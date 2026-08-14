Tre giorni di cultura pop invaderanno la Fiera di Bergamo: dal 26 al 28 giugno 2026 COMICON Bergamo riunisce fumetto, videogiochi, cinema, musica e cultura asiatica in un unico grande evento. Il programma mescola grandi nomi internazionali, anteprime, mostre e tornei, pensati per appassionati e professionisti.

Cosa troverai a COMICON Bergamo 2026

La manifestazione, organizzata con Promoberg, propone un calendario fitto di eventi per tutte le età. Tra padiglioni espositivi, incontri e spettacoli, il festival punta a consolidare il ruolo di hub culturale nel Nord Italia.

Date: 26-28 giugno 2026

26-28 giugno 2026 Luogo: Fiera di Bergamo

Fiera di Bergamo Formato: incontri, mostre, anteprime, tornei e concerti

Fumetto al centro: maestro d’onore e fumettisti internazionali

Il fumetto resta il fulcro dell’evento. La direzione artistica celebra autori di spicco e dà spazio alle nuove leve.

Il fumetto è il cuore di Comicon Bergamo con incontri con maestri internazionali

Un Magister d’eccezione

Leo Ortolani è il Magister dell’edizione 2026. Creatore di Rat-Man, Ortolani sarà protagonista di incontri e di una mostra che ripercorre la sua carriera con toni ironici e creativi.

Ospiti dal mondo del fumetto

Artisti Marvel e DC come Salvador Larroca , Lee Bermejo e Dave McKean

, e Autori europei e italiani: Silver , Tanino Liberatore , Sio , Fraffrog , Andrea Sorrentino

, , , , Nicoletta Baldari sarà la poster artist ufficiale dell’edizione

Videogiochi, eSport e collezionismo: il gaming sotto i riflettori

Il programma videoludico unisce talk, presentazioni e competizioni. Spazio a giochi indipendenti e a produzioni di fascia alta.

I tornei eSport animeranno il palco principale della manifestazione

Interventi su titoli recenti come Clair Obscur: Expedition 33 e altri progetti

Finali di tornei eSport sul palco principale

Eventi dedicati al mondo delle carte collezionabili e al gioco competitivo

Ospiti giapponesi: leggende dei videogame e dell’animazione

COMICON Bergamo porta in Italia firme storiche del Giappone, capaci di attrarre pubblico internazionale.

Yuji Horii , padre di Dragon Quest

, padre di Dragon Quest Yasumi Matsuno , autore di Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII

, autore di Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII Yasuhiro Nightow , creatore di Trigun

, creatore di Trigun Takahiro Yoshimatsu, ospite per la sezione Asian

Cinema, anime e doppiaggio: proiezioni e incontri

La rassegna include appuntamenti per gli appassionati di cinema d’animazione e serie TV. Doppiatori e critici discuteranno personaggi iconici e tendenze del settore.

Proiezione speciale di Memories, omaggio a Katsuhiro Otomo

Talk e proiezione dedicati a Hayao Miyazaki e alla stagione che lo ha preceduto

Special screening di Conan, il ragazzo del futuro

Serate, musica e cultura K-pop

Le COMICON Nights offrono musica, spettacoli e party tematici per chi cerca divertimento dopo l’orario espositivo.

Venerdì 26 giugno : Main Stage ospita Mai dire Goku , grande festa dedicata alle sigle di anime e cartoon

: Main Stage ospita , grande festa dedicata alle sigle di anime e cartoon Sabato 27 giugno : Cartoon Maniacs Show con I Numeri Zero

: Cartoon Maniacs Show con I Numeri Zero Proiezioni in auditorium e concerti live

Coreografie e gare K-pop

K-POP Battle e Random Dance K-POP

Finale nazionale K-POP Dance Fight Fest – solisti

Giuria di esperti per eleggere i migliori ballerini K-pop d’Italia

Informazioni pratiche e prezzi dei biglietti

Biglietti e abbonamenti sono già in prevendita. È possibile scegliere formule diverse in base ai giorni o alle riduzioni previste.

Abbonamento 3 giorni: a partire da 35 euro + prevendita

a partire da 35 euro + prevendita Biglietto giornaliero (venerdì): a partire da 15 euro

a partire da 15 euro Riduzioni per giovani e studenti disponibili

Perché partecipare e come arrivare

COMICON Bergamo attira pubblico e professionisti da tutta Italia e dall’estero. L’offerta trasversale permette di vivere esperienze diverse in un unico evento.

Raggiungere la Fiera di Bergamo con mezzi pubblici o auto

Controllare il sito ufficiale per aggiornamenti e programma dettagliato

Acquistare i biglietti in anticipo per accedere alle anteprime e agli eventi speciali

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