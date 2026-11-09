Martin McDonagh torna al cinema con un film che mescola risate amare, amicizia e ombre storiche. Wild Horse Nine promette un affresco grottesco sul rapporto tra due uomini e la morte. Sullo sfondo appaiono colpi di stato, complotti e la fama della CIA, ma il regista sembra più interessato al duello tra ironia e cinismo che a ricostruire i fatti.

Un viaggio grottesco verso Rapa Nui

La vicenda si svolge attorno al 1973, poco prima del golpe cileno. Un protagonista malinconico e brillante vive gli ultimi mesi di una malattia. Chiede a un amico di porre fine alla sua vita per evitare un peccato morale. Il luogo scelto per la fine è Rapa Nui, l’isola che sogna da sempre. Ma il passato e la politica si insinuano: la sua storia con la CIA e un possibile coinvolgimento nell’omicidio di Kennedy complicano tutto.

Rapa Nui come luogo di fuga e ultimo desiderio del protagonista.

Nel percorso emergono altri personaggi chiave: un compagno di lunga data, un capo che fa gola alla dipendenza, e un fratello eremita che vive isolato tra canyon e silenzi. Ogni incontro solleva domande sul motivo reale del gesto: atto d’amore o imposizione esterna?

Amicizia, morte e umorismo nero

Il cuore del film è il rapporto tra i due protagonisti. McDonagh esplora la fiducia e la vendetta con uno humour che oscilla tra dolcezza e crudeltà. Il tema del suicidio assistito è trattato come catalizzatore di legami e tradimenti.

Fiducia e sospetto : la richiesta di morte mette alla prova la lealtà.

: la richiesta di morte mette alla prova la lealtà. Intimità e distanza : i silenzi parlano più dei discorsi.

: i silenzi parlano più dei discorsi. Umorismo tagliente: battute che strappano il sorriso, ma talvolta cadono nel triviale.

Il Cile, il Plan Condor e l’uso della Storia

Eventi storici come il golpe in Cile e le operazioni del Plan Condor fanno da cornice. Tuttavia, la materia storica viene spesso usata come scenografia. Le questioni geopolitiche sono richiamate per creare atmosfera più che per indagare le responsabilità.

Il film presenta la politica come sfondo emotivo. Gli attori storici, da Allende a Pinochet, appaiono come figure che amplificano il senso di fragilità umana. La scelta narrativa lascia spazio a riflessioni esistenziali, ma sacrifica l’approfondimento delle dinamiche internazionali.

Dialoghi, ritmo e personaggi

Le voci degli attori

La sceneggiatura è ricca di parlato. Ci sono momenti di brillante ironia e altri di ripetitività. Alcuni scambi funzionano, altri sembrano forzati. Il cast comprende interpreti capaci di dare spessore a battute e pause.

Protagonista: figura affascinante e stanca, sospesa tra rimorso e desiderio di chiarezza.

Amico richiesto: ambiguo, tra affetto e opportunismo.

Capo e parentela: presenze che portano dolore e comicità.

Immagini e suoni

Ci sono paesaggi che restano impressi. La regia alterna luoghi aperti a interni claustrofobici. La colonna sonora mescola pezzi popolari e canzoni simboliche del Cile. I riferimenti musicali arricchiscono la scena, ma non trasformano la narrazione.

Contrasto tra spazi aperti e interni claustrofobici, e l’uso della musica nel film.

Ironia o cinismo: dove si annida il film

McDonagh gioca con il contrasto tra ironia e cinismo. L’ironia permette di guardare l’abisso con intelligenza. Il cinismo, invece, appiattisce il mondo su una visione negativa e unidimensionale.

In Wild Horse Nine l’equilibrio tra le due posture è fragile. Talvolta prevale il riso amaro che smaschera la solitudine umana. Altre volte, la narrazione scivola in una sorta di indifferenza morale che rende i personaggi più caricature che persone.

Fiori, macchiette e qualche colpo di genio

Non mancano trovate efficaci. La pellicola regala momenti di vera comicità nera e sequenze visive curate. Restano però elementi accessori che appesantiscono il racconto. Alcuni comprimari sembrano disegnati per fare scena, non per evolvere la storia.

Sequenze riuscite: humor nero, contrasti visivi, pause ben scandite.

Passaggi meno convincenti: eccesso di orpelli e personaggi stereotipati.

Scelte musicali degne di nota: brani che richiamano la memoria storica e creano atmosfere.

Cosa emerge dal film di McDonagh

Wild Horse Nine propone uno sguardo personale su amicizia e fine vita. La politica regala tono e contesto, ma resta spesso in superficie. Il risultato è un’opera che alterna momenti alti a passaggi meno convincenti. Resta però la capacità del regista di confezionare scene che provocano e divertono.

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