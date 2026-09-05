Tony Leung torna a sorprendere con un ruolo che unisce scienza e poesia. Nel nuovo film di Ildikó Enyedi, l’attore interpreta un neuroscienziato che ascolta le memorie di un antico ginkgo. La sua è una performance misurata, intensa e capace di restare nella mente.

Il ruolo scritto su misura da Ildikó Enyedi

I registi raramente progettano un personaggio pensando a un attore preciso. Enyedi lo ha fatto.

Leung è stato al centro dell’idea fin dall’inizio. L’attrazione del progetto nasce proprio da quel rapporto di fiducia.

L’attore racconta di aver incontrato la regista via Zoom e di aver subito percepito una sintonia. Questo è stato decisivo per accettare il film, più della nazionalità della produzione o di eventuali offerte passate.

Preparazione e trasformazione: come nasce un neuroscienziato sullo schermo

Per incarnare il ruolo Leung ha studiato per mesi. Non si è limitato a leggere la sceneggiatura.

La preparazione di Tony Leung per il ruolo di neuroscienziato ha richiesto mesi di studio tecnico e lavoro fisico.

Ha seguito materiali tecnici su neuroscienze e botanica.

Ha collaborato con un neuroscienziato di Hong Kong per rendere credibile il mestiere.

Si è allenato con un coach britannico per modellare accentazioni e gestualità.

Il metodo è stato quello della completa immersione. Leung ha cambiato routine quotidiane. Ha ripetuto esercizi di dizione e movimenti fino a lasciar emergere il personaggio in modo naturale.

«Mi hanno chiesto solo di essere presente», è stato il suggerimento finale della regista, dopo mesi di studio.

Silent Friend: la trama che parla di tempo, memoria e ginkgo

Il film ruota attorno a un maestoso ginkgo biloba. Questo albero è testimone di tre epoche diverse.

1908: la storia di una studentessa universitaria pioniera.

1972: una giovane donna alle prese con il proprio tempo.

2020: il neuroscienziato di Hong Kong, interpretato da Tony Leung.

L’albero custodisce emozioni e ricordi. Le vite umane si intrecciano con la natura. Il film è stato presentato alla Mostra di Venezia 2025 e distribuito in Italia a settembre.

Silent Friend esplora il desiderio di appartenenza e la capacità della natura di trasformare chi la osserva.

Perché Tony Leung gira poco fuori dall’Asia

Non è una mancanza di offerte. Leung spiega che spesso mancano proposte che lo convincono.

Per lui la scelta parte sempre dal regista. La storia può cambiare, il punto di vista del direttore è quello che conta.

In casi come quello di Enyedi, la fiducia nella regia ha fatto la differenza.

Relazione con la natura e discipline che influenzano la recitazione

Leung pratica sport legati all’ambiente esterno. Surf, snowboard e vela sono tra le sue passioni.

Lo sport e la natura sono discipline fondamentali che influenzano l’approccio di Leung alla recitazione.

Queste attività lo hanno aiutato a comprendere il rapporto tra essere umano e natura. La vela, in particolare, richiede ascolto del vento e adattamento.

Per lui armonia significa sopravvivenza. Se provi a forzare gli elementi, ne paghi le conseguenze.

Metodo di recitazione: essere il personaggio

Leung preferisce calarsi completamente nei ruoli. Non cerca di recitare dall’esterno.

Parla di un processo lento, che modifica abitudini e comportamenti quotidiani.

Ripetizione quotidiana di gesti e frasi.

Lavoro su respirazione e postura.

Memorizzazione attraverso il movimento fisico.

Il risultato è un’abitazione del personaggio che permane anche dopo le riprese.

Il confronto con Wong Kar-wai e il lascito di In the Mood for Love

La carriera di Leung è segnata dall’incontro con Wong Kar-wai. Quel sodalizio ha cambiato il suo modo di lavorare.

Film come Days of Being Wild hanno inaugurato un percorso artistico condiviso.

Collaborazioni chiave

Wong Kar-wai: guida creativa e punto di svolta.

William Chang: costumi e direzione artistica fondamentali.

Christopher Doyle: direttore della fotografia la cui sensibilità fonde attore e immagine.

In the Mood for Love resta un film fonte di ispirazione per autori e spettatori. Leung è orgoglioso che la pellicola continui a parlare alle nuove generazioni.

Generi diversi: dal dramma alla commedia, fino all’action globale

Leung predilige i drammi, ma non disdegna altri generi.

Alterna impegni intensi con ruoli più leggeri per trovare equilibrio creativo.

Un esempio è la sua partecipazione a progetti commerciali come Shang-Chi, scelta pensata e calcolata.

Un aneddoto curioso: la versione comica di Ashes of Time

Durante le produzioni furono realizzate versioni alternative per esigenze di uscita. Una di queste divenne una commedia veloce.

La pellicola alternativa fu girata in tempi record e coinvolse membri del cast e della troupe originali.

Quell’esperienza dimostra la capacità degli attori e delle troupe di adattarsi alle necessità del mercato.

Vita privata e luoghi che ispiran Tony Leung

Oggi divide il tempo tra città e natura. Soggiorna spesso a Hong Kong, Tokyo e Hokkaido.

Hong Kong: famiglia e vita urbana intensa.

Tokyo: cultura, cinema e ristoranti.

Hokkaido: solitudine, escursioni e snowboard.

Apprezza la calma dei paesaggi nordici. Qui trova il silenzio necessario per leggere, pedalare e riflettere.

Scelte professionali e priorità attuali

Leung è sempre più selettivo. Non vuole sovraccaricarsi di progetti.

Preferisce dedicarsi totalmente a un film per volta. Questo approccio lo porta a rifiutare molte offerte.

La qualità del lavoro e l’intesa con la regia sono i suoi criteri principali.

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