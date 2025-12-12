Agon, film sulle atlete mette a nudo le loro vite terribili

L’esordio di Giulio Bertelli, Agon, rompe gli schemi del racconto sportivo. Presentato alle Settimane della Critica a Venezia e ora in sala con Mubi, il film fonde immagini realistiche e finzione per esplorare la fatica, il dolore e l’ambizione di tre atlete. Lo sguardo è crudo ma calibrato, tra sale operatorie, arene vuote e social che non perdonano.

Personaggi in primo piano: chi sono le protagoniste

Al centro del film ci sono tre atlete che abitano il confine tra mito e quotidiano. Bertelli mette in scena figure complesse.

Le tre voci femminili

Alice Bellandi : una judoka d’oro che si interpreta e si mette in scena tra realtà e frammenti onirici.

: una judoka d’oro che si interpreta e si mette in scena tra realtà e frammenti onirici. Yile Vianello: una schermitrice al centro di una vicenda giudiziaria e mediatica ispirata a episodi reali.

Sofija Zobina: tiratrice affermata che affronta la caduta d’immagine dopo uno scandalo di caccia.

Sport, guerra e trasformazione culturale

Bertelli insiste sulle origini militari di molte discipline. Judo, scherma e tiro emergono come eredità di tecniche nate per sopravvivere.

Radici belliche evolute in gare di prestigio.

La sublimazione del gesto tecnico a spettacolo.

Il contrasto tra funzione storica e forma contemporanea.

Il film sottolinea come la pratica agonistica sia diventata rituale e, al tempo stesso, fonte di tensioni psicologiche profonde.

Routine, sacrifici e immagini invadenti

La quotidianità mostrata è fatta di allenamenti, controlli e gesti privati che diventano pubblici. Bertelli non edulcora nulla.

Preparazione tecnica e ossessione del corpo.

Contesti di controllo: antidoping e burocrazia sportiva.

Momenti intimi che emergono sui social e rovinano carriere.

Ci sono scene che raccontano fame, noia e piacere in modo diretto. Il contrasto tra l’apparenza mediatica e la fragilità umana è continuo.

Scenografie, stile e strategie visive

Agon adotta un’estetica ibrida. Fotografia epurata, arene silenziose e inserti di computer grafica convivono con riprese di tipo documentario.

Sequenze chirurgiche che mostrano la sofferenza fisica.

Arti marziali filmate come rituali lontani dal pubblico.

Frame che oscillano tra realismo e sogno lucido.

La messa in scena alterna campi stretti e panoramiche fredde per isolare l’atleta dal mondo che la circonda.

Controversie e il valore mediatico dell’atleta

Nel racconto emergono scandali che mescolano etica, giustizia sportiva e indignazione collettiva. La rete diventa giudice e carnefice.

Un incidente in pedana che richiama tragedie passate.

Un video di caccia che rovina sponsorizzazioni e reputazione.

L’ingresso degli e-sport come nuova voce commerciale.

La macchina mediatica trasforma una vittoria in prodotto e una caduta in spettacolo.

Il confine tra documentario e fiction

Bertelli gioca con i generi. Il film sembra un reportage e, subito dopo, si trasforma in finzione ipercontrollata.

Sequenze reali mescolate a ricostruzioni e CGI.

Attori atleti che interpretano versioni amplificate di se stessi.

Un equilibrio tra registro analitico e simbolico.

Questa scelta accentua la tensione tra l’immagine ideale dell’atleta e la sua realtà quotidiana.

Festival e distribuzione: dove vederlo

Agon ha debuttato alle Settimane della Critica durante la Mostra di Venezia e ora è distribuito nelle sale da Mubi. La ricezione critica lo descrive come un esordio rigoroso.

La pellicola invita a uno sguardo sul lato oscuro dello sport moderno, esplorando cosa resta dell’umano dietro il trofeo.

