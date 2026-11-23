La puntata ha regalato momenti di grande musica e scelte discutibili. Tra applausi veri e eliminazioni che hanno diviso il pubblico, lo spettacolo ha confermato pregi e limiti del meccanismo televisivo. E, come spesso accade, il televoto ha pesato più del merito artistico.
Il voto popolare e le tre uscite che hanno mandato in subbuglio
La serata si è chiusa con tre eliminazioni che hanno fatto parlare: Manu Gargano, Alìa e Scraffs sono usciti di scena. Due partenze hanno lasciato più sollievo che sorpresa. La terza ha invece scatenato lo stupore della platea social.
- Il televoto ha deciso l’esito, ancora una volta.
- La scelta del pubblico non ha sempre seguito la logica musicale.
- Rimane la sensazione che il formato necessiti di idee nuove per coinvolgere senza scontentare.
Top della serata: chi ha brillato davvero
Alcuni concorrenti hanno trasformato la visibilità in performance memorabili. Voce, presenza e capacità di raccontare un brano li hanno messi al centro della scena.
Patrizia Napolano — impatto vocale e magnetismo
Patrizia domina il palco con un controllo impressionante e una potente interpretazione. Talvolta sacrifica parte della tecnica all’emozione, ma il risultato è travolgente. Riesce a farti applaudire senza accorgertene.
Mariasole Pollio — personalità e presenza scenica
Mariasole ha trasformato spazi limitati in contenuti veri. La sua energia e il modo di cantare pezzi difficili la rendono un elemento da tenere d’occhio. Ha un piccolo dettaglio da perfezionare nella pronuncia di certi passaggi, ma è un talento in rapida ascesa.
Alex Fontana — carisma e stile unico
Alex porta sul palco un’impronta riconoscibile. Voce contemporanea, atteggiamento da performer consapevole e una capacità interpretativa che sembra una forma di vita. In certi momenti non canta: vive il brano.
Jake La Furia — giudice che dirige la partita
Come coach, Jake si muove con astuzia. Non solo giudica: provoca, protegge e struttura la serata. Il suo mix di ironia e decisione lo rende centrale nelle dinamiche della gara.
Le Distanze — rischio e autenticità
La band mette sempre in campo pezzi complessi. Ci sono limiti tecnici, ma l’aura e la capacità di mettersi in gioco fanno la differenza. Ogni loro esibizione è un’esperienza.
Camilla — eleganza e misura
Camilla conferma la sua qualità, ma in questa puntata è stata più misurata. Ottima tecnica, meno brivido emotivo rispetto al solito. Eppure resta una voce di grande valore.
Chi ha deluso o è rimasto fuori passo
Non tutte le esibizioni hanno convinto. Alcuni nomi avrebbero potuto fare di più, altri sono stati penalizzati dalle scelte di brano o dall’assegnazione dei coach.
Scraffs — eliminazione sorpresa e resa sul palco
L’uscita dei Scraffs ha diviso: migliorati puntata dopo puntata, hanno mostrato grinta e attitudine rock. Solo il televoto puro poteva decretarne la fine. Il loro saluto finale ha lasciato un segno di ironia e affetto.
Mad-Dog — perfezione formale, poca scompostezza
La band è tecnicamente solida, ma manca quel gesto scomposto che rende una performance memorabile. Il rischio è sembrare sempre troppo controllati. Serve una marcia in più quando la competizione si fa serrata.
Giacomo Calò — talento che vacilla sotto pressione
Quando non è al top, anche Giacomo mostra i suoi limiti. Alcuni passaggi si perdono in virtuosismi poco necessari. Resta però un interprete capace di emergere nelle serate migliori.
Alìa — voce pura ma identità sfocata
Alìa ha una voce bellissima e un sorriso che conquista. Però la sua immagine fatica a fissarsi nella memoria dello spettatore. Cerca l’effetto e a volte perde il controllo delle corde.
Manu Gargano — collocazione sbagliata e scelte infelici
Manu non ha trovato il pezzo giusto per esprimersi. Alcune assegnazioni non gli hanno reso giustizia. Il talento c’è, ma serve più corrispondenza tra repertorio e voce.
Teo Bok — grintoso ma fuori sincronismo
Teo mostra qualità, ma spesso inciampa nelle scelte stilistiche. Alcune esibizioni appaiono incongrue rispetto al suo timbro e alla sua attitudine. Eppure, nonostante gli errori evidenti, rimane in gara grazie al sostegno del pubblico.
Paola Iezzi — autorevolezza di giudice in calo
Paola sembra meno incisiva rispetto al passato. Le sue assegnazioni non convincono sempre e l’atteggiamento è meno battagliero. Resta però una voce critica interessante, anche se in fase di revisione.
Decisioni dei coach e dinamiche di gara
I giudici hanno giocato un ruolo chiave. Alcuni hanno protetto i loro talenti, altri hanno usato la strategia per spiazzare gli avversari. Il mix di personalità ha reso la serata più teatrale che sportiva.
- Scelte musicali discutibili hanno inciso sugli esiti.
- La competizione sembra a volte più tattica che artistica.
- Serve un rinnovamento del format per evitare risultati controintuitivi.
Momenti che resteranno
Fra duetti, ospiti e colpi di scena ci sono stati passaggi che difficilmente svaniranno. Alcuni concorrenti hanno costruito un’identità forte. Altri hanno lasciato rimpianti.
- Presenza di ospiti come Giorgia ha alzato il livello.
- Interventi ironici e battute pungenti hanno acceso il confronto tra giudici.
- Il pubblico continua a condizionare esiti e narrazioni del programma.
Pagelle della serata: voti e considerazioni
Di seguito una sintesi dei giudizi sulle esibizioni, pensata per aiutare il lettore a orientarsi tra emozione e tecnica.
- Patrizia Napolano — 10: potenza e controllo, performance da brivido.
- Mariasole Pollio — 9,5: carisma e ritmo, una rivelazione.
- Alex Fontana — 9: personalità e stile, un artista consumato.
- Jake La Furia — 8,5: giudice determinante, sempre sul pezzo.
- Le Distanze — 8: rischio e fascino, costantemente interessanti.
- Camilla — 7,5: qualità cristallina, meno brividi del solito.
- Scraffs — 7: eliminazione controversa, però molto rock.
- Mad-Dog — 6,5: precisione senza graffio sufficiente.
- Giacomo Calò — 6: talento, ma serata sotto tono.
- Alìa — 5: voce bella, identità ancora da trovare.
- Manu Gargano — 4: scelte di repertorio penalizzanti.
- Teo Bok — 3: errori evidenti, ma in gara per il favore del pubblico.
- Paola Iezzi — 2: giudice in ombra, meno mordente del passato.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.