Franco Nero: oltre Django, la carriera dell’attore e i nuovi progetti

Franco Nero torna in sala con la versione restaurata di Django, e lo fa a sessant’anni dalla prima apparizione che gli ha cambiato la vita. Il film di Sergio Corbucci arriva in 4K grazie a CG Entertainment e riaccende la leggenda del protagonista dagli occhi blu, che resta impressa nella memoria degli spettatori di ogni generazione.

Un restauro che riporta Django sul grande schermo

La copia restaurata è stata programmata nelle sale dal 16 giugno. Il restauro in 4K restituisce il dettaglio dei paesaggi, il sangue sul fango e la fotografia che rese celebre il film. A Milano, dopo una proiezione affollata, abbiamo incontrato Franco Nero. La platea era piena di persone nate dopo il 1966. Questo dimostra quanto la pellicola abbia attraversato epoche e gusti.

Lo sguardo blu che ha fatto storia

Franco Nero rimane identificato con Django. Lui lo accetta, ma ricorda che la sua carriera è molto più vasta. Ha recitato in oltre 250 film, cambiando nazionalità dei personaggi e registrando successi in molti Paesi. In Germania, per esempio, il nome Django è stato usato anche per opere non collegate al film originale.

Omaggi nella cultura pop

Riferimenti in fumetti e anime.

Citazioni nei videogiochi e in clip musicali.

L’omaggio più significativo: quello di Quentin Tarantino.

Il riconoscimento di Tarantino è stato per lui particolarmente importante. Il regista americano ha più volte espresso l’ammirazione per il western di Corbucci.

Dalle origini a un giro in America: il giovane attore

Nato vicino a Parma nel 1941, Nero ricorda gli inizi come attore e cantante. Negli anni Sessanta faceva parte di un piccolo gruppo musicale e lavorava in ufficio a Milano. Parallelamente studiava recitazione con Giorgio Strehler e partecipava a spettacoli teatrali fuori città. L’impegno teatrale lo ha portato presto al cinema.

Il salto a Hollywood

Dopo il successo italiano, Franco è volato a Hollywood per Camelot di Joshua Logan. Rimase negli Stati Uniti per quasi un anno. Qui incontrò icone cinematografiche come Gregory Peck, James Stewart e Paul Newman. Ricorda una cena che lo portò a sedere accanto a Frank Sinatra durante una registrazione. Esperienze del genere hanno segnato la sua formazione artistica.

Le lezioni dai grandi: consigli che restano

Sul set e fuori, Nero ha ricevuto suggerimenti di valore:

Marlon Brando: essere protagonista o non esserlo.

John Wayne: scegliere cavalli piccoli per non distrarre il pubblico.

Da allora, ironizza Franco, nei suoi film i cavalli sono sempre di taglia contenuta.

Lo spaghetti western: successo e sovraesposizione

Il successo di Django generò un’ondata di film apocrifi. In pochi anni il genere fu sfruttato fino all’esaurimento. Diretto da Corbucci, Django rimane però un punto di riferimento. Franco cita anche Keoma di Enzo G. Castellari, un western del 1976 che ha conservato valore anche oltre i confini italiani.

Il cinema come veicolo politico e sociale

Per Nero, Django non è solo intrattenimento. Il film racconta oppressione e riscatto. Lui, cresciuto in condizioni modeste, ha sempre avuto attenzione per i più deboli. Da anni è impegnato con il Villaggio Don Bosco a Tivoli, un progetto che ospita ragazzi in difficoltà. Questo impegno nasce dal contatto con realtà scavate dalla guerra e dalla povertà.

Una politica di azione

La sua idea di politica è pratica: aiutare e offrire lavoro. Ricorda con affetto la figura del sacerdote che raccolse i ragazzi dopo la guerra. Il modello è quello dei Salesiani e del lavoro come strumento di crescita.

Incontri celebri e il set di Django Unchained

Quando Tarantino decise di omaggiare il cinema italiano, invitò Franco sul set di Django Unchained. Lì Tarantino radunò i giovani attori per spiegare l’importanza di quella storia e di quei riferimenti. Nero ha lavorato a New Orleans per un mese. Sul set ha visto la meticolosità del regista, la ripetizione delle scene e le correzioni continue. Questo metodo, secondo Franco, porta a risultati di qualità, come dimostrano gli Oscar ottenuti da alcuni attori coinvolti.

Scelte professionali: televisione, pubblicità e piattaforme

Franco ha spesso rifiutato offerte televisive di grande successo. Preferisce il cinema e la sala, dove lo spettatore deve concentrarsi. Ha declinato ruoli importanti in serie popolari per questa ragione. Anche la pubblicità non lo ha mai convinto: rifiutò somme ingenti per mantenere intatta l’aura dell’attore sullo schermo.

Il rapporto con le nuove piattaforme

Negli ultimi anni ha rifiutato molte proposte streaming. Recentemente ha lavorato a The Estate, diretto dal figlio Carlo, coinvolgendo la famiglia. La produzione ha affrontato problemi economici e per questo si è cercata una distribuzione anche tramite piattaforme estere. In Italia, Franco tratta ancora con la Rai e sottolinea l’importanza del doppiaggio in italiano per il pubblico nazionale.

Curiosità e aneddoti dalla carriera

Ha girato più di 250 film.

Ha scritto un libro intitolato Django e gli altri.

Rifiutò proposte pubblicitarie milionarie in Giappone.

È stato vicino a progetti con registi come Sergio Leone.

Queste storie raccontano una carriera lunga e sfaccettata.

Il valore di un ruolo che dura nel tempo

Django ha attraversato decenni e continua a parlare a pubblici diversi. Franco considera il film moderno e universale. Per lui, la narrazione di ribellione e dignità rimane attuale. L’attenzione alla qualità del restauro e la partecipazione delle nuove generazioni dimostrano che il film non è un reperto, ma un’opera viva.

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