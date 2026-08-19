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Lilly Wachowski denuncia: nessuno studio vuole finanziare il suo film con cast interamente trans

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Di : Martina Fabbri

Lilly Wachowski denuncia: nessuno studio vuole finanziare il suo film con cast interamente trans
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Lilly Wachowski ha una sceneggiatura pronta che vuole portare al cinema, ma si scontra con una barriera inattesa: la riluttanza dell’industria americana a finanziare un film con protagonisti esclusivamente transgender. La regista, nota per lavori che hanno segnato la fantascienza moderna, racconta la sua frustrazione e le soluzioni creative messe in campo per far vivere comunque il suo progetto al pubblico.

Il progetto pronto: cosa è ‘The Hunted’ e perché crea resistenze

Secondo Wachowski, The Hunted è una sceneggiatura scritta con urgenza emotiva più che con calcoli commerciali. Il copione nasce come reazione personale a eventi e attacchi rivolti alla comunità trans.

La difficoltà principale non riguarda la qualità artistica. Piuttosto, il problema è la disponibilità dei fondi. Diverse produzioni sarebbero interessate, ma esitano a impegnarsi per via del cast.

  • Cast trans al centro: la presenza di un ensemble composto interamente da attori transgender è vista come un rischio nell’attuale clima politico.

  • Il contesto sociale negli Stati Uniti è definito dalla regista come sempre più ostile alle persone trans.

  • Questa ostilità incide direttamente sulle scelte economiche dei finanziatori.

La strategia alternativa: letture dal vivo per tenere vivo il progetto

In attesa di trovare finanziamenti, Wachowski ha deciso di portare il copione in scena tramite una lettura pubblica. L’evento si è svolto al Dynasty Typewriter Theatre di Los Angeles.

Scena di lettura dal vivo di una sceneggiatura su un palco con pubblico attento
La lettura pubblica al Dynasty Typewriter Theatre ha dato voce al progetto in attesa di finanziamenti.

La scelta ha duplice valore: mette in contatto la sceneggiatura con il pubblico e offre uno spazio di celebrazione per artisti trans. La regista ha descritto l’iniziativa come un momento di condivisione e di gioia collettiva.

La scrittura come sfogo: la dimensione personale del lavoro

Per Lilly la sceneggiatura è stata soprattutto un atto terapeutico. Il progetto ha consentito di incanalare rabbia e frustrazione in un’opera narrativa.

Il film non è solo intrattenimento. È una risposta creativa a un clima sociale percepito come punitivo verso la comunità transgender.

Un percorso noto: dalla trilogia di Matrix a impegni pubblici per i diritti trans

Lilly Wachowski è celebre per aver co-diretto la trilogia di Matrix con la sorella Lana. Altri titoli chiave includono Speed Racer, Cloud Atlas e la serie Sense8.

Regista al lavoro su un set cinematografico con attrezzature professionali
Lilly Wachowski ha trasformato la frustrazione in creatività attraverso progetti che riflettono la sua esperienza.

Attivismo e scelte di carriera

  • Entrambe le sorelle Wachowski sono donne transgender; Lana ha transizionato negli anni 2000 e Lilly nel 2016.

  • Nel passato hanno utilizzato il successo mediatico per sostenere cause sociali.

  • Nel 2022 hanno messo all’asta oggetti legati a Matrix per raccogliere fondi in favore di giovani trans.

Interpretazioni pubbliche e risposte di Wachowski

Negli ultimi anni Lilly ha commentato letture distorte del suo lavoro. Alcuni gruppi ne hanno dato versioni politiche e ostili.

La regista ha ammesso di non essere sorpresa dalle letture strumentali. Preferisce trasformare la rabbia in creatività e proseguire con progetti che riflettono la sua esperienza.

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