins segna una frattura netta. Scritto con input di giovani autori, racconta l’adolescenza dall’interno. Qui non c’è pietà estetica: la serie preferisce l’espressione potente alla documentazione neutra.

Caratteristiche di questo approccio:

puntate focalizzate su un singolo personaggio;

linguaggio crudo e immagini che restano addosso;

scelte narrative che non cercano di “aggiustare” i protagonisti.

Diversificazione di generi: thriller, musical e sovrannaturale

Con la diffusione del format, il teen drama si ibrida. Alcune tendenze rilevanti:

il mistero e il thriller, esemplificati da serie come Pretty Little Liars; il musical televisivo che reinventa la scuola come palcoscenico, esempio Glee; il soprannaturale che sfrutta l’orrore come metafora dell’adolescenza.

Questa moltiplicazione ha ampliato le possibilità espressive, ma ha anche aumentato il rischio di spettacolarizzazione del dolore.

Lo streaming trasforma il patto con lo spettatore

La diffusione delle piattaforme on demand sposta il filtro dalla rete al singolo utente. Non è più il broadcaster a decidere cosa sia mostrabile. La responsabilità si sposta e il genere si radicalizza.

In questo contesto emerge Euphoria, che rilegge il teen drama in chiave iperrealista. La serie non protegge lo spettatore. Lo immerge in un’esperienza dove l’estetica è tensione e il dolore non viene addolcito.

Estetica e tecnica: immagini che parlano oltre la trama

La forza visiva delle nuove serie è parte della narrazione. In particolare Euphoria usa un linguaggio visivo che mescola fashion e decadenza. Dettagli tecnici recenti:

uso di pellicole larghe e formati cinematografici;

palette cromatiche forti e illuminazione performativa;

sequenze che sembrano fotografie portate in movimento.

Queste scelte trasformano lo stile in dichiarazione poetica.

Il tema del trauma: da parabola formativa a realtà senza ricompensa

Un confronto utile per capire la trasformazione:

modello classico: il trauma conduce a una crescita morale;

modello contemporaneo: il trauma può restare irrisolto e senza redenzione.

Oggi molte serie rifiutano la consolazione narrativa. Non sempre il dolore serve a forgiare il carattere.

Il caso italiano: dal remake alla voce originale

L’Italia ha avuto una sua stagione di formazione del genere. SKAM Italia ha importato un format ma lo ha adattato al contesto locale. Ogni stagione è centrata su un personaggio e raccontata dal suo punto di vista.

Prisma è invece un passo avanti: primo teen drama italiano originale che mette al centro identità e differenze di genere con delicatezza e rigore.

Rilevanze produttive:

dialoghi calati nella realtà nazionale;

ambientazioni urbane riconoscibili;

attenzione ai temi di identità e sessualità.

Rischi e responsabilità nella rappresentazione

La linea tra rappresentare e spettacolarizzare è sottile. Alcune serie hanno affrontato accuse di eccesso. È il caso di produzioni che trasformano il dolore in evento mediatico.

Domande aperte restano sul ruolo di chi scrive e di chi distribuisce i contenuti, specialmente quando i protagonisti sono minorenni o minorenni sembrano.

Archetipi che cambiano pelle ma resistono

Gli archetipi storici non spariscono. Mutano. In molte produzioni recenti ritroviamo figure familiari con nuove sfumature.

il “bello e tormentato” ora è spesso più pericoloso che redento;

la “regina” può restare intrappolata nella sua fragilità senza arcate morali rassicuranti;

l’outsider viene mostrato come voce autentica, non solo come futuro membro reintegrato del gruppo.

Il futuro del teen drama tra sperimentazione e impegno sociale

La produzione contemporanea tende a sperimentare forme e linguaggi. Le piattaforme aprono spazi per storie più rischiose. Allo stesso tempo cresce la domanda di rappresentazioni responsabili.

Tra proposte che enfatizzano il look e titoli che approfondiscono le condizioni reali, il genere continua a ridefinirsi in tempo reale. E il pubblico, più che in passato, può scegliere come e quando incontrare questi racconti.

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