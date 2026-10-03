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Emmy 2026: top e flop della cerimonia di premiazione

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Di : Martina Fabbri

Corridoio dietro le quinte di una cerimonia con statuette e silhouette, illuminazione calda
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La notte degli Emmy 2026 ha mescolato trionfi prevedibili, scelte creative discutibili e momenti di grande emozione. Tra record di premi, cameo sorprendenti e aperture che hanno diviso il pubblico, la cerimonia è stata un concentrato di alti e bassi. Ecco un racconto dettagliato dei protagonisti, delle vittorie e dei passaggi più chiacchierati.

I grandi vincitori e i numeri che contano

La serie che ha dominato la serata è stata Widow’s Bay. Ha aggiunto sei Emmy alla bacheca, salendo a un totale di 14 statuette grazie ai successi ai Creative Arts. Un risultato che ha fatto discutere e segnato un nuovo primato nella categoria comedy.

Scena di premiazione generica con coppe e palco che rappresenta i premi alla serie dominanti
La serie che ha dominato la serata ha accumulato numerosi premi, segnando un nuovo record.

  • Totale premi per Widow’s Bay: 14 complessivi.

  • Premi principali: miglior serie comedy e riconoscimenti per il cast.

  • Record: la serie ha superato il precedente tetto per una comedy.

Attori premiati: protagonisti e sorprese della serata

La giuria ha consegnato statuette a volti noti e alcuni volti che hanno finalmente ottenuto il giusto riconoscimento.

  • Matthew Rhys ha scritto la storia vincendo due premi da protagonista nella stessa notte. Ha ottenuto l’Emmy per miglior attore protagonista in una comedy e per la migliore interpretazione in una miniserie.

  • Rhea Seehorn ha vinto come miglior attrice protagonista in una serie drammatica per il ruolo in Pluribus. Un premio atteso dai fan dopo anni di nomination.

  • Kate O’Flynn ha conquistato l’Emmy come miglior attrice non protagonista in una comedy per la sua Patricia in Widow’s Bay.

  • Tom Pelphrey è stato premiato come miglior attore non protagonista in una serie drammatica per la sua performance in Task.

Apertura della serata: quando lo sketch non convince

La scelta di aprire con una parodia musicale ha diviso la platea. Mariska Hargitay in veste di conduttrice ha guidato un numero intitolato I Love TV Screens.

  • Il brano, ispirato a I Love Rock ’n’ Roll, non ha fatto ridere molti spettatori.

  • Ballerini con televisori al posto della testa e battute poco efficaci hanno reso il pezzo imbarazzante per alcuni critici.

  • Tuttavia, la presenza di cameo ha provato a stemperare le critiche.

Momenti comici che hanno funzionato

Non tutto è stato criticabile. Alcuni interventi comici hanno brillato per tempismo e scrittura.

Comico sul palco al microfono durante un monologo che suscita applausi
Interventi comici ben calibrati, come il monologo di John Mulaney, sono stati tra i momenti migliori.

  • John Mulaney ha trasformato pochi minuti in una performance memorabile. Il suo pezzo ha combinato satira sulle piattaforme streaming e battute irriverenti.

  • La sua capacità di condensare più temi in un monologo fluido ha colpito critica e pubblico.

Cameo, reunion mancate e scelte editoriali controverse

La cerimonia ha riservato sorprese e delusioni agli appassionati di serie tv.

  • Si è parlato molto della cancellazione del nuovo progetto di Buffy. Sarah Michelle Gellar e David Boreanaz sono saliti sul palco per presentare un premio, lasciando i fan amareggiati.

  • Taylor Swift, candidata con il suo special The Eras Tour – The Final Show, è apparsa in un cameo pre-registrato. Lo sketch con i detective di Law & Order: SVU ha lasciato molti spettatori perplessi.

Discorsi che hanno emozionato e premi umanitari

Tra i momenti più intensi della serata ci sono stati interventi personali e riconoscimenti legati al sociale.

  • Michael J. Fox ha ricevuto il Bob Hope Humanitarian Award. Il suo discorso ha ricordato l’impegno nella ricerca sul Parkinson.

  • Altri monologhi sul palco hanno alternato commozione a ringraziamenti sentiti.

Omaggio alle celebrità scomparse: la musica che non lascia indifferenti

La parte In Memoriam ha toccato molte corde sensibili. L’esibizione musicale ha portato lacrime in sala.

  • Noah Kahan ha cantato Bridge Over Troubled Water, accompagnato da archi.

  • Il tributo ha mostrato immagini di star come Robert Duvall, Tim Curry e altri nomi del cinema e della tv.

I momenti top e flop: sintesi degli highlight

La serata è stata un alternarsi di applausi e critiche. Ecco i passaggi che hanno fatto parlare i media.

  1. Top: le vittorie multiple di Widow’s Bay e i riconoscimenti agli interpreti.

  2. Top: la vittoria finalmente ottenuta da Rhea Seehorn.

  3. Top: la performance comica di John Mulaney.

  4. Flop: l’opening con Mariska Hargitay e lo sketch dei televisori in testa.

  5. Flop/WTF: la gestione mediatica della presenza di Taylor Swift.

  6. Flop/WTF: la cancellazione del sequel di Buffy che ha lasciato i fan senza pilot da vedere.

Performance individuali da ricordare

Oltre ai premi principali, alcune interpretazioni hanno spiccato per intensità.

  • Kate O’Flynn: il suo ruolo di Patricia ha conquistato pubblico e giuria.

  • Tom Pelphrey: una prova piena di sfumature che gli è valsa l’Emmy.

  • Matthew Rhys: doppio successo e un primato storico per due premi da protagonista nella stessa notte.

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