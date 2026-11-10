Estranei Rai 2 stasera: trama, puntate e quando finisce

Venerdì 9 ottobre 2026 debutta su Rai 2 Estranei, nuova serie crime diretta da Cosimo Alemà. Ambientata a Correggio, promette tensione, segreti e uno sguardo sulle tensioni sociali tra comunità diverse. Attori noti e una trama che mescola cronaca e mistero rendono la fiction uno dei titoli più attesi della stagione televisiva.
Quando va in onda e come seguirla in streaming
La serie approda in prima serata su Rai 2 e sarà disponibile anche su RaiPlay. Il formato prevede appuntamenti settimanali con doppio episodio per serata.
- Prima puntata: venerdì 9 ottobre 2026
- Secondo appuntamento: venerdì 16 ottobre 2026
- Terzo appuntamento: venerdì 23 ottobre 2026
- Finale di stagione: venerdì 30 ottobre 2026
Ogni serata propone due episodi, per un totale di otto capitoli. Chi perde una trasmissione può recuperarla tramite la piattaforma streaming di Rai.
Il filo narrativo: un mistero che divide una città
Al centro della vicenda ci sono due giovani la cui sparizione scuote la convivenza nel paese. La scomparsa accende sospetti e porta a galla rivalità latenti tra gruppi diversi.
Le indagini sono condotte da una carabiniera tornata in zona, una figura determinata e con un passato acceso. La sua presenza riapre ferite e rapporti complicati. Con il procedere delle puntate, nuovi eventi tragici complicano il quadro e aumentano la paura nella comunità.
Personaggi e attori principali
Il cast unisce volti familiari e nuovi interpreti. Tra i nomi principali figurano attori noti al grande pubblico.
- Elena Radonicich nel ruolo dell’investigatrice che guida le ricerche.
- Ricky Memphis, presenza d’esperienza nel cast.
- Kel Giordano interpreta un parente tornato dopo anni all’estero.
- Isabella Ferrari e altri interpreti completano il quadro corale.
- Presenze aggiuntive includono attori locali e figure che rappresentano la comunità sikh.
Toni, messaggi e ambientazione
La fiction usa il genere crime per esplorare temi sociali. Al centro ci sono integrazione, fraintendimenti culturali e pregiudizi. La pianura emiliana fa da sfondo, con Correggio che assume il ruolo di protagonista silenzioso.
L’atmosfera oscilla tra indagine poliziesca e racconto umano. Sequenze intime si alternano a momenti di forte tensione pubblica.
Struttura della serie e scelte registiche
La regia di Cosimo Alemà privilegia un ritmo serrato. Due episodi a serata consentono sviluppi rapidi e cliffhanger frequenti.
- Numero totale di episodi: 8.
- Distribuzione: quattro serate con doppio episodio.
- Location principale: Correggio, Emilia-Romagna.
Perché seguire la serie
- Accostamento di crime e temi sociali.
- Cast con interpreti riconoscibili.
- Accessibilità via Rai2 e RaiPlay per la visione on demand.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.