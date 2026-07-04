Obsession film: è davvero il bel film che ci raccontano?

Un film-costato meno di un milione che incassa centinaia di milioni. Obsession di Curry Barker è diventato un caso: pubblico in massa, critici divisi e discussioni sul confine tra coraggio e sensazionalismo. Sono andato in sala per capire perché questa pellicola sia passata dall’essere un piccolo indie a un successo planetario che ha riscritto aspettative e polemiche.

Numeri e record: il successo economico di Obsession

Il debutto ha sorpreso l’industria. Con un budget dichiarato di 750.000 dollari, il film ha superato ogni previsione.

Incassi : vicino ai 300 milioni di dollari.

: vicino ai 300 milioni di dollari. Ha superato titoli indie di culto come Backrooms.

Ha registrato una crescita settimanale rara, paragonata a E.T. del 1982.

Resistenza nei giorni feriali: incassi giornalieri medi superiori a molti blockbuster.

Questi numeri hanno convinto distributori e studi a investire nel giovane autore.

Perché il pubblico continua a tornare al cinema

Il passaparola ha funzionato. Anche a più di un mese dall’uscita italiana, le sale restano piene.

La combinazione di attesa e curiosità ha favorito presenze fuori dal classico weekend di lancio.

I sondaggi mostrano un consenso insolito per l’horror: A- su CinemaScore e percentuali elevate su Rotten Tomatoes.

e percentuali elevate su Rotten Tomatoes. Letterboxd ha posizionato il film molto in alto nella classifica degli horror secondo gli utenti.

La messa in scena: luce, ombre e tensione visiva

Uno dei pregi più commentati è l’uso della luce. Non è il buio stile “mostro nell’ombra”, ma una penombra domestica.

Le scene mostrano volti a mezze luci, silhouette e sguardi che emergono solo a tratti. Questo approccio crea un disagio sottile e permanente.

Parallelamente circola la notizia della scenografa che avrebbe ricevuto un compenso molto basso. Il contrasto tra cura visiva e risorse limitate alimenta il dibattito sulla sostenibilità degli indie.

Il valore delle interpretazioni: Inde Navarrette e il ruolo centrale

La performance di Inde Navarrette è stata descritta come il fulcro del film. Un ruolo complesso, rischioso e volutamente disturbante.

La trasformazione di Nikki dal volto amichevole a presenza minacciosa è resa con piccoli dettagli vocali ed espressioni.

Molti critici la paragonano a performance iconiche del genere.

Michael Johnston interpreta Bear, il ragazzo timido il cui desiderio scatena l’orrore.

Navarrette regge molte scene e restituisce al pubblico un senso di minaccia tangibile.

Sceneggiatura e temi: dove il film inciampa

Il tema del desiderio e il mancato approfondimento del consenso

La premessa prende spunto dal motivo classico del “attento a ciò che desideri”. Ma il modo in cui il film tratta il consenso è controverso.

In più passaggi, il potenziale di esplorare dinamiche sociali reali viene sacrificato in favore di shock immediati.

Il protagonista e la sua credibilità

Bear è mostrato prevalentemente come vittima. È difficile vedere in lui un personaggio che possa avere responsabilità credibili.

Una scena chiave: la vera Nikki chiede a Bear di ucciderla. Lui risponde con una domanda banale e se ne va. Quel momento introduce una possibile tendenza alla “malizia” che poi viene abbandonata.

Scelte di regia: jumpscare vs. ambiguità

La regia spesso punta a spaventare con scosse e gore piuttosto che a costruire un arcobaleno di sfumature morali.

Il risultato è una narrazione a tratti binaria, con pochi grigi e molte sequenze violente che non sempre rafforzano il tema centrale.

I momenti più forti e gli spoiler centrali

Il film non risparmia immagini estreme. La follia di Nikki cresce fino a sequenze dove compaiono corpi e mutilazioni.

Nikki, posseduta, compie gesti estremi contro persone a lei vicine.

La rettifica finale: la vera Nikki torna per pochi istanti in sé, ma è già sfregiata e circondata da morti.

I titoli di coda scorrono sulle sue urla, con una colonna sonora contrastante.

Queste scelte narrative trasformano la sofferenza della vittima in puro effetto di scena.

Accoglienza critica: applausi, fraintendimenti e opinioni opposte

Critici e pubblici hanno reagito in modo polarizzato.

Pareri positivi elogiano l’uso della paura e la capacità di affrontare il tema del desiderio ossessivo.

Altri ritengono che il film si affidi troppo a shock visivi senza approfondire la psicologia dei personaggi.

Pubblicazioni come il Guardian, Slant e il BFI hanno offerto letture favorevoli che il recensore mette in discussione.

Il consenso esiste, ma non spiega tutte le lacune narrative sollevate da spettatori più critici.

Impatto industriale: opportunità e rischi per il giovane regista

Il successo ha aperto porte importanti a Curry Barker. Offerte e progetti abbondano.

Ha appena concluso le riprese di un nuovo film con attori noti.

È stato ingaggiato per un reboot di una grande proprietà.

Sarebbe arrivata un’offerta di milioni per sviluppare nuove idee.

Queste cifre e contratti mostrano quanto un singolo hit possa accelerare la carriera.

Ma restano dubbi sulla direzione creativa che verrà perseguita ora che molti studi gli garantiscono carta bianca.

Domande aperte: cosa resta dopo la visione

Obsession ha riportato folle al cinema e acceso il dibattito sull’horror contemporaneo.

Resta però la domanda principale: il film è un atto di coraggio o una strategia commerciale che sfrutta la violenza per consenso di massa?

La risposta sembra dipendere dal punto di vista di chi guarda: chi premia l’efficacia visiva, e chi cerca coerenza tematica.

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