Stasera Le Iene tornano in prima serata su Italia 1 con una puntata densa di interviste, inchieste e casi giudiziari che promettono dibattito e risonanza. Tra storie personali e indagini sull’attualità, il programma porta in studio e sul campo temi che vanno dalla musica alla salute, fino a vicende giudiziarie ancora controverse.

Cosa aspettarsi dalla puntata: temi principali e stile

La serata mescola approfondimenti e racconto dal vivo. Il tono resta investigativo e narrativo.

Interviste a volti noti e testimonianze dirette.

a volti noti e testimonianze dirette. Inchieste internazionali e reportage sul campo.

internazionali e reportage sul campo. Approfondimenti su processi e dossier ancora aperti.

Il racconto con le voci del programma e gli ospiti di stasera

Al timone ci sono Veronica Gentili, Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. In studio saranno presenti gli ospiti musicali e d’intrattenimento.

I conduttori e gli ospiti guidano il dibattito in studio.

Fred De Palma e Giovanna Mezzogiorno come ospiti annunciati.

e come ospiti annunciati. Il format alterna servizi esterni e confronto in diretta.

Laura Pausini: un’intervista che parla di carriera e diritti

Nel servizio incontreremo Laura Pausini dietro le quinte dell’Isla Bonita Love Festival. La cantante ripercorre la propria carriera e il rapporto con la comunità LGBTQIA+.

Il pezzo esplora il suo impegno per inclusione, uguaglianza e il valore della libertà di amare.

Max Parisi e la speranza terapeutica contro il tumore al pancreas

Un reportage segue Max Parisi, conduttore di Radio Monte Carlo, arrivato a San Francisco in cerca di cure.

La ricerca clinica e le terapie sperimentali al centro del reportage.

La terapia sperimentale con Daraxonrasib mostra risultati incoraggianti. La storia mette a confronto accesso alle cure e normativa europea.

Max racconta il percorso medico e personale.

racconta il percorso medico e personale. Angelica , affetta dallo stesso tumore, ha chiesto l’uso del farmaco non approvato in Europa.

, affetta dallo stesso tumore, ha chiesto l’uso del farmaco non approvato in Europa. Si accende una gara di solidarietà tra spettatori e comunità.

Inchiesta in Sudafrica: il mondo della “caccia al trofeo”

Il servizio di campo documenta la pratica nota come caccia al trofeo. Si entra in luoghi esclusivi frequentati da clienti facoltosi.

La cronaca punta su aspetti economici e morali di un business miliardario legato alla caccia di specie esotiche.

Seguiamo il caso di Maria Rosaria Boccia e le divisioni in aula

Gaston Zama prosegue il racconto su Maria Rosaria Boccia con materiale filmato dall’udienza. La presenza delle telecamere ha suscitato contestazioni della Procura di Roma.

Intervista e immagini dell’udienza sono al centro della seconda parte prevista.

Tra i testimoni citati anche Sigfrido Ranucci e Arianna Meloni.

David Rossi: nuove domande dopo la Commissione parlamentare

Il servizio dedica spazio al caso David Rossi per riaprire temi rimasti irrisolti. La Commissione parlamentare ha messo in discussione la versione del suicidio.

Roberta Rei approfondisce elementi poco chiari e ripropone quesiti legati alle indagini originarie.

Punti chiave dell’inchiesta su Rossi

Ricostruzioni alternative sulle cause della caduta.

Verifiche su testimoni e percorsi processuali.

Richieste di chiarimento rivolte alle autorità competenti.

Il delitto di Garlasco: nuove analisi sul processo

Alessandro De Giuseppe torna sul delitto di Garlasco per esaminare novità e indizi emersi recentemente.

Il servizio solleva la domanda cruciale: la verità processuale su Alberto Stasi è definitiva?

Analisi forense e nuovi elementi investigativi.

Interviste e ricostruzioni dei passaggi giudiziari più controversi.

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