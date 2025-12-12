Newsletter

Connettersi

Agon, film sulle atlete mette a nudo le loro vite terribili

Aggiornato il :

|

Di : Davide Caruso

Agon, ci voleva un film di finzione per raccontare le vite terribili delle sportive
WhatsApp

L’esordio di Giulio Bertelli, Agon, rompe gli schemi del racconto sportivo. Presentato alle Settimane della Critica a Venezia e ora in sala con Mubi, il film fonde immagini realistiche e finzione per esplorare la fatica, il dolore e l’ambizione di tre atlete. Lo sguardo è crudo ma calibrato, tra sale operatorie, arene vuote e social che non perdonano.

Personaggi in primo piano: chi sono le protagoniste

Al centro del film ci sono tre atlete che abitano il confine tra mito e quotidiano. Bertelli mette in scena figure complesse.

Le tre voci femminili

  • Alice Bellandi: una judoka d’oro che si interpreta e si mette in scena tra realtà e frammenti onirici.

  • Yile Vianello: una schermitrice al centro di una vicenda giudiziaria e mediatica ispirata a episodi reali.

  • Sofija Zobina: tiratrice affermata che affronta la caduta d’immagine dopo uno scandalo di caccia.

Sport, guerra e trasformazione culturale

Bertelli insiste sulle origini militari di molte discipline. Judo, scherma e tiro emergono come eredità di tecniche nate per sopravvivere.

  • Radici belliche evolute in gare di prestigio.

  • La sublimazione del gesto tecnico a spettacolo.

  • Il contrasto tra funzione storica e forma contemporanea.

Il film sottolinea come la pratica agonistica sia diventata rituale e, al tempo stesso, fonte di tensioni psicologiche profonde.

Routine, sacrifici e immagini invadenti

La quotidianità mostrata è fatta di allenamenti, controlli e gesti privati che diventano pubblici. Bertelli non edulcora nulla.

  • Preparazione tecnica e ossessione del corpo.

  • Contesti di controllo: antidoping e burocrazia sportiva.

  • Momenti intimi che emergono sui social e rovinano carriere.

Ci sono scene che raccontano fame, noia e piacere in modo diretto. Il contrasto tra l’apparenza mediatica e la fragilità umana è continuo.

Scenografie, stile e strategie visive

Agon adotta un’estetica ibrida. Fotografia epurata, arene silenziose e inserti di computer grafica convivono con riprese di tipo documentario.

  • Sequenze chirurgiche che mostrano la sofferenza fisica.

  • Arti marziali filmate come rituali lontani dal pubblico.

  • Frame che oscillano tra realismo e sogno lucido.

La messa in scena alterna campi stretti e panoramiche fredde per isolare l’atleta dal mondo che la circonda.

Controversie e il valore mediatico dell’atleta

Nel racconto emergono scandali che mescolano etica, giustizia sportiva e indignazione collettiva. La rete diventa giudice e carnefice.

  • Un incidente in pedana che richiama tragedie passate.

  • Un video di caccia che rovina sponsorizzazioni e reputazione.

  • L’ingresso degli e-sport come nuova voce commerciale.

La macchina mediatica trasforma una vittoria in prodotto e una caduta in spettacolo.

Il confine tra documentario e fiction

Bertelli gioca con i generi. Il film sembra un reportage e, subito dopo, si trasforma in finzione ipercontrollata.

  • Sequenze reali mescolate a ricostruzioni e CGI.

  • Attori atleti che interpretano versioni amplificate di se stessi.

  • Un equilibrio tra registro analitico e simbolico.

Questa scelta accentua la tensione tra l’immagine ideale dell’atleta e la sua realtà quotidiana.

Festival e distribuzione: dove vederlo

Agon ha debuttato alle Settimane della Critica durante la Mostra di Venezia e ora è distribuito nelle sale da Mubi. La ricezione critica lo descrive come un esordio rigoroso.

La pellicola invita a uno sguardo sul lato oscuro dello sport moderno, esplorando cosa resta dell’umano dietro il trofeo.

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Solway Jacket di Shaun Crawford: energia punk e stile rivoluzionario

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly