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Amori & incantesimi 2: la critica lo stronca, i fan non ci badano

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Di : Martina Fabbri

Amori & incantesimi 2: la critica lo stronca, i fan non ci badano
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Il ritorno sul grande schermo delle sorelle Owens ha acceso dibattiti: tra fan nostalgici e critici severi, il nuovo sequel ha diviso le opinioni fin dal suo debutto. Qui ricostruiamo cosa non ha convinto, cosa è cambiato nella trama e perché, nonostante le critiche, il film punta a una celebrazione della sorellanza più che a un’operazione d’autore.

Perché le recensioni sono state così negative

Al lancio, Practical Magic 2 è stato accolto freddamente dalla critica. Su Rotten Tomatoes il film ha registrato un indice di gradimento del 34%. Molti commenti si sono concentrati su aspetti tecnici e di tono.

Recensioni cinematografiche sullo schermo e una tazza di caffè accanto
La ricezione critica del film è stata fredda al lancio.

  • Illuminazione considerata troppo forte, lontana dall’atmosfera autunnale dell’originale.

  • Personaggi secondari sottoutilizzati o sacrificati per colpi di scena.

  • Uso abbondante di CGI che, secondo alcuni, cancella la semplicità magica del primo film.

  • Scelte di ambientazione che spostano l’azione lontano dalla casa di famiglia.

  • Durata estesa: il ritmo soffre in alcune sequenze, con una lunghezza complessiva di 130 minuti.

Trama rivisitata: eredità, pericoli e nuove generazioni

Il nucleo narrativo resta la lotta contro una vecchia maledizione di famiglia. Le protagoniste tornano per salvare le nuove generazioni.

Elementi principali della storia

  • Sally e Gillian Owens, interpretate da Sandra Bullock e Nicole Kidman, riprendono i ruoli delle sorelle streghe.

  • Le figlie di Sally, Kylie (Joey King) e Antonia (Maisie Williams), scoprono di essere realmente streghe.

  • Il fidanzato di Kylie, interpretato da Xolo Maridueña, rimane in coma dopo un incidente.

  • La famiglia parte per Londra per cercare una soluzione definitiva alla maledizione.

  • Un esperto di storia della magia, interpretato da Lee Pace, si unisce alla squadra.

Scelte registiche e ambientazione: Londra al centro della scena

La regia di Susanne Bier porta il film su suolo internazionale. Questo cambiamento è stato uno dei punti più contestati.

Veduta di Londra con strade nebbiose che richiama l'ambientazione del sequel
Le scelte registiche spostano l’azione da New England a Londra.

  • Gran parte della storia si svolge a Londra, e non nella iconica casa del New England.

  • La famosa dimora della famiglia Owens è mostrata poco rispetto all’originale.

  • La colonna visiva è più brillante e patinata rispetto al tono cupo degli anni Novanta.

Dal 1998 a oggi: il valore nostalgico dell’originale

Il film del 1998 tratto dal romanzo di Alice Hoffman non godette di accoglienza critica entusiasta all’uscita. Tuttavia, nel tempo è diventato un cult affettuoso.

  • Regia: Griffin Dunne guidò una pellicola che mescolava commedia romantica, elementi horror e dramma.

  • Auteure e cast: le zie interpretate da Dianne Wiest e Stockard Channing rimasero impresse nel pubblico.

  • Scene e oggetti iconici — cucchiai che mescolano da soli, incantesimi a mezzanotte — hanno alimentato il fandom.

Pareri dei protagonisti e retroscena sulla critica

Attori e produttori hanno ricordato il trattamento ricevuto dal primo film e come ciò abbia segnato il percorso verso il sequel.

  • Sandra Bullock ha raccontato quanto le recensioni originali furono dolorose per il cast.

  • La produttrice Denise Di Novi ha denunciato il sessismo dell’epoca, e citato critiche che riducevano il ruolo femminile.

  • Il regista originale, Griffin Dunne, spiegò che i bruschi cambi di tono erano una scelta consapevole.

Chi è il target del nuovo film

Il sequel non sembra pensato per i critici d’autore. La direzione è più orientata ai fan e alla cultura pop legata al primo film.

  • Rivolto ai fan di lunga data, desiderosi di rivedere le sorelle sullo schermo.

  • Adatto a chi apprezza film “comfort”, ricchi di riferimenti nostalgici.

  • Progettato per chi ama celebrazioni intime di amicizia e famiglia, più che per sperimentazioni formali.

Cast, produzione e date chiave

Il progetto ha riunito volti noti e nuovi interpreti, con una produzione internazionale e una distribuzione globale programmata.

  • Cast principale: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Joey King, Maisie Williams, Lee Pace, Xolo Maridueña.

  • Regia: Susanne Bier; sceneggiatura firmata da Akiva Goldsman, Georgia Pritchett e Kelly Marcel.

  • Basato sul libro “The Book of Magic” di Alice Hoffman, prodotto da Denise Di Novi, Sandra Bullock e Nicole Kidman.

  • Trailer ufficiale pubblicato a giugno 2026; uscite previste: 11 settembre 2026 in Nord America e 9 settembre 2026 per altri mercati.

Critiche tecniche e artistiche: cosa non ha funzionato

I recensori hanno sottolineato elementi che, a loro avviso, hanno penalizzato il sequel rispetto all’originale.

  1. La CGI eccessiva che annulla il fascino della magia “domestica”.

  2. Ritmo spezzato e durata che pesa sulla tensione narrativa.

  3. Alcune scelte di sceneggiatura che marginalizzano ruoli potenzialmente interessanti.

  4. Un look visivo più lucido, meno intimo e meno legato al paesaggio newenglandese.

Perché il film può comunque funzionare per il pubblico

Nonostante le critiche, il sequel può trovare la sua nicchia. La componente emozionale rimane centrale.

  • La dinamica tra le sorelle è il cuore emotivo della storia.

  • La nostalgia gioca un ruolo forte nel richiamare spettatori affezionati.

  • Elementi di commedia e momenti di magia offrono intrattenimento spensierato.

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