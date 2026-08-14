Tre giorni di cultura pop invaderanno la Fiera di Bergamo: dal 26 al 28 giugno 2026 COMICON Bergamo riunisce fumetto, videogiochi, cinema, musica e cultura asiatica in un unico grande evento. Il programma mescola grandi nomi internazionali, anteprime, mostre e tornei, pensati per appassionati e professionisti.
Cosa troverai a COMICON Bergamo 2026
La manifestazione, organizzata con Promoberg, propone un calendario fitto di eventi per tutte le età. Tra padiglioni espositivi, incontri e spettacoli, il festival punta a consolidare il ruolo di hub culturale nel Nord Italia.
- Date: 26-28 giugno 2026
- Luogo: Fiera di Bergamo
- Formato: incontri, mostre, anteprime, tornei e concerti
Fumetto al centro: maestro d’onore e fumettisti internazionali
Il fumetto resta il fulcro dell’evento. La direzione artistica celebra autori di spicco e dà spazio alle nuove leve.
Un Magister d’eccezione
Leo Ortolani è il Magister dell’edizione 2026. Creatore di Rat-Man, Ortolani sarà protagonista di incontri e di una mostra che ripercorre la sua carriera con toni ironici e creativi.
Ospiti dal mondo del fumetto
- Artisti Marvel e DC come Salvador Larroca, Lee Bermejo e Dave McKean
- Autori europei e italiani: Silver, Tanino Liberatore, Sio, Fraffrog, Andrea Sorrentino
- Nicoletta Baldari sarà la poster artist ufficiale dell’edizione
Videogiochi, eSport e collezionismo: il gaming sotto i riflettori
Il programma videoludico unisce talk, presentazioni e competizioni. Spazio a giochi indipendenti e a produzioni di fascia alta.
- Interventi su titoli recenti come Clair Obscur: Expedition 33 e altri progetti
- Finali di tornei eSport sul palco principale
- Eventi dedicati al mondo delle carte collezionabili e al gioco competitivo
Ospiti giapponesi: leggende dei videogame e dell’animazione
COMICON Bergamo porta in Italia firme storiche del Giappone, capaci di attrarre pubblico internazionale.
- Yuji Horii, padre di Dragon Quest
- Yasumi Matsuno, autore di Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII
- Yasuhiro Nightow, creatore di Trigun
- Takahiro Yoshimatsu, ospite per la sezione Asian
Cinema, anime e doppiaggio: proiezioni e incontri
La rassegna include appuntamenti per gli appassionati di cinema d’animazione e serie TV. Doppiatori e critici discuteranno personaggi iconici e tendenze del settore.
- Proiezione speciale di Memories, omaggio a Katsuhiro Otomo
- Talk e proiezione dedicati a Hayao Miyazaki e alla stagione che lo ha preceduto
- Special screening di Conan, il ragazzo del futuro
Serate, musica e cultura K-pop
Le COMICON Nights offrono musica, spettacoli e party tematici per chi cerca divertimento dopo l’orario espositivo.
- Venerdì 26 giugno: Main Stage ospita Mai dire Goku, grande festa dedicata alle sigle di anime e cartoon
- Sabato 27 giugno: Cartoon Maniacs Show con I Numeri Zero
- Proiezioni in auditorium e concerti live
Coreografie e gare K-pop
- K-POP Battle e Random Dance K-POP
- Finale nazionale K-POP Dance Fight Fest – solisti
- Giuria di esperti per eleggere i migliori ballerini K-pop d’Italia
Informazioni pratiche e prezzi dei biglietti
Biglietti e abbonamenti sono già in prevendita. È possibile scegliere formule diverse in base ai giorni o alle riduzioni previste.
- Abbonamento 3 giorni: a partire da 35 euro + prevendita
- Biglietto giornaliero (venerdì): a partire da 15 euro
- Riduzioni per giovani e studenti disponibili
Perché partecipare e come arrivare
COMICON Bergamo attira pubblico e professionisti da tutta Italia e dall’estero. L’offerta trasversale permette di vivere esperienze diverse in un unico evento.
- Raggiungere la Fiera di Bergamo con mezzi pubblici o auto
- Controllare il sito ufficiale per aggiornamenti e programma dettagliato
- Acquistare i biglietti in anticipo per accedere alle anteprime e agli eventi speciali
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.