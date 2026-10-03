La notte degli Emmy 2026 ha mescolato trionfi prevedibili, scelte creative discutibili e momenti di grande emozione. Tra record di premi, cameo sorprendenti e aperture che hanno diviso il pubblico, la cerimonia è stata un concentrato di alti e bassi. Ecco un racconto dettagliato dei protagonisti, delle vittorie e dei passaggi più chiacchierati.
I grandi vincitori e i numeri che contano
La serie che ha dominato la serata è stata Widow’s Bay. Ha aggiunto sei Emmy alla bacheca, salendo a un totale di 14 statuette grazie ai successi ai Creative Arts. Un risultato che ha fatto discutere e segnato un nuovo primato nella categoria comedy.
- Totale premi per Widow’s Bay: 14 complessivi.
- Premi principali: miglior serie comedy e riconoscimenti per il cast.
- Record: la serie ha superato il precedente tetto per una comedy.
Attori premiati: protagonisti e sorprese della serata
La giuria ha consegnato statuette a volti noti e alcuni volti che hanno finalmente ottenuto il giusto riconoscimento.
- Matthew Rhys ha scritto la storia vincendo due premi da protagonista nella stessa notte. Ha ottenuto l’Emmy per miglior attore protagonista in una comedy e per la migliore interpretazione in una miniserie.
- Rhea Seehorn ha vinto come miglior attrice protagonista in una serie drammatica per il ruolo in Pluribus. Un premio atteso dai fan dopo anni di nomination.
- Kate O’Flynn ha conquistato l’Emmy come miglior attrice non protagonista in una comedy per la sua Patricia in Widow’s Bay.
- Tom Pelphrey è stato premiato come miglior attore non protagonista in una serie drammatica per la sua performance in Task.
Apertura della serata: quando lo sketch non convince
La scelta di aprire con una parodia musicale ha diviso la platea. Mariska Hargitay in veste di conduttrice ha guidato un numero intitolato I Love TV Screens.
- Il brano, ispirato a I Love Rock ’n’ Roll, non ha fatto ridere molti spettatori.
- Ballerini con televisori al posto della testa e battute poco efficaci hanno reso il pezzo imbarazzante per alcuni critici.
- Tuttavia, la presenza di cameo ha provato a stemperare le critiche.
Momenti comici che hanno funzionato
Non tutto è stato criticabile. Alcuni interventi comici hanno brillato per tempismo e scrittura.
- John Mulaney ha trasformato pochi minuti in una performance memorabile. Il suo pezzo ha combinato satira sulle piattaforme streaming e battute irriverenti.
- La sua capacità di condensare più temi in un monologo fluido ha colpito critica e pubblico.
Cameo, reunion mancate e scelte editoriali controverse
La cerimonia ha riservato sorprese e delusioni agli appassionati di serie tv.
- Si è parlato molto della cancellazione del nuovo progetto di Buffy. Sarah Michelle Gellar e David Boreanaz sono saliti sul palco per presentare un premio, lasciando i fan amareggiati.
- Taylor Swift, candidata con il suo special The Eras Tour – The Final Show, è apparsa in un cameo pre-registrato. Lo sketch con i detective di Law & Order: SVU ha lasciato molti spettatori perplessi.
Discorsi che hanno emozionato e premi umanitari
Tra i momenti più intensi della serata ci sono stati interventi personali e riconoscimenti legati al sociale.
- Michael J. Fox ha ricevuto il Bob Hope Humanitarian Award. Il suo discorso ha ricordato l’impegno nella ricerca sul Parkinson.
- Altri monologhi sul palco hanno alternato commozione a ringraziamenti sentiti.
Omaggio alle celebrità scomparse: la musica che non lascia indifferenti
La parte In Memoriam ha toccato molte corde sensibili. L’esibizione musicale ha portato lacrime in sala.
- Noah Kahan ha cantato Bridge Over Troubled Water, accompagnato da archi.
- Il tributo ha mostrato immagini di star come Robert Duvall, Tim Curry e altri nomi del cinema e della tv.
I momenti top e flop: sintesi degli highlight
La serata è stata un alternarsi di applausi e critiche. Ecco i passaggi che hanno fatto parlare i media.
- Top: le vittorie multiple di Widow’s Bay e i riconoscimenti agli interpreti.
- Top: la vittoria finalmente ottenuta da Rhea Seehorn.
- Top: la performance comica di John Mulaney.
- Flop: l’opening con Mariska Hargitay e lo sketch dei televisori in testa.
- Flop/WTF: la gestione mediatica della presenza di Taylor Swift.
- Flop/WTF: la cancellazione del sequel di Buffy che ha lasciato i fan senza pilot da vedere.
Performance individuali da ricordare
Oltre ai premi principali, alcune interpretazioni hanno spiccato per intensità.
- Kate O’Flynn: il suo ruolo di Patricia ha conquistato pubblico e giuria.
- Tom Pelphrey: una prova piena di sfumature che gli è valsa l’Emmy.
- Matthew Rhys: doppio successo e un primato storico per due premi da protagonista nella stessa notte.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.