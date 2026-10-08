Jaguar lancia la sua nuova era elettrica con la Type 01, una GT a quattro porte che mescola prestazioni estreme e soluzioni tecniche inedite. Il progetto guarda al passato con il nome “Type” e al futuro con zero emissioni e tecnologie da pista. Le novità sono molte e spesso sorprendono per audacia stilistica e ingegneristica.
Linee, proporzioni e aerodinamica pensata per la velocità
La Type 01 sfoggia proporzioni classiche ma rivisitate: tetto basso, cofano importante e sbalzi pronunciati. I cerchi da 23 pollici sottolineano l’assetto aggressivo. Jaguar ha puntato sulla forma per migliorare le prestazioni, non solo per l’estetica.
- Coefficiente Cd 0,23, il più basso mai ottenuto dal marchio.
- Aerodinamica attiva con spoiler posteriore a tre stadi.
- “Active Vanes” per ottimizzare i flussi d’aria alle alte velocità.
- Progettazione sulla nuova piattaforma JEA (Jaguar Electric Architecture).
Tecnologia brevettata e innovazioni strutturali
Jaguar ha depositato numerose domande di brevetto per la Type 01. Questo riflette l’approccio sperimentale del modello. La piattaforma JEA è stata sviluppata per massimizzare efficienza e silenziosità. L’attenzione all’aerodinamica si combina con soluzioni costruttive dedicate.
Tre motori e il know‑how della Formula E per la dinamica
La Type 01 monta un sistema a tre motori elettrici con controllo avanzato della coppia. L’elettronica sfrutta l’esperienza del team Jaguar TCS Racing in Formula E per l’Intelligent Torque Vectoring.
Numeri delle prestazioni
- Fino a 1.030 CV
- 1.365 N·m di coppia massima
- 0-100 km/h in 3,2 secondi
- 100-180 km/h in 4,0 secondi
- Distribuzione dei pesi ideale 50:50
Batteria ad alta tensione: autonomia e ricarica rapida
Al centro dell’architettura energetica c’è una batteria da 118 kWh con sistema a 850 volt. La configurazione punta a un mix di autonomia e velocità di ricarica.
- Autonomia WLTP fino a 720 km
- Circa 515 km stimati a velocità autostradale costante
- Ricarica DC fino a 350 kW
- Recupero di circa 321 km in soli 13 minuti di ricarica
Abitacolo e sistema multimediale: lusso tecnologico a 4 posti
L’interno coniuga finiture ricercate e soluzioni high‑tech. Il layout prevede quattro sedute singole separate da un lungo tunnel centrale. I materiali e i dettagli puntano su un’estetica moderna e sensoriale.
- Finiture anodizzate con effetto ottone
- Quattro sedili singoli per comfort e privacy
- Display guida OLED da 24 pollici davanti al conducente
- Schermo touchscreen centrale da 7 pollici per controlli principali
- Panoramic Soundbar a tutta larghezza e sedili con “Sensory Audio”
Produzione, ordini e lancio commerciale
La Type 01 nasce e viene assemblata nel Regno Unito. Jaguar apre gli ordini agli inizi del 2027. Le prime consegne sono previste nella seconda metà dello stesso anno.
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Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.