Estranei Rai 2 stasera: trama, puntate e quando finisce

Venerdì 9 ottobre 2026 debutta su Rai 2 Estranei, nuova serie crime diretta da Cosimo Alemà. Ambientata a Correggio, promette tensione, segreti e uno sguardo sulle tensioni sociali tra comunità diverse. Attori noti e una trama che mescola cronaca e mistero rendono la fiction uno dei titoli più attesi della stagione televisiva.

Quando va in onda e come seguirla in streaming

La serie approda in prima serata su Rai 2 e sarà disponibile anche su RaiPlay. Il formato prevede appuntamenti settimanali con doppio episodio per serata.

Si può seguire la serie in diretta su Rai 2 o on demand su RaiPlay.

Prima puntata: venerdì 9 ottobre 2026

Secondo appuntamento: venerdì 16 ottobre 2026

Terzo appuntamento: venerdì 23 ottobre 2026

Finale di stagione: venerdì 30 ottobre 2026

Ogni serata propone due episodi, per un totale di otto capitoli. Chi perde una trasmissione può recuperarla tramite la piattaforma streaming di Rai.

Il filo narrativo: un mistero che divide una città

Al centro della vicenda ci sono due giovani la cui sparizione scuote la convivenza nel paese. La scomparsa accende sospetti e porta a galla rivalità latenti tra gruppi diversi.

Le indagini sono condotte da una carabiniera tornata in zona, una figura determinata e con un passato acceso. La sua presenza riapre ferite e rapporti complicati. Con il procedere delle puntate, nuovi eventi tragici complicano il quadro e aumentano la paura nella comunità.

Personaggi e attori principali

Il cast unisce volti familiari e nuovi interpreti. Tra i nomi principali figurano attori noti al grande pubblico.

Elena Radonicich nel ruolo dell’investigatrice che guida le ricerche.

nel ruolo dell’investigatrice che guida le ricerche. Ricky Memphis , presenza d’esperienza nel cast.

, presenza d’esperienza nel cast. Kel Giordano interpreta un parente tornato dopo anni all’estero.

interpreta un parente tornato dopo anni all’estero. Isabella Ferrari e altri interpreti completano il quadro corale.

e altri interpreti completano il quadro corale. Presenze aggiuntive includono attori locali e figure che rappresentano la comunità sikh.

Toni, messaggi e ambientazione

La fiction usa il genere crime per esplorare temi sociali. Al centro ci sono integrazione, fraintendimenti culturali e pregiudizi. La pianura emiliana fa da sfondo, con Correggio che assume il ruolo di protagonista silenzioso.

La pianura emiliana e Correggio fanno da sfondo alla fiction.

L’atmosfera oscilla tra indagine poliziesca e racconto umano. Sequenze intime si alternano a momenti di forte tensione pubblica.

Struttura della serie e scelte registiche

La regia di Cosimo Alemà privilegia un ritmo serrato. Due episodi a serata consentono sviluppi rapidi e cliffhanger frequenti.

Numero totale di episodi: 8 .

. Distribuzione: quattro serate con doppio episodio.

Location principale: Correggio, Emilia-Romagna.

Perché seguire la serie

Accostamento di crime e temi sociali.

Cast con interpreti riconoscibili.

Accessibilità via Rai2 e RaiPlay per la visione on demand.

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