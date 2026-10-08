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Jaguar Type 01: primo modello elettrico del marchio, caratteristiche, autonomia e prezzo

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Di : Serena Gualtieri

Jaguar Type 01: primo modello elettrico del marchio, caratteristiche, autonomia e prezzo
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Jaguar lancia la sua nuova era elettrica con la Type 01, una GT a quattro porte che mescola prestazioni estreme e soluzioni tecniche inedite. Il progetto guarda al passato con il nome “Type” e al futuro con zero emissioni e tecnologie da pista. Le novità sono molte e spesso sorprendono per audacia stilistica e ingegneristica.

Linee, proporzioni e aerodinamica pensata per la velocità

La Type 01 sfoggia proporzioni classiche ma rivisitate: tetto basso, cofano importante e sbalzi pronunciati. I cerchi da 23 pollici sottolineano l’assetto aggressivo. Jaguar ha puntato sulla forma per migliorare le prestazioni, non solo per l’estetica.

  • Coefficiente Cd 0,23, il più basso mai ottenuto dal marchio.

  • Aerodinamica attiva con spoiler posteriore a tre stadi.

  • “Active Vanes” per ottimizzare i flussi d’aria alle alte velocità.

  • Progettazione sulla nuova piattaforma JEA (Jaguar Electric Architecture).

Profilo laterale anonimo di una GT con tetto basso e grandi cerchi
Linee tese e proporzioni della Type 01 ispirate alle GT classiche, con tetto basso e cerchi da 23″.

Tecnologia brevettata e innovazioni strutturali

Jaguar ha depositato numerose domande di brevetto per la Type 01. Questo riflette l’approccio sperimentale del modello. La piattaforma JEA è stata sviluppata per massimizzare efficienza e silenziosità. L’attenzione all’aerodinamica si combina con soluzioni costruttive dedicate.

Tre motori e il know‑how della Formula E per la dinamica

La Type 01 monta un sistema a tre motori elettrici con controllo avanzato della coppia. L’elettronica sfrutta l’esperienza del team Jaguar TCS Racing in Formula E per l’Intelligent Torque Vectoring.

Numeri delle prestazioni

  • Fino a 1.030 CV

  • 1.365 N·m di coppia massima

  • 0-100 km/h in 3,2 secondi

  • 100-180 km/h in 4,0 secondi

  • Distribuzione dei pesi ideale 50:50

Batteria ad alta tensione: autonomia e ricarica rapida

Al centro dell’architettura energetica c’è una batteria da 118 kWh con sistema a 850 volt. La configurazione punta a un mix di autonomia e velocità di ricarica.

  • Autonomia WLTP fino a 720 km

  • Circa 515 km stimati a velocità autostradale costante

  • Ricarica DC fino a 350 kW

  • Recupero di circa 321 km in soli 13 minuti di ricarica

Batteria ad alto voltaggio in un'auto elettrica vista ravvicinata
La batteria da 118 kWh e l’architettura a 850 V consentono ricariche ultraveloci.

Abitacolo e sistema multimediale: lusso tecnologico a 4 posti

L’interno coniuga finiture ricercate e soluzioni high‑tech. Il layout prevede quattro sedute singole separate da un lungo tunnel centrale. I materiali e i dettagli puntano su un’estetica moderna e sensoriale.

  • Finiture anodizzate con effetto ottone

  • Quattro sedili singoli per comfort e privacy

  • Display guida OLED da 24 pollici davanti al conducente

  • Schermo touchscreen centrale da 7 pollici per controlli principali

  • Panoramic Soundbar a tutta larghezza e sedili con “Sensory Audio”

Produzione, ordini e lancio commerciale

La Type 01 nasce e viene assemblata nel Regno Unito. Jaguar apre gli ordini agli inizi del 2027. Le prime consegne sono previste nella seconda metà dello stesso anno.

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