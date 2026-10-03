La notte degli Emmy 2026 ha mescolato trionfi prevedibili, scelte creative discutibili e momenti di grande emozione. Tra record di premi, cameo sorprendenti e aperture che hanno diviso il pubblico, la cerimonia è stata un concentrato di alti e bassi. Ecco un racconto dettagliato dei protagonisti, delle vittorie e dei passaggi più chiacchierati.

I grandi vincitori e i numeri che contano

La serie che ha dominato la serata è stata Widow’s Bay. Ha aggiunto sei Emmy alla bacheca, salendo a un totale di 14 statuette grazie ai successi ai Creative Arts. Un risultato che ha fatto discutere e segnato un nuovo primato nella categoria comedy.

La serie che ha dominato la serata ha accumulato numerosi premi, segnando un nuovo record.

Totale premi per Widow’s Bay: 14 complessivi.

14 complessivi. Premi principali: miglior serie comedy e riconoscimenti per il cast.

miglior serie comedy e riconoscimenti per il cast. Record: la serie ha superato il precedente tetto per una comedy.

Attori premiati: protagonisti e sorprese della serata

La giuria ha consegnato statuette a volti noti e alcuni volti che hanno finalmente ottenuto il giusto riconoscimento.

Matthew Rhys ha scritto la storia vincendo due premi da protagonista nella stessa notte. Ha ottenuto l’Emmy per miglior attore protagonista in una comedy e per la migliore interpretazione in una miniserie.

ha scritto la storia vincendo due premi da protagonista nella stessa notte. Ha ottenuto l’Emmy per miglior attore protagonista in una comedy e per la migliore interpretazione in una miniserie. Rhea Seehorn ha vinto come miglior attrice protagonista in una serie drammatica per il ruolo in Pluribus. Un premio atteso dai fan dopo anni di nomination.

ha vinto come miglior attrice protagonista in una serie drammatica per il ruolo in Pluribus. Un premio atteso dai fan dopo anni di nomination. Kate O’Flynn ha conquistato l’Emmy come miglior attrice non protagonista in una comedy per la sua Patricia in Widow’s Bay.

ha conquistato l’Emmy come miglior attrice non protagonista in una comedy per la sua Patricia in Widow’s Bay. Tom Pelphrey è stato premiato come miglior attore non protagonista in una serie drammatica per la sua performance in Task.

Apertura della serata: quando lo sketch non convince

La scelta di aprire con una parodia musicale ha diviso la platea. Mariska Hargitay in veste di conduttrice ha guidato un numero intitolato I Love TV Screens.

Il brano, ispirato a I Love Rock ’n’ Roll, non ha fatto ridere molti spettatori.

Ballerini con televisori al posto della testa e battute poco efficaci hanno reso il pezzo imbarazzante per alcuni critici.

Tuttavia, la presenza di cameo ha provato a stemperare le critiche.

Momenti comici che hanno funzionato

Non tutto è stato criticabile. Alcuni interventi comici hanno brillato per tempismo e scrittura.

Interventi comici ben calibrati, come il monologo di John Mulaney, sono stati tra i momenti migliori.

John Mulaney ha trasformato pochi minuti in una performance memorabile. Il suo pezzo ha combinato satira sulle piattaforme streaming e battute irriverenti.

ha trasformato pochi minuti in una performance memorabile. Il suo pezzo ha combinato satira sulle piattaforme streaming e battute irriverenti. La sua capacità di condensare più temi in un monologo fluido ha colpito critica e pubblico.

Cameo, reunion mancate e scelte editoriali controverse

La cerimonia ha riservato sorprese e delusioni agli appassionati di serie tv.

Si è parlato molto della cancellazione del nuovo progetto di Buffy. Sarah Michelle Gellar e David Boreanaz sono saliti sul palco per presentare un premio, lasciando i fan amareggiati.

Taylor Swift, candidata con il suo special The Eras Tour – The Final Show, è apparsa in un cameo pre-registrato. Lo sketch con i detective di Law & Order: SVU ha lasciato molti spettatori perplessi.

Discorsi che hanno emozionato e premi umanitari

Tra i momenti più intensi della serata ci sono stati interventi personali e riconoscimenti legati al sociale.

Michael J. Fox ha ricevuto il Bob Hope Humanitarian Award. Il suo discorso ha ricordato l’impegno nella ricerca sul Parkinson.

ha ricevuto il Bob Hope Humanitarian Award. Il suo discorso ha ricordato l’impegno nella ricerca sul Parkinson. Altri monologhi sul palco hanno alternato commozione a ringraziamenti sentiti.

Omaggio alle celebrità scomparse: la musica che non lascia indifferenti

La parte In Memoriam ha toccato molte corde sensibili. L’esibizione musicale ha portato lacrime in sala.

Noah Kahan ha cantato Bridge Over Troubled Water, accompagnato da archi.

Il tributo ha mostrato immagini di star come Robert Duvall, Tim Curry e altri nomi del cinema e della tv.

I momenti top e flop: sintesi degli highlight

La serata è stata un alternarsi di applausi e critiche. Ecco i passaggi che hanno fatto parlare i media.

Top: le vittorie multiple di Widow’s Bay e i riconoscimenti agli interpreti. Top: la vittoria finalmente ottenuta da Rhea Seehorn. Top: la performance comica di John Mulaney. Flop: l’opening con Mariska Hargitay e lo sketch dei televisori in testa. Flop/WTF: la gestione mediatica della presenza di Taylor Swift. Flop/WTF: la cancellazione del sequel di Buffy che ha lasciato i fan senza pilot da vedere.

Performance individuali da ricordare

Oltre ai premi principali, alcune interpretazioni hanno spiccato per intensità.

Kate O’Flynn : il suo ruolo di Patricia ha conquistato pubblico e giuria.

: il suo ruolo di Patricia ha conquistato pubblico e giuria. Tom Pelphrey : una prova piena di sfumature che gli è valsa l’Emmy.

: una prova piena di sfumature che gli è valsa l’Emmy. Matthew Rhys: doppio successo e un primato storico per due premi da protagonista nella stessa notte.

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