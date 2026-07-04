Obsession film: è davvero il bel film che ci raccontano?

Un film-costato meno di un milione che incassa centinaia di milioni. Obsession di Curry Barker è diventato un caso: pubblico in massa, critici divisi e discussioni sul confine tra coraggio e sensazionalismo. Sono andato in sala per capire perché questa pellicola sia passata dall’essere un piccolo indie a un successo planetario che ha riscritto aspettative e polemiche.
Numeri e record: il successo economico di Obsession
Il debutto ha sorpreso l’industria. Con un budget dichiarato di 750.000 dollari, il film ha superato ogni previsione.
- Incassi: vicino ai 300 milioni di dollari.
- Ha superato titoli indie di culto come Backrooms.
- Ha registrato una crescita settimanale rara, paragonata a E.T. del 1982.
- Resistenza nei giorni feriali: incassi giornalieri medi superiori a molti blockbuster.
Questi numeri hanno convinto distributori e studi a investire nel giovane autore.
Perché il pubblico continua a tornare al cinema
Il passaparola ha funzionato. Anche a più di un mese dall’uscita italiana, le sale restano piene.
- La combinazione di attesa e curiosità ha favorito presenze fuori dal classico weekend di lancio.
- I sondaggi mostrano un consenso insolito per l’horror: A- su CinemaScore e percentuali elevate su Rotten Tomatoes.
- Letterboxd ha posizionato il film molto in alto nella classifica degli horror secondo gli utenti.
La messa in scena: luce, ombre e tensione visiva
Uno dei pregi più commentati è l’uso della luce. Non è il buio stile “mostro nell’ombra”, ma una penombra domestica.
Le scene mostrano volti a mezze luci, silhouette e sguardi che emergono solo a tratti. Questo approccio crea un disagio sottile e permanente.
Parallelamente circola la notizia della scenografa che avrebbe ricevuto un compenso molto basso. Il contrasto tra cura visiva e risorse limitate alimenta il dibattito sulla sostenibilità degli indie.
Il valore delle interpretazioni: Inde Navarrette e il ruolo centrale
La performance di Inde Navarrette è stata descritta come il fulcro del film. Un ruolo complesso, rischioso e volutamente disturbante.
- La trasformazione di Nikki dal volto amichevole a presenza minacciosa è resa con piccoli dettagli vocali ed espressioni.
- Molti critici la paragonano a performance iconiche del genere.
- Michael Johnston interpreta Bear, il ragazzo timido il cui desiderio scatena l’orrore.
Navarrette regge molte scene e restituisce al pubblico un senso di minaccia tangibile.
Sceneggiatura e temi: dove il film inciampa
Il tema del desiderio e il mancato approfondimento del consenso
La premessa prende spunto dal motivo classico del “attento a ciò che desideri”. Ma il modo in cui il film tratta il consenso è controverso.
In più passaggi, il potenziale di esplorare dinamiche sociali reali viene sacrificato in favore di shock immediati.
Il protagonista e la sua credibilità
Bear è mostrato prevalentemente come vittima. È difficile vedere in lui un personaggio che possa avere responsabilità credibili.
Una scena chiave: la vera Nikki chiede a Bear di ucciderla. Lui risponde con una domanda banale e se ne va. Quel momento introduce una possibile tendenza alla “malizia” che poi viene abbandonata.
Scelte di regia: jumpscare vs. ambiguità
La regia spesso punta a spaventare con scosse e gore piuttosto che a costruire un arcobaleno di sfumature morali.
Il risultato è una narrazione a tratti binaria, con pochi grigi e molte sequenze violente che non sempre rafforzano il tema centrale.
I momenti più forti e gli spoiler centrali
Il film non risparmia immagini estreme. La follia di Nikki cresce fino a sequenze dove compaiono corpi e mutilazioni.
- Nikki, posseduta, compie gesti estremi contro persone a lei vicine.
- La rettifica finale: la vera Nikki torna per pochi istanti in sé, ma è già sfregiata e circondata da morti.
- I titoli di coda scorrono sulle sue urla, con una colonna sonora contrastante.
Queste scelte narrative trasformano la sofferenza della vittima in puro effetto di scena.
Accoglienza critica: applausi, fraintendimenti e opinioni opposte
Critici e pubblici hanno reagito in modo polarizzato.
- Pareri positivi elogiano l’uso della paura e la capacità di affrontare il tema del desiderio ossessivo.
- Altri ritengono che il film si affidi troppo a shock visivi senza approfondire la psicologia dei personaggi.
- Pubblicazioni come il Guardian, Slant e il BFI hanno offerto letture favorevoli che il recensore mette in discussione.
Il consenso esiste, ma non spiega tutte le lacune narrative sollevate da spettatori più critici.
Impatto industriale: opportunità e rischi per il giovane regista
Il successo ha aperto porte importanti a Curry Barker. Offerte e progetti abbondano.
- Ha appena concluso le riprese di un nuovo film con attori noti.
- È stato ingaggiato per un reboot di una grande proprietà.
- Sarebbe arrivata un’offerta di milioni per sviluppare nuove idee.
Queste cifre e contratti mostrano quanto un singolo hit possa accelerare la carriera.
Ma restano dubbi sulla direzione creativa che verrà perseguita ora che molti studi gli garantiscono carta bianca.
Domande aperte: cosa resta dopo la visione
Obsession ha riportato folle al cinema e acceso il dibattito sull’horror contemporaneo.
Resta però la domanda principale: il film è un atto di coraggio o una strategia commerciale che sfrutta la violenza per consenso di massa?
La risposta sembra dipendere dal punto di vista di chi guarda: chi premia l’efficacia visiva, e chi cerca coerenza tematica.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.