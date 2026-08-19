Lilly Wachowski ha una sceneggiatura pronta che vuole portare al cinema, ma si scontra con una barriera inattesa: la riluttanza dell’industria americana a finanziare un film con protagonisti esclusivamente transgender. La regista, nota per lavori che hanno segnato la fantascienza moderna, racconta la sua frustrazione e le soluzioni creative messe in campo per far vivere comunque il suo progetto al pubblico.

Il progetto pronto: cosa è ‘The Hunted’ e perché crea resistenze

Secondo Wachowski, The Hunted è una sceneggiatura scritta con urgenza emotiva più che con calcoli commerciali. Il copione nasce come reazione personale a eventi e attacchi rivolti alla comunità trans.

La difficoltà principale non riguarda la qualità artistica. Piuttosto, il problema è la disponibilità dei fondi. Diverse produzioni sarebbero interessate, ma esitano a impegnarsi per via del cast.

Cast trans al centro : la presenza di un ensemble composto interamente da attori transgender è vista come un rischio nell’attuale clima politico.

: la presenza di un ensemble composto interamente da attori transgender è vista come un rischio nell’attuale clima politico. Il contesto sociale negli Stati Uniti è definito dalla regista come sempre più ostile alle persone trans.

Questa ostilità incide direttamente sulle scelte economiche dei finanziatori.

La strategia alternativa: letture dal vivo per tenere vivo il progetto

In attesa di trovare finanziamenti, Wachowski ha deciso di portare il copione in scena tramite una lettura pubblica. L’evento si è svolto al Dynasty Typewriter Theatre di Los Angeles.

La lettura pubblica al Dynasty Typewriter Theatre ha dato voce al progetto in attesa di finanziamenti.

La scelta ha duplice valore: mette in contatto la sceneggiatura con il pubblico e offre uno spazio di celebrazione per artisti trans. La regista ha descritto l’iniziativa come un momento di condivisione e di gioia collettiva.

La scrittura come sfogo: la dimensione personale del lavoro

Per Lilly la sceneggiatura è stata soprattutto un atto terapeutico. Il progetto ha consentito di incanalare rabbia e frustrazione in un’opera narrativa.

Il film non è solo intrattenimento. È una risposta creativa a un clima sociale percepito come punitivo verso la comunità transgender.

Un percorso noto: dalla trilogia di Matrix a impegni pubblici per i diritti trans

Lilly Wachowski è celebre per aver co-diretto la trilogia di Matrix con la sorella Lana. Altri titoli chiave includono Speed Racer, Cloud Atlas e la serie Sense8.

Lilly Wachowski ha trasformato la frustrazione in creatività attraverso progetti che riflettono la sua esperienza.

Attivismo e scelte di carriera

Entrambe le sorelle Wachowski sono donne transgender; Lana ha transizionato negli anni 2000 e Lilly nel 2016.

Nel passato hanno utilizzato il successo mediatico per sostenere cause sociali.

Nel 2022 hanno messo all’asta oggetti legati a Matrix per raccogliere fondi in favore di giovani trans.

Interpretazioni pubbliche e risposte di Wachowski

Negli ultimi anni Lilly ha commentato letture distorte del suo lavoro. Alcuni gruppi ne hanno dato versioni politiche e ostili.

La regista ha ammesso di non essere sorpresa dalle letture strumentali. Preferisce trasformare la rabbia in creatività e proseguire con progetti che riflettono la sua esperienza.

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