Lionsgate ha confermato ciò che molti spettatori speravano: il film su Michael Jackson avrà un seguito. L’annuncio arriva dopo il clamoroso successo del primo capitolo e apre la strada a nuove riprese, dibattiti e attese tra fan e critici.

Tempistiche confermate: quando inizieranno le riprese e quando vedremo il film

Lo studio ha programmato l’avvio delle riprese tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027. L’obiettivo è portare il sequel nelle sale tra la fine del 2027 e la prima metà del 2028.

Periodo di produzione stimato: fine 2026 – inizio 2027.

Finestra di distribuzione prevista: fine 2027 – prima metà 2028.

Strategia: pianificare un progetto più ambizioso senza eccedere nei costi.

Che cosa è già stato girato e come verrà riutilizzato

Fonti interne spiegano che alcune sequenze del primo film sono già pronte. In particolare, numeri musicali di grande impatto potrebbero comparire anche nel sequel.

Sequenze performative già disponibili potrebbero essere integrate, riducendo tempi e costi di produzione. Questo materiale potrà accelerare la lavorazione.

Dettagli tecnici e artistici

Lo studio ha dichiarato che verrà valutata la migliore collocazione delle scene esistenti. Si pensa a come inserirle senza rompere l’armonia narrativa.

La vicenda legale e le scene eliminate: un problema non ancora risolto

Una parte del materiale tolta dal primo film aveva una ragione legale. Alcune inquadrature dovevano raccontare accuse di abusi su minori contro il cantante.

Quelle scene furono poi riscritte e girate di nuovo. Le riprese aggiuntive costarono decine di milioni.

Motivo della cancellazione: clausole contrattuali legate a un accusatore.

Spese di rifacimento: stime elevate per nuove riprese.

Possibile soluzione: utilizzare materiale escluso nel sequel.

Il tema rimane sensibile. Lo studio valuta ogni passo per evitare contenziosi. La gestione delle accuse è parte centrale delle scelte creative.

Numeri che parlano: il primo film e gli incassi record

Il biopic diretto da Antoine Fuqua ha superato il miliardo di dollari al botteghino. Un risultato che lo ha consacrato tra i biopic più remunerativi di sempre.

Il primo film ha superato il miliardo di dollari al botteghino, stabilendo nuovi record per i biopic musicali.

Record battuti: il film ha superato incassi di titoli come Bohemian Rhapsody e ha superato anche Oppenheimer in un dato periodo.

Regia: Antoine Fuqua.

Protagonista: Jaafar Jackson nel ruolo di Michael.

Arco narrativo del primo film: dai Jackson 5 al tour di Bad.

La sfida narrativa del sequel: cosa aspettarsi dal nuovo capitolo

L’obiettivo è ampliare la narrazione senza tradire i fatti. Lo studio parla di un sequel più grande e curato negli aspetti musicali e scenografici.

Si discuterà su quali episodi della vita di Jackson approfondire. Le questioni legali potrebbero influenzare i contenuti.

Elementi che potrebbero caratterizzare la nuova pellicola

Più scene dal vivo e performance estese.

Approfondimenti sulle controversie e sulla vita privata.

Maggiore investimento su costumi, scenografie e ricostruzioni di palco.

Il sequel punterà su scene dal vivo estese e un maggiore investimento in costumi e ricostruzioni di palco.

Reazioni del pubblico e aspettative dei fan

I fan attendono con curiosità e cautela. Molti sperano in una rappresentazione completa dell’artista. Altri temono scelte revisioniste o sensazionalistiche.

Aspettative positive: più musica e momenti iconici sullo schermo.

Preoccupazioni: gestione delle accuse e rispetto della verità storica.

Domande aperte: come verranno distribuite le parti già girate?

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