Ludovica Rampoldi: sceneggiatrice italiana di successo ora regista

Nel 2025 il nome di Ludovica Rampoldi torna spesso nei titoli di coda e nei manifesti dei cinema. Sceneggiatrice di lungo corso, romane di nascita, ha trasformato la sua esperienza in un debutto alla regia che ha sorpreso pubblico e critica. Questo articolo esplora la sua traiettoria, i film più recenti e il modo in cui la sua penna plasma il cinema italiano contemporaneo.

Una voce riconoscibile nella sceneggiatura italiana

Ludovica Rampoldi è un punto di riferimento per la fiction e il cinema italiano. Il suo lavoro attraversa serie culto e pellicole di rilievo. La sua firma è spesso discreta, ma il suo impatto è grande.

Serialità televisiva: creatrice e autrice di cicli come 1992, 1993 e 1994; ha collaborato alle prime stagioni di Gomorra e a The Bad Guy.

creatrice e autrice di cicli come 1992, 1993 e 1994; ha collaborato alle prime stagioni di Gomorra e a The Bad Guy. Collaborazioni cinematografiche: ha scritto per registi di peso, tra cui Marco Bellocchio e Andrea Di Stefano.

ha scritto per registi di peso, tra cui Marco Bellocchio e Andrea Di Stefano. Riconoscimenti: nel 2019 ha vinto il David di Donatello per la sceneggiatura de Il traditore.

In quasi vent’anni di attività ha saputo muoversi tra prodotti popolari e proposte di qualità. La sua esperienza si percepisce nella cura dei personaggi e nella gestione dei toni narrativi.

Il salto regista: Breve storia d’amore

Con Breve storia d’amore Rampoldi passa dietro la macchina da presa per la prima volta. Il film è stato una delle sorprese della stagione. Presenta temi tanto familiari alla sua scrittura quanto nuovi modi di raccontarli.

La storia intreccia due coppie e le loro fragilità. Da un lato, giovani genitori che affrontano il quotidiano. Dall’altro, coniugi di mezza età con abitudini insolite. Il conflitto nasce dalla sospettosa evasività e da tradimenti reali o immaginati.

Protagoniste/i: Lea (Pilar Fogliati), Andrea (Andrea Carpenzano), Rocco (Adriano Giannini), Cecilia (Valeria Golino).

Lea (Pilar Fogliati), Andrea (Andrea Carpenzano), Rocco (Adriano Giannini), Cecilia (Valeria Golino). Tono: commedia amara che scivola nel dramma.

commedia amara che scivola nel dramma. Temi centrali: gelosia, desiderio di cambiamento, erosione dei legami.

Rampoldi affida a Pilar Fogliati un ruolo chiave. Il suo personaggio guida la narrazione e porta la pellicola verso una dinamica incerta, a metà tra sospetto e autosabotaggio.

Tre film, tre registri: come cambia la penna di Rampoldi

Il maestro: commedia con ombre

Il maestro racconta la storia di Raul, un insegnante di tennis interpretato da Pierfrancesco Favino. La sceneggiatura alterna momenti leggeri e scene più cupe. È un film che indaga il fallimento delle promesse e i vacillamenti interiori.

Tra passato sportivo mancato e presente di piccoli compromessi, la pellicola mette in scena l’Italia che ancora rincorre la fama e il successo facili.

Primavera: musica, potere e emancipazione

Primavera è l’esordio cinematografico di Damiano Michieletto tratto dal romanzo Stabat Mater. Qui Rampoldi lavora su una storia d’epoca che parla di formazione e ambizione. Al centro, il rapporto maestro-allieva tra Vivaldi e Cecilia.

La messa in scena è essenziale e raffinata. Il film esplora il confine tra tutela e controllo, tra talento e desiderio di indipendenza.

Breve storia d’amore: intrecci quotidiani e violenze sottili

Nel suo film, Rampoldi mescola elementi comici e amari. La scrittura si concentra sui dettagli delle relazioni. Piccoli gesti, frasi non dette e tradimenti sospettati diventano il motore narrativo.

Lo spettatore è invitato a navigare le incertezze dei personaggi. Non sempre c’è una verità netta: più spesso emergono punti di vista contrastanti e verità sfumate.

Il filo comune: temi e linguaggi ricorrenti

Attraverso progetti diversi, Rampoldi conserva alcune costanti stilistiche e tematiche. Il suo sguardo cerca l’equilibrio tra sentimenti e contesto sociale. Spesso mette al centro il fallimento delle aspettative e l’instabilità dei legami.

Personaggi al bivio: individui che cercano di ricostruirsi dopo una frattura.

individui che cercano di ricostruirsi dopo una frattura. Toni sfumati: la commedia si tinge di malinconia; il dramma non rinuncia all’ironia.

la commedia si tinge di malinconia; il dramma non rinuncia all’ironia. Contesto sociale: storie radicate nell’Italia contemporanea, con riferimenti alla televisione, allo spettacolo e ai costumi borghesi.

La sua scrittura privilegia scene brevi e dialoghi incisivi. Le inquadrature e i tempi narrativi seguono il ritmo emotivo dei personaggi.

Come cambia il suo ruolo nel cinema del 2025

Il 2025 la vede protagonista in più ruoli: autrice, sceneggiatrice e ora regista. I tre film usciti nello stesso anno mostrano una volontà di sperimentare modalità diverse di racconto.

Rampoldi costruisce una presenza che supera la marginalità tradizionale degli sceneggiatori. Il suo passaggio alla regia segna una nuova fase creativa e amplifica la sua voce nel panorama nazionale.

Articoli simili

Vota questo articolo