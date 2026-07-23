Serie Sky, novità: da Nord Sud Ovest Est a Gucci

Sky ha svelato la sua programmazione futura durante l’evento What’s Next, con un mix di produzioni italiane originali e titoli internazionali di richiamo. Tra ritorni attesi e nuove serie, la piattaforma punta su grandi nomi, drama di qualità e spettacoli in chiaro.
Nuove serie Sky Original italiane: fiction, dramedy e crime
La line-up italiana punta su storie radicate nel calcio, nella cronaca e nella vita quotidiana.
- La bella stagione: adattamento del libro di Gianluca Vialli e Roberto Mancini. Racconterà la Sampdoria campione 1990-1991.
- Codice Nero: il primo medical drama Sky con Lino Guanciale e Valentina Bellè.
- Il sospetto: crime thriller con Claudia Pandolfi, Alessandro Gassmann e Ginevra Francesconi, previsto per i primi mesi del 2027.
- Gucci – Fine dei giochi: ritratto familiare firmato da Gabriele Muccino, con Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda Lutz.
- Quelli della Mala: cronaca di Milano tra cabaret e malavita degli anni ’70 e ’80, con protagonista Elia Nuzzolo nei panni di Charlie.
- Fuori Menù – Una brigata dietro le sbarre: dramedy su uno chef caduto in disgrazia che dirige un ristorante sperimentale in carcere, con Maurizio Lastrico.
Rinnovi e ritorni italiani
Sky conferma anche produzioni già amate dal pubblico.
- Avvocato Ligas: rinnovato per due stagioni che saranno girate back-to-back.
- Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883: la seconda stagione arriverà in autunno, dal 9 ottobre, per raccontare il periodo d’oro del duo di Pavia.
Le serie internazionali attese su Sky e NOW
L’offerta globale combina grandi franchise con nuove produzioni d’autore.
- Kill Jackie: revenge thriller con Catherine Zeta-Jones, disponibile in esclusiva in Italia su Sky e NOW.
- The Girl with the Dragon Tattoo: primo adattamento televisivo del bestseller di Stieg Larsson.
- King & Conqueror: drama storico ispirato alle figure di Aroldo del Wessex e Guglielmo il Conquistatore.
- The Day of the Jackal: adattamento con Eddie Redmayne nei panni di un sicario implacabile.
- Gangs of London: la serie action torna con nuovi episodi ad alta tensione.
Stagioni e grandi ritorni internazionali
- Proseguiranno le avventure postapocalittiche di Twisted Metal.
- Terza stagione per The Walking Dead: Dead City.
- The Gilded Age porta la New York della fine dell’Ottocento.
- The Other Bennet Sister esplora l’universo di Jane Austen dal punto di vista di Mary Bennet.
- Previsti anche Vigil (stagione 3), Babylon Berlin (stagione 5) e la nuova coproduzione War, con Sienna Miller e Dominic West.
I grandi titoli HBO e le anteprime in streaming
Sky distribuirà in contemporanea alcune delle principali novità HBO.
- The Last of Us: nuova stagione prevista in esclusiva su Sky e NOW.
- The White Lotus: il prossimo ciclo ambientato in Costa Azzurra.
- Dune: Prophecy: secondo capitolo tra fantascienza e messianismo.
- Outlander: Blood of My Blood: seconda stagione del prequel.
- The Forsytes: adattamento dei romanzi di John Galsworthy sulla decadenza di una famiglia vittoriana.
Intrattenimento, show e cinema: cosa vedere su Sky Uno e TV8
La programmazione include talent, format cult e cinema nazionale e internazionale.
- Su Sky Uno: dal prossimo settembre tornano 4 Hotel e X Factor 2026.
- Previsti nuovi cicli di MasterChef Italia, 4 Ristoranti e una nuova edizione di Pechino Express.
- Su TV8 andranno in chiaro i grandi show Sky, la stagione dei motori e il ciclo TV8 Champions Night.
- Novità e riedizioni: GialappaShow, Foodish e Celebrity Chef.
- Al cinema: titoli attesi come Hamnet – Nel nome del figlio, Wicked – Parte 2, Notte prima degli esami 3.0, e nuove storie Sky Original come Piedone – Uno sbirro a Napoli.
Documentari e approfondimenti su Sky Documentaries
La sezione documentaristica esplora storia, sport e cultura contemporanea.
- Produzioni dedicate a figure istituzionali e del panorama sportivo.
- Titoli in arrivo offrono analisi storiche e biografie tematiche.
Organigramma: il cambio alla guida di Sky Studios Italia
Annunciato un passaggio di consegne nella direzione dei contenuti.
- Nils Hartmann lascerà la carica di Executive Vice President Sky Studios Italia a fine luglio.
- Dal 1° agosto il ruolo sarà ricoperto da Emanuele Marchesi.
- Hartmann chiude oltre 23 anni in azienda per nuove sfide nel settore culturale e creativo.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.