Un progetto che nasce dall’incontro tra musica, moda e identità personale. La nuova collaborazione tra SZA e Vans assume ora una forma precisa: una collezione che interpreta l’estetica del brand californiano attraverso lo sguardo dell’artista. Immagini immersive, materiali tattili e una narrativa attenta alla scoperta segnano il debutto di questo capitolo creativo.

SZA e Vans: come è nato il progetto VANSZA

Il rapporto tra la cantante e il marchio si è consolidato con un ruolo ufficiale. Nel 2025 SZA è stata chiamata a contribuire non solo come testimonial, ma come figura creativa attiva.

Questo incarico ha permesso alla cantante di partecipare alla definizione di campagne, collezioni e direzioni estetiche. VANSZA non è quindi solo un nome apposto su una sneaker. È il risultato di un dialogo duraturo tra due mondi.

Concept visivo e atmosfere: cosa racconta la collezione

Le immagini di lancio costruiscono un micro-universo naturale, vicino a un immaginario quasi fiabesco. L’intenzione è di evocare uno spazio sensoriale.

Le immagini di lancio costruiscono un micro-universo naturale e onirico.

Elementi naturali: alberi e superfici materiche.

Tonalità calde: palette che richiama la terra e la luce morbida.

Atmosfera immersiva: fotografie che suggeriscono movimento e curiosità.

Il filo conduttore è chiaro: uscire, esplorare e trasformare l’esperienza in qualcosa di personale. Questa filosofia guida sia il prodotto che il racconto visivo.

I modelli reinterpretati: le sneaker protagoniste

La collezione dà spazio ad alcune silhouette iconiche del marchio, rivisitate secondo il linguaggio di SZA. Le forme classiche vengono ampliate e rese più contemporanee.

I modelli reinterpretati mostrano proporzioni più voluminose e dettagli tattili.

Knu Skool : ispirata alla Old Skool, con proporzioni più voluminose.

: ispirata alla Old Skool, con proporzioni più voluminose. Lacci oversize e linguette imbottite: dettagli che accentuano la silhouette.

Fusione di estetiche: il nome VANSZA sintetizza l’incontro tra brand e artista.

Questi elementi servono a creare una coesione tra la storia del marchio e la visione personale di SZA.

Messaggi chiave e valore del progetto

Dietro la collaborazione c’è un messaggio che va oltre il prodotto. SZA ha spesso parlato di libertà e appartenenza.

Con VANSZA riafferma quei valori, riconoscendosi nei temi di creatività, comunità e autodeterminazione che caratterizzano Vans.

Piano di lancio e disponibilità

La prima uscita della linea è programmata per il 22 ottobre 2026. Seguiranno ulteriori drop e sviluppi della collaborazione.

Data di debutto: 22 ottobre 2026 .

. Ulteriori rilasci: pianificati nel corso dei mesi successivi.

Canali di vendita: negozi selezionati e piattaforme online del brand.

Cosa cambia per Vans: dalla nostalgia alla contemporaneità

La collaborazione rappresenta anche una mossa strategica. L’obiettivo è aggiornare l’immagine del marchio mantenendo il legame con il suo heritage.

In questo senso VANSZA può essere visto come il primo passo verso un dialogo più ampio tra sneaker, cultura musicale e nuove estetiche.

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