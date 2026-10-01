Il 2028 si profila già come un anno cruciale per i fan Marvel: Disney ha ufficializzato la data d’uscita di Ghost Rider con Ryan Gosling, inserendola in un calendario ricco di titoli che promettono di ridefinire la saga. L’annuncio segue le rivelazioni fatte al Comic‑Con e l’aggiornamento più ampio svelato dopo il D23, e mette in chiaro che la Casa delle Idee punta a un palinsesto cinematografico serrato e variegato.

Quando arriva Ghost Rider: la data che cambia il 2028 Marvel

La pellicola con Gosling uscirà nelle sale il 28 luglio 2028. Questa scelta colloca il film in mezzo a un anno già segnato da grandi uscite Marvel. Il posizionamento suggerisce che lo studio intende sfruttare la stagione estiva per un titolo dal tono potente e pubblicamente riconoscibile.

Il 28 luglio 2028 è la data scelta per Ghost Rider nel fitto calendario Marvel.

Il cast e il team creativo

Alla regia c’è Shawn Levy, mentre la sceneggiatura porta la firma di Jonathan Tropper. Per Gosling si tratta dell’ingresso ufficiale nel Marvel Cinematic Universe come nuova incarnazione dello Spirito della Vendetta. In passato il ruolo fu portato sullo schermo da Nicolas Cage nei film prodotti da Sony tra il 2007 e il 2011.

Shawn Levy dirige sul set; la sceneggiatura è firmata da Jonathan Tropper.

Cosa sappiamo della storia e dell’interpretazione

Disney e Marvel non hanno ancora rivelato la trama ufficiale.

Non è confermato quale versione del personaggio vedremo.

La presentazione al Comic‑Con ha però indicato che la produzione procede regolarmente.

Il 2028 Marvel: tre blockbuster già fissati

Il calendario Marvel 2028 include altri due titoli di primo piano. L’anno partirà con X‑Men e si chiuderà con Black Panther 3. Queste uscite creano un percorso narrativo che copre primavera, estate e inverno.

5 maggio 2028 – X‑Men

– X‑Men 28 luglio 2028 – Ghost Rider

– Ghost Rider 15 dicembre 2028 – Black Panther 3

Oltre il MCU: il restyling del calendario Disney dopo il D23

L’aggiornamento annunciato dopo il D23 non riguarda soltanto i cinecomic. Disney ha stabilito nuove date anche per progetti live action e animati. La strategia punta a distribuire uscite di grande richiamo lungo tutto l’anno e oltre.

Titoli e date che attirano attenzione

10 marzo 2028 – Ghost Market (Pixar), originariamente pensato come serie streaming.

– Ghost Market (Pixar), originariamente pensato come serie streaming. 31 marzo 2028 – remake live action di Rapunzel.

– remake live action di Rapunzel. 21 novembre 2029 – Coco 2, con Miguel adolescente.

– Coco 2, con Miguel adolescente. 9 novembre 2029 – quarto film Marvel senza titolo ufficiale.

Cosa cambierà per i fan e cosa monitorare

Con un calendario così fitto, le attenzioni si concentrano su prenotazioni, campagne promozionali e tappe di produzione. I fan seguiranno soprattutto conferme sul cast secondario, i trailer e le prime immagini dal set.

Annunci ufficiali su casting e villain.

Trailer e teaser che definiranno il tono del film.

Eventuali collegamenti narrativi con gli altri film Marvel.

Ghost Rider rappresenta per il MCU l’opportunità di esplorare elementi sovrannaturali e un eroe più oscuro. L’attesa delle prime sequenze e delle dichiarazioni del team creativo sarà un indicatore chiave per capire la direzione artistica scelta da Disney e Marvel Studios.

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