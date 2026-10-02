Vin Diesel annuncia che il capitolo finale della saga arriverà finalmente in produzione: Fast Forever dovrebbe iniziare le riprese a dicembre, dopo anni di riscritture e un percorso creativo che ha profondamente segnato l’attore.

Quando cominceranno le riprese e cosa cambia sul set

Secondo le parole di Vin Diesel, il piano è di aprire il set entro dicembre. La data dipenderà dagli ultimi passaggi con lo studio e dall’approvazione finale della sceneggiatura.

Il set pronto: riprese previste per dicembre, soggette a conferma dello studio.

Riprese previste: dicembre (soggette a conferma dello studio)

Uscita in sala: 17 marzo 2028

Regista coinvolto: Louis Leterrier (ancora in attesa di leggere l’ultima stesura)

Quattro anni, quattro team: il lungo cammino del copione

Il progetto ha subito numerosi rimaneggiamenti. La sceneggiatura è stata rivista più volte e ha visto il passaggio di diversi team creativi.

La sceneggiatura è stata riscritta più volte con diversi team creativi.

Le tappe principali dello sviluppo

Inizio dello sviluppo: più anni di lavoro per trasformare l’idea iniziale.

Quattro team di sceneggiatori coinvolti nel tempo.

Vin Diesel ha dichiarato di essersi commosso alla lettura della versione finale.

Diesel ha raccontato che la sceneggiatura gli ha provocato una reazione emotiva forte. Ha descritto lacrime durante la lettura, un episodio che ha condiviso in modo personale durante un evento celebrativo.

Da sequel di Fast X a epilogo definitivo: la svolta narrativa

Il film era nato come seguito diretto di Fast X, ma nel percorso creativo è mutato fino a diventare il vero e proprio capitolo conclusivo della saga.

Trasformazione del progetto: da parte di un sequel a episodio finale.

Intervallo tra due capitoli principali: quasi cinque anni, il più lungo nella serie.

Questa revisione ha richiesto tempo e riscritture, con l’obiettivo di dare a Dominic Toretto e al franchising un finale all’altezza della storia iniziata nel 2001.

Reazioni del cast e questioni ancora aperte

Anche se Diesel appare convinto, non tutte le persone chiave hanno visto la stessa versione della sceneggiatura emozionante.

Louis Leterrier ha dichiarato di non aver ancora letto la stesura citata da Vin Diesel.

Alcuni dettagli produttivi e creativi restano in fase di definizione.

Questa discrepanza suggerisce che il copione potrebbe subire ulteriori ritocchi prima dell’inizio delle riprese.

Impatto economico e importanza per il franchise

La saga Fast & Furious è tra le più redditizie del cinema moderno. Chiudere la serie ha un valore simbolico ed economico.

Incassi totali del franchise: oltre 7,3 miliardi di dollari .

. Fast Forever è pensato come epilogo della storyline di Dominic Toretto.

Lo slittamento dell’uscita tra un capitolo e l’altro segna un cambiamento significativo nel ritmo produttivo della serie.

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