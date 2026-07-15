Fiat Grizzly suv: nuovi dettagli, presentazione ufficiale e versione fastback

Fiat ha scelto il giorno del suo 127° anniversario per alzare il sipario su due nuovi SUV: Grizzly e Grizzly Fastback. L’annuncio, diffuso l’11 luglio via video, mette in evidenza la volontà del marchio di ampliare la gamma con modelli pensati per mercati diversi e con soluzioni di guida alternative.

Il lancio: evento e tempistiche principali

La presentazione pubblica è stata preceduta da un’anteprima riservata agli investitori. Il video ufficiale include la partecipazione del CEO Oliver Francois. La vetrina aperta al pubblico sarà il Salone di Parigi in ottobre. La vendita è programmata per l’ultimo trimestre dell’anno.

Versioni e scelte di carrozzeria: compatto e fastback

I due modelli condividono il nome ma differenziano il carattere. Grizzly punta alla praticità quotidiana. Grizzly Fastback punta a una linea più filante e distintiva.

Grizzly: compatto, orientato all’uso urbano e famigliare.

Grizzly Fastback: silhouette coupé, look più sportivo.

Dimensioni e spazio a bordo

La versione standard misura intorno ai 4,4 metri. La Fastback si estende a circa 4,5 metri. Fiat dichiara un’abitabilità studiata per il comfort.

Capacità del bagagliaio: 600 litri nella variante più spaziosa.

nella variante più spaziosa. Progettazione interna pensata per versatilità e praticità.

Alimentazioni e varianti tecniche

Fiat propone motorizzazioni ibride leggere, tradizionali a benzina e soluzioni completamente elettriche. La potenza massima annunciata raggiunge i 145 CV.

Mild hybrid per consumi ridotti.

Motori benzina per mercati con domanda tradizionale.

Versione full electric per la transizione alla mobilità elettrica.

La disponibilità di cambio manuale o automatico varierà in base alla regione e alle preferenze locali.

Strategia commerciale: mercati target e posizionamento

Il progetto è pensato per servire diversi continenti. La strategia si concentra su tre aree chiave.

Europa: competizione nel segmento dei SUV compatti. Medio Oriente e Africa: modelli adattati a condizioni e richieste locali. Sud America: attenzione a robustezza e costi di esercizio.

Le specifiche finali, i listini e gli allestimenti varieranno in funzione dei mercati. Saranno comunicati durante e dopo il debutto parigino.

Prime impressioni e aspetti da monitorare

La doppia offerta punta a coprire diversi gusti e usi. Sul piano estetico la Fastback vuole attrarre chi cerca carattere. Dal punto di vista tecnico, la gamma ibrida ed elettrica inserisce Fiat nelle tendenze attuali.

Design: due anime per lo stesso progetto.

Versatilità: bagagliaio e spazio interno come punti di forza.

Tecnologia: motorizzazioni moderne e opzioni di trasmissione variabili.

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