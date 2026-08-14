Newsletter

Connettersi

Comicon Bergamo 2026 dal 26 al 28 giugno: da Yuji Horii a Leo Ortolani la cultura pop in scena

Aggiornato il :

|

Di : Martina Fabbri

Comicon Bergamo 2026 dal 26 al 28 giugno: da Yuji Horii a Leo Ortolani la cultura pop in scena
WhatsApp

Tre giorni di cultura pop invaderanno la Fiera di Bergamo: dal 26 al 28 giugno 2026 COMICON Bergamo riunisce fumetto, videogiochi, cinema, musica e cultura asiatica in un unico grande evento. Il programma mescola grandi nomi internazionali, anteprime, mostre e tornei, pensati per appassionati e professionisti.

Cosa troverai a COMICON Bergamo 2026

La manifestazione, organizzata con Promoberg, propone un calendario fitto di eventi per tutte le età. Tra padiglioni espositivi, incontri e spettacoli, il festival punta a consolidare il ruolo di hub culturale nel Nord Italia.

  • Date: 26-28 giugno 2026

  • Luogo: Fiera di Bergamo

  • Formato: incontri, mostre, anteprime, tornei e concerti

Cosa troverai a COMICON Bergamo 2026 — La manifestazione, organizzata con Promoberg, propone un calendario fitto di eventi per tutte le età. Tra padiglioni espositivi, incontri e spettacoli, il festival punta a consolidare il ruolo di hub culturale nel Nord Italia.

Fumetto al centro: maestro d’onore e fumettisti internazionali

Il fumetto resta il fulcro dell’evento. La direzione artistica celebra autori di spicco e dà spazio alle nuove leve.

Visitatori di una convention di fumetti ascoltano gli artisti al panel principale
Il fumetto è il cuore di Comicon Bergamo con incontri con maestri internazionali

Un Magister d’eccezione

Leo Ortolani è il Magister dell’edizione 2026. Creatore di Rat-Man, Ortolani sarà protagonista di incontri e di una mostra che ripercorre la sua carriera con toni ironici e creativi.

Ospiti dal mondo del fumetto

  • Artisti Marvel e DC come Salvador Larroca, Lee Bermejo e Dave McKean

  • Autori europei e italiani: Silver, Tanino Liberatore, Sio, Fraffrog, Andrea Sorrentino

  • Nicoletta Baldari sarà la poster artist ufficiale dell’edizione

Videogiochi, eSport e collezionismo: il gaming sotto i riflettori

Il programma videoludico unisce talk, presentazioni e competizioni. Spazio a giochi indipendenti e a produzioni di fascia alta.

Giocatori competono in un torneo di videogiochi su un grande palco con pubblico
I tornei eSport animeranno il palco principale della manifestazione

  • Interventi su titoli recenti come Clair Obscur: Expedition 33 e altri progetti

  • Finali di tornei eSport sul palco principale

  • Eventi dedicati al mondo delle carte collezionabili e al gioco competitivo

Ospiti giapponesi: leggende dei videogame e dell’animazione

COMICON Bergamo porta in Italia firme storiche del Giappone, capaci di attrarre pubblico internazionale.

  • Yuji Horii, padre di Dragon Quest

  • Yasumi Matsuno, autore di Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII

  • Yasuhiro Nightow, creatore di Trigun

  • Takahiro Yoshimatsu, ospite per la sezione Asian

Ospiti giapponesi: leggende dei videogame e dell’animazione — COMICON Bergamo porta in Italia firme storiche del Giappone, capaci di attrarre pubblico internazionale. Yuji Horii , padre di Dragon Quest Yasumi Matsuno , autore di Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII

Cinema, anime e doppiaggio: proiezioni e incontri

La rassegna include appuntamenti per gli appassionati di cinema d’animazione e serie TV. Doppiatori e critici discuteranno personaggi iconici e tendenze del settore.

  • Proiezione speciale di Memories, omaggio a Katsuhiro Otomo

  • Talk e proiezione dedicati a Hayao Miyazaki e alla stagione che lo ha preceduto

  • Special screening di Conan, il ragazzo del futuro

Serate, musica e cultura K-pop

Le COMICON Nights offrono musica, spettacoli e party tematici per chi cerca divertimento dopo l’orario espositivo.

  • Venerdì 26 giugno: Main Stage ospita Mai dire Goku, grande festa dedicata alle sigle di anime e cartoon

  • Sabato 27 giugno: Cartoon Maniacs Show con I Numeri Zero

  • Proiezioni in auditorium e concerti live

Coreografie e gare K-pop

  • K-POP Battle e Random Dance K-POP

  • Finale nazionale K-POP Dance Fight Fest – solisti

  • Giuria di esperti per eleggere i migliori ballerini K-pop d’Italia

Informazioni pratiche e prezzi dei biglietti

Biglietti e abbonamenti sono già in prevendita. È possibile scegliere formule diverse in base ai giorni o alle riduzioni previste.

  • Abbonamento 3 giorni: a partire da 35 euro + prevendita

  • Biglietto giornaliero (venerdì): a partire da 15 euro

  • Riduzioni per giovani e studenti disponibili

Perché partecipare e come arrivare

COMICON Bergamo attira pubblico e professionisti da tutta Italia e dall’estero. L’offerta trasversale permette di vivere esperienze diverse in un unico evento.

  • Raggiungere la Fiera di Bergamo con mezzi pubblici o auto

  • Controllare il sito ufficiale per aggiornamenti e programma dettagliato

  • Acquistare i biglietti in anticipo per accedere alle anteprime e agli eventi speciali

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Nastri d'Argento 2026: tutti i vincitori, La Grazia di Paolo Sorrentino vince 8 premi

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXing