The Match: documentario sul calcio che va oltre il campo

Il film The Match ha riacceso a Cannes le luci su un pomeriggio che è diventato mito. Quel 22 giugno 1986 allo Stadio Azteca è tornato sotto i riflettori. Registi e protagonisti hanno raccontato come si è trasformata una partita in storia collettiva.
Perché The Match è tornato in sala a Cannes
Il documentario è stato presentato nella sezione Cannes Première. La proiezione ha suscitato reazioni forti. Alcuni spettatori sono scoppiati a piangere.
Juan Cabral e Santiago Franco hanno spiegato il motivo del progetto. Il loro obiettivo era rendere comprensibile il contesto storico. Volevano anche restituire l’emozione pura del calcio.
Origine del progetto: un libro, un regalo e un anniversario
Santiago Franco ricorda un regalo di compleanno che ha cambiato tutto. La copia del libro El partido di Andrés Burgo è stata l’innesco. Da lì è nata l’idea di un documentario.
Con l’avvicinarsi del 40° anniversario della partita, il lavoro si è accelerato. Un anno e mezzo di produzione intensa per mettere insieme testimonianze e archivi.
Scelte creative: tono, montaggio e narrazione
I registi hanno deciso di non limitarsi al classico documentario. Hanno puntato su un racconto quasi cinematografico. L’intento era emozionare e informare insieme.
- Estetica: un montaggio studiato per restituire tensione e poesia.
- Voce narrante: due interpreti d’eccezione per raccontare le due nazioni.
- Archivio: foto e materiali d’epoca per ricostruire atmosfere e volti.
I narratori scelti: Lineker e Valdano
Per rappresentare l’Inghilterra e l’Argentina sono stati scelti Gary Lineker e Jorge Valdano. Entrambi portano autorevolezza e capacità di sintesi.
Lineker è noto per la sua carriera televisiva. Valdano è anche autore e analista. La loro presenza aggiunge profondità alla ricostruzione.
Recupero dei materiali e la sorprendente licenza dei Queen
Il team ha affrontato diverse sfide tecniche e legali. Sono stati coinvolti archivisti e montatori per giorni.
Tra le conquiste del film c’è l’accesso a diritti ritenuti impossibili. Il consenso per utilizzare la musica dei Queen ha dato al progetto una carica emotiva unica.
Interviste e rispetto per tutte le versioni della storia
Cabral e Franco hanno incontrato protagonisti di entrambi gli schieramenti. Hanno cercato equilibrio e rispetto nelle interviste.
Un esempio: Peter Shilton era scettico all’inizio. Poi ha accettato di parlare, a condizione che fosse fatto con delicatezza.
Maradona al centro del racconto
Diego Armando Maradona rimane fulcro emotivo del documentario. La sua figura è trattata come leggenda e presenza permanente nella memoria collettiva.
Registi e giocatori parlano spesso di Maradona al presente. Per molti è ancora il punto di riferimento di quella partita e di quel Mondiale.
Calcio, guerra e identità nazionale
La partita è letta anche come reazione alla Guerra delle Falkland. Cabral e Franco hanno voluto esplorare il peso di quel conflitto sulla società argentina.
Il film mostra come il calcio possa diventare canale di elaborazione del lutto e di riscatto collettivo.
Messico 1986: un Mondiale che conserva un sapore umano
I registi sottolineano il carattere unico del Mondiale del 1986. Era ancora un calcio meno commerciale rispetto alle edizioni successive.
Piccoli particolari raccontano l’epoca. Una maglia cucita a mano o il clima dello Stadio Azteca restituiscono autenticità alla narrazione.
Momenti chiave ricreati e scene di grande impatto
Il film alterna immagini d’archivio a testimonianze. Diverse sequenze puntano a far rivivere la tensione del match.
- Ricostruzione del primo gol e della celebre “mano”.
- Racconto del secondo gol, descritto con toni poetici.
- Reazioni a caldo dei giocatori e della stampa.
Il valore del confronto umano: riunione tra avversari
A quarant’anni di distanza i giocatori si sono incontrati di nuovo. L’abbraccio tra ex avversari è stato spontaneo e potente.
Quella sequenza è stata indicata dai registi come uno dei momenti più commoventi del film.
Domande sul futuro e la memoria del calcio
I registi non danno risposte definitive su gloria e ingiustizia. Preferiscono porre interrogativi aperti.
Tra le questioni: cosa resta della memoria sportiva? E quale posto occupa Maradona nel racconto collettivo?
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.