Oscar 2026: geopolitica e guerra in Iran mettono a rischio il red carpet

Gli organizzatori degli Oscar stanno preparando alternative per il tradizionale tappeto rosso. La decisione nasce dalle tensioni in Medio Oriente e dalla presenza di registi iraniani tra i candidati. Fonti vicine alla produzione avvertono prudenza e una revisione di scenografie e flusso degli ospiti.

Piani d’emergenza per il red carpet e sensibilità visiva

Secondo fonti giornalistiche, lo show sta valutando diverse opzioni per la serata del 15 marzo 2026. L’evento si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles e sarà condotto da Conan O’Brien, per il secondo anno consecutivo.

Tra le ipotesi al vaglio:

eliminare o ridurre il tradizionale red carpet ;

; modificare gli allestimenti previsti per non risultare inopportuni;

limitare le interviste in esterno e gestire meglio il flusso dei media.

Una delle preoccupazioni riguarda la percezione pubblica nel contesto delle operazioni militari in Medio Oriente, citate dalle testate come “Epic Fury”. Gli organizzatori, dicono le fonti, preferiscono evitare scelte decorative che possano essere interpretate come festose o insensibili.

Registi iraniani in gara: nomi e candidature da seguire

La presenza di autori iraniani alla cerimonia aumenta la complessità della programmazione. Tra i nomi segnalati:

Jafar Panahi , regista di Un semplice incidente;

, regista di Un semplice incidente; Sara Khaki e Mohammadreza Eyni, registi del documentario Cutting Through Rocks.

Un semplice incidente è candidato nella categoria Miglior film internazionale, per la Francia, e ha ricevuto anche la nomination per la Miglior sceneggiatura. Tra gli autori riconosciuti figurano Panahi e altri sceneggiatori associati al progetto.

Il tappeto rosso come punto critico: domande, pressioni e reazioni

Negli ultimi mesi, il red carpet è stato sempre più al centro di tensioni politiche e mediatiche. A festival internazionali sono emerse controversie dopo risposte considerate evasive su temi di attualità.

Un esempio recente ha visto il presidente di giuria di un importante festival finire al centro delle critiche per aver sostenuto che il cinema debba restare distante dalla politica. La replica pubblica ha innescato proteste e ritiri di alcuni ospiti.

Altri segnali d’allarme arrivano dalle premiazioni di settore. Agli ultimi SAG Actor Awards, alcune testate locali sono state posizionate in punti che hanno limitato l’accesso alle star. I giornalisti hanno interpretato quella scelta come una misura per evitare interviste scomode sui conflitti in corso.

Misure pratiche sul tavolo: come gestire il rischio reputazionale

Per contenere rischi e imprevisti, i produttori stanno considerando soluzioni concrete. Tra le proposte circulate:

creare aree controllate per le interviste, con domande coordinate;

adottare una scenografia sobria e neutra;

preparare dichiarazioni ufficiali e linee guida per gli ospiti;

migliorare il coordinamento con le emittenti e la sicurezza.

Fonti interne riferiscono che tutte le opzioni saranno riviste fino all’ultimo momento. L’obiettivo è mantenere la serata sicura e rispettosa, senza compromettere l’atmosfera dell’evento.

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