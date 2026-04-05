Luca Argentero: perché ho scelto di sporcarmi per il nuovo ruolo

Luca Argentero sorprende ancora: dopo anni nel ruolo del “buono” da corsia o da ambulatorio, ora è l’avvocato disordinato e irresistibile di una serie che ha già fatto parlare il pubblico e la critica.

Perché Avvocato Ligas sta cambiando l’immagine di Argentero

La nuova serie di Sky mostra un protagonista che tradisce, insulta e sbaglia con foga. Non è il medico compassionevole che molti hanno imparato ad amare. È un uomo con una reputazione incrinata, un matrimonio da ricostruire e una propensione all’eccesso. Questo cambio di passo mette in luce una versatilità diversa. Argentero gioca la carta dell’antieroe e la risposta del pubblico è stata immediata.

Numeri e riscontro: un debutto che ha fatto rumore

La prima settimana di programmazione ha superato il milione di spettatori. La serie è la prima legal Sky Original tratta dal romanzo di Gianluca Ferraris e diretta da Fabio Paladini. È disponibile in esclusiva su Sky e NOW ogni venerdì. Il riscontro suggerisce che il personaggio ha colpito nel segno. Per molti spettatori, l’irriverenza di Ligas è diventata un tratto distintivo.

Come nasce il personaggio: autori, sceneggiatura e dettagli

Dietro la figura di Ligas c’è un team di sceneggiatori e registi che ha lavorato sui dettagli:

Adattamento dal romanzo di Gianluca Ferraris.

Regia di Fabio Paladini.

Sceneggiatura a più mani, con attenzione alle didascalie e ai movimenti del personaggio.

La serie costruisce la tensione usando piccoli gesti che parlano più delle parole. In certe scene, azioni provocatorie servono anche a far avanzare l’indagine nella trama. Questo equilibrio rende la narrazione densa e vivace.

Il confronto con i ruoli precedenti e la strategia professionale

Argentero ha scelto progetti diversi per non rimanere intrappolato in un’immagine unica. Tra gli ultimi lavori troviamo:

DOC – Nelle tue mani

Motorvalley di Matteo Rovere (entrata nella top 10 globale Netflix tra le serie non in inglese)

Film come Una famiglia sottosopra e Oi vita mia

Ogni progetto è una scommessa sul lungo periodo. Le serie implicano investimenti di tempo e attenzione. Per questo le sue scelte appaiono calibrate e misurate.

Il racconto dell’attore: ritiri, ispirazioni e vita privata

Oggi Argentero vive in campagna e parla di un periodo quasi in “retreat”. Questo tempo lontano dalla frenesia lo aiuta a ricaricare le energie. In cucina, tra famiglia e progetti, trova spunti per il lavoro. La compagna Cristina Marino è spesso citata come fonte di vitalità. La coppia ha lavorato insieme sul set; lei ha accettato un piccolo ruolo che ha acceso i riflettori su dinamiche personali e professionali.

Il rapporto con i registi: Matteo Rovere e il metodo

Collaborare con registi ambiziosi ha segnato tappe importanti nella sua carriera. Con Matteo Rovere ha trovato qualcuno che osa tecnicamente e che non si risparmia sul set. Argentero apprezza la meticolosità dei grandi registi. Questo approccio ha influenzato anche il lavoro su Motorvalley e su Ligas, creando set dove si respira cura maniacale per ogni inquadratura.

Come lavora il personaggio: ritmo, ironia e densità

La scrittura di Ligas evita superflui. Il ritmo è serrato e molte battute o gesti servono a costruire profili psicologici. In certi momenti comici emerge un sottotesto investigativo. La serie alterna ironia e tensione in modo calibrato, rendendo ogni scena funzionale alla caratterizzazione del protagonista.

Padre imperfetto: tra colpe, desideri e priorità

Nel confronto con altri ruoli, il lato paterno di Ligas è controverso. Non è il genitore ideale. Talvolta pecca per edonismo. La storia lo mette di fronte a scelte dolorose e a un costante confronto con la realtà familiare. Per Argentero questo tema è delicato. Dice di tenere un’asticella alta per la paternità. Il personaggio, invece, appare ancora distante da una redenzione completa.

Reazioni del pubblico e ruolo dell’attore nella promozione

Per strada gli spettatori lo fermano e lo chiamano per il personaggio. Questo entusiasmo dimostra quanto la serie sia riuscita a creare empatia, anche verso un protagonista moralmente discutibile. Argentero interpreta la popolarità come un segnale positivo. Il successo rafforza la percezione che cambiamenti di registro possano pagare.

Progetti futuri: stagioni, libri e nuove sfide

Si parla già di stagioni successive. Sky ha manifestato interesse per una gestione produttiva rapida, fino all’ipotesi di girare più stagioni in blocco. Argentero, tra gli impegni, non esclude di tornare alla scrittura. È convinto che, con più tempo libero, potrebbe dedicarsi a un secondo romanzo. Per ora però la priorità resta il set e la famiglia.

Momenti chiave da ricordare

Avvocato Ligas: debutto Sky Original con oltre 1 milione di spettatori nella prima settimana.

Adattamento letterario e regia curata per rafforzare il tono della serie.

Argentero in fase di rilancio: alterna progetti televisivi e cinematografici.

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