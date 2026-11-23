La puntata ha regalato momenti di grande musica e scelte discutibili. Tra applausi veri e eliminazioni che hanno diviso il pubblico, lo spettacolo ha confermato pregi e limiti del meccanismo televisivo. E, come spesso accade, il televoto ha pesato più del merito artistico.

Il voto popolare e le tre uscite che hanno mandato in subbuglio

La serata si è chiusa con tre eliminazioni che hanno fatto parlare: Manu Gargano, Alìa e Scraffs sono usciti di scena. Due partenze hanno lasciato più sollievo che sorpresa. La terza ha invece scatenato lo stupore della platea social.

Il televoto e la reazione del pubblico hanno deciso tre uscite della serata.

Il televoto ha deciso l’esito, ancora una volta.

La scelta del pubblico non ha sempre seguito la logica musicale.

Rimane la sensazione che il formato necessiti di idee nuove per coinvolgere senza scontentare.

Top della serata: chi ha brillato davvero

Alcuni concorrenti hanno trasformato la visibilità in performance memorabili. Voce, presenza e capacità di raccontare un brano li hanno messi al centro della scena.

I protagonisti che hanno trasformato la visibilità in performance memorabili.

Patrizia Napolano — impatto vocale e magnetismo

Patrizia domina il palco con un controllo impressionante e una potente interpretazione. Talvolta sacrifica parte della tecnica all’emozione, ma il risultato è travolgente. Riesce a farti applaudire senza accorgertene.

Mariasole Pollio — personalità e presenza scenica

Mariasole ha trasformato spazi limitati in contenuti veri. La sua energia e il modo di cantare pezzi difficili la rendono un elemento da tenere d’occhio. Ha un piccolo dettaglio da perfezionare nella pronuncia di certi passaggi, ma è un talento in rapida ascesa.

Alex Fontana — carisma e stile unico

Alex porta sul palco un’impronta riconoscibile. Voce contemporanea, atteggiamento da performer consapevole e una capacità interpretativa che sembra una forma di vita. In certi momenti non canta: vive il brano.

Jake La Furia — giudice che dirige la partita

Come coach, Jake si muove con astuzia. Non solo giudica: provoca, protegge e struttura la serata. Il suo mix di ironia e decisione lo rende centrale nelle dinamiche della gara.

Le Distanze — rischio e autenticità

La band mette sempre in campo pezzi complessi. Ci sono limiti tecnici, ma l’aura e la capacità di mettersi in gioco fanno la differenza. Ogni loro esibizione è un’esperienza.

Camilla — eleganza e misura

Camilla conferma la sua qualità, ma in questa puntata è stata più misurata. Ottima tecnica, meno brivido emotivo rispetto al solito. Eppure resta una voce di grande valore.

Chi ha deluso o è rimasto fuori passo

Non tutte le esibizioni hanno convinto. Alcuni nomi avrebbero potuto fare di più, altri sono stati penalizzati dalle scelte di brano o dall’assegnazione dei coach.

Scraffs — eliminazione sorpresa e resa sul palco

L’uscita dei Scraffs ha diviso: migliorati puntata dopo puntata, hanno mostrato grinta e attitudine rock. Solo il televoto puro poteva decretarne la fine. Il loro saluto finale ha lasciato un segno di ironia e affetto.

Mad-Dog — perfezione formale, poca scompostezza

La band è tecnicamente solida, ma manca quel gesto scomposto che rende una performance memorabile. Il rischio è sembrare sempre troppo controllati. Serve una marcia in più quando la competizione si fa serrata.

Giacomo Calò — talento che vacilla sotto pressione

Quando non è al top, anche Giacomo mostra i suoi limiti. Alcuni passaggi si perdono in virtuosismi poco necessari. Resta però un interprete capace di emergere nelle serate migliori.

Alìa — voce pura ma identità sfocata

Alìa ha una voce bellissima e un sorriso che conquista. Però la sua immagine fatica a fissarsi nella memoria dello spettatore. Cerca l’effetto e a volte perde il controllo delle corde.

Manu Gargano — collocazione sbagliata e scelte infelici

Manu non ha trovato il pezzo giusto per esprimersi. Alcune assegnazioni non gli hanno reso giustizia. Il talento c’è, ma serve più corrispondenza tra repertorio e voce.

Teo Bok — grintoso ma fuori sincronismo

Teo mostra qualità, ma spesso inciampa nelle scelte stilistiche. Alcune esibizioni appaiono incongrue rispetto al suo timbro e alla sua attitudine. Eppure, nonostante gli errori evidenti, rimane in gara grazie al sostegno del pubblico.

Paola Iezzi — autorevolezza di giudice in calo

Paola sembra meno incisiva rispetto al passato. Le sue assegnazioni non convincono sempre e l’atteggiamento è meno battagliero. Resta però una voce critica interessante, anche se in fase di revisione.

Decisioni dei coach e dinamiche di gara

I giudici hanno giocato un ruolo chiave. Alcuni hanno protetto i loro talenti, altri hanno usato la strategia per spiazzare gli avversari. Il mix di personalità ha reso la serata più teatrale che sportiva.

Scelte musicali discutibili hanno inciso sugli esiti.

La competizione sembra a volte più tattica che artistica.

Serve un rinnovamento del format per evitare risultati controintuitivi.

Momenti che resteranno

Fra duetti, ospiti e colpi di scena ci sono stati passaggi che difficilmente svaniranno. Alcuni concorrenti hanno costruito un’identità forte. Altri hanno lasciato rimpianti.

Presenza di ospiti come Giorgia ha alzato il livello.

Interventi ironici e battute pungenti hanno acceso il confronto tra giudici.

Il pubblico continua a condizionare esiti e narrazioni del programma.

Pagelle della serata: voti e considerazioni

Di seguito una sintesi dei giudizi sulle esibizioni, pensata per aiutare il lettore a orientarsi tra emozione e tecnica.

Patrizia Napolano — 10 : potenza e controllo, performance da brivido.

: potenza e controllo, performance da brivido. Mariasole Pollio — 9,5 : carisma e ritmo, una rivelazione.

: carisma e ritmo, una rivelazione. Alex Fontana — 9 : personalità e stile, un artista consumato.

: personalità e stile, un artista consumato. Jake La Furia — 8,5 : giudice determinante, sempre sul pezzo.

: giudice determinante, sempre sul pezzo. Le Distanze — 8 : rischio e fascino, costantemente interessanti.

: rischio e fascino, costantemente interessanti. Camilla — 7,5 : qualità cristallina, meno brividi del solito.

: qualità cristallina, meno brividi del solito. Scraffs — 7 : eliminazione controversa, però molto rock.

: eliminazione controversa, però molto rock. Mad-Dog — 6,5 : precisione senza graffio sufficiente.

: precisione senza graffio sufficiente. Giacomo Calò — 6 : talento, ma serata sotto tono.

: talento, ma serata sotto tono. Alìa — 5 : voce bella, identità ancora da trovare.

: voce bella, identità ancora da trovare. Manu Gargano — 4 : scelte di repertorio penalizzanti.

: scelte di repertorio penalizzanti. Teo Bok — 3 : errori evidenti, ma in gara per il favore del pubblico.

: errori evidenti, ma in gara per il favore del pubblico. Paola Iezzi — 2: giudice in ombra, meno mordente del passato.

Articoli simili

Vota questo articolo