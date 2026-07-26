Newsletter

Connettersi

Michael Caine: audiolibro di 13 ore con voce clonata dall’IA di ElevenLabs con il suo consenso

Aggiornato il :

|

Di : Davide Caruso

Cultura Oltre a quella di Nolan, quest’anno uscirà anche un’altra Odissea: un audiolibro lungo 13 ore narrato dalla voce di Michael Caine clonata con l’AI L'ha fatto l'azienda AI ElevenLabs e sì, Michael Caine ha dato il consenso a clonare la sua voce e no, l'audiolibro non c'entra niente con il film.
WhatsApp

Quest’anno il termine “Odissea” arriva da due direzioni diverse: da una sala cinematografica e da cuffie ore e ore di narrazione. Accanto alla pellicola di grande richiamo firmata da Nolan, è nato un lungo audiolibro di tredici ore narrato dalla voce di Michael Caine, creata tramite intelligenza artificiale. Il progetto è stato realizzato da ElevenLabs e, secondo le dichiarazioni, l’attore ha dato il proprio consenso. Il testo audio, comunque, non ha alcun legame con il film.

Un audiolibro di 13 ore: cosa sapere

L’audiolibro dura circa tredici ore e si presenta come un’opera autonoma. È pensato per un pubblico che cerca un’immersione prolungata nella narrazione. La scelta di una voce così riconoscibile ha attirato subito l’attenzione dei media e del pubblico.

Chi c’è dietro la voce: ElevenLabs e il cloning vocale

La tecnologia utilizzata è sviluppata da ElevenLabs, azienda specializzata in sintesi vocale. Attraverso algoritmi di machine learning è possibile riprodurre timbri e inflessioni umane con grande fedeltà. Secondo le fonti, Michael Caine ha dato il consenso alla clonazione della sua voce, un elemento che cambia il quadro legale ed etico dell’intervento.

Come funziona, in breve

  • Raccolta di campioni vocali originali.

  • Elaborazione tramite modelli di deep learning.

  • Generazione di file audio sincronizzati al testo dell’audiolibro.

Perché la notizia sta facendo discutere

L’uso di voci clonate apre temi sensibili. Da un lato c’è l’innovazione: produzione rapida, costi potenzialmente ridotti e nuovo accesso ai contenuti. Dall’altro emergono dubbi su diritti, compensi e identità creativa. In questo caso, la presenza del consenso dell’attore mitiga alcune preoccupazioni, ma non elimina tutte le criticità.

Impatto su editoria e settore audio

L’arrivo di audiolibri narrati da voci sintetiche può cambiare il mercato. Ecco alcuni possibili effetti:

  • Maggiore produzione di contenuti audio.

  • Opportunità per titoli difficili da promuovere con risorse tradizionali.

  • Rischi per la domanda di narratori umani professionisti.

  • Nuove questioni legali su licenze e diritti d’uso.

Reazioni del pubblico e degli addetti ai lavori

Le prime reazioni mescolano curiosità e scetticismo. Alcuni ascoltatori apprezzano la qualità vocale e l’accessibilità. Critici e rappresentanti di categorie professionali temono un impatto sulle opportunità di lavoro e invocano regole più chiare.

Domande aperte sul futuro della voce digitale

L’episodio pone interrogativi pratici e morali. Come si stabiliscono compensi equi? Quali limiti imporre all’uso di voci celebri? In che modo i lettori sapranno quando una voce è umana o sintetica? La vicenda dell’audiolibro di tredici ore è solo un esempio di una trasformazione più ampia.

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Sinners: record agli Oscar con 16 nomination, il film di Ryan Coogler sui vampiri

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly