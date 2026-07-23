Adventure Time: HBO Max ordina spin-off su Gommarosa e Marceline

L’universo di Adventure Time si allarga ancora: Warner Bros. Animation e Cartoon Network Studios hanno ufficializzato un nuovo spin-off incentrato su due protagoniste amatissime, pronto a sbarcare su HBO Max e a portare gli spettatori in angoli inesplorati della Terra di Ooo.

Spin-off annunciato: cosa sappiamo finora

La notizia è stata diffusa durante l’Annecy International Animation Film Festival. HBO Max ha ordinato direttamente una prima stagione senza pilota. La produzione prevede dieci episodi.

Questo passaggio conferma l’interesse dei grandi studi per espandere il franchise e sfruttare il momento favorevole del marchio.

Chi guiderà il progetto e i nomi dietro le quinte

Alla regia creativa torna Adam Muto, già volto noto della serie e vincitore di un Emmy. Accanto a lui ci sono figure storiche del brand.

Fred Seibert – produttore storico del franchise.

– produttore storico del franchise. Sam Register – presidente di Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios e Hanna-Barbera Studios Europe.

– presidente di Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios e Hanna-Barbera Studios Europe. Warner Bros. Animation e Cartoon Network Studios come studi produttrici.

Stato della produzione

Il progetto è stato approvato internamente da poche settimane ed è ora nella fase di scrittura. Questo significa che la produzione è ancora agli inizi e la serie si trova in sviluppo creativo.

Protagoniste in evidenza: Gommarosa e Marceline

Al centro della nuova storia ci saranno la Principessa Gommarosa e Marceline, la Regina dei Vampiri. Due personaggi che hanno raccolto consensi e interpretazioni da parte dei fan.

Il loro rapporto, già esplorato nella serie principale, si è evoluto fino a diventare uno dei momenti più discussi e celebrati dell’animazione moderna.

La scelta di dedicare uno show a questo duo sottolinea la volontà di approfondire legami emotivi e storie personali.

Ambientazione e approccio narrativo: un viaggio nella Terra di Ooo

Secondo la sinossi ufficiale, la trama seguirà le due eroine in un lungo viaggio attraverso gli angoli più remoti della Terra di Ooo. L’itinerario promette incontri, pericoli e rivelazioni.

A differenza delle storie autoconclusive del passato, questa serie sarà pensata come una lunga storia seriale, con archi narrativi che si dipaneranno su più episodi.

Incontri con vecchi amici.

Minacce inedite.

Sviluppi sentimentali e personali.

Perché questo spin-off è importante per il franchise

Dopo il successo di titoli come Adventure Time: Distant Lands e Fionna & Cake, lo studio rilancia con un progetto più maturo e seriale. L’obiettivo è mantenere l’attenzione dei fan storici e attrarre nuovi spettatori.

La scelta di focalizzarsi su Gommarosa e Marceline riflette anche l’interesse crescente per storie che rappresentano relazioni LGBTQ+ in modo diretto e significativo.

Anteprima ad Annecy e altri progetti mostrati

La presentazione Warner Bros. ad Annecy ha incluso anche altri titoli e anteprime del catalogo animazione.

Adventure Time: Side Quests – contenuti extra e spin-off minori.

Materiale inedito su Yokoso Scooby-Doo e Foster’s Fun Time With Imaginary Friends.

Supermutant Magic Academy – nuove immagini di produzione.

Genndy Tartakovsky – alla guida di una serie animata su Conan il Barbaro per Prime Video.

Le parole dei protagonisti e delle aziende

Amy Gravitt, vicepresidente esecutiva della programmazione comedy di HBO e HBO Max, ha espresso entusiasmo per il ritorno dell’immaginazione di Muto. Sam Register ha definito Adventure Time come uno degli universi più creativi e amati dell’animazione.

Adam Muto ha dichiarato di essere felice di raccontare una storia dedicata a due personaggi che ama profondamente.

Articoli simili

Vota questo articolo