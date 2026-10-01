Il ritorno sul grande schermo delle sorelle Owens ha acceso dibattiti: tra fan nostalgici e critici severi, il nuovo sequel ha diviso le opinioni fin dal suo debutto. Qui ricostruiamo cosa non ha convinto, cosa è cambiato nella trama e perché, nonostante le critiche, il film punta a una celebrazione della sorellanza più che a un’operazione d’autore.

Perché le recensioni sono state così negative

Al lancio, Practical Magic 2 è stato accolto freddamente dalla critica. Su Rotten Tomatoes il film ha registrato un indice di gradimento del 34%. Molti commenti si sono concentrati su aspetti tecnici e di tono.

La ricezione critica del film è stata fredda al lancio.

Illuminazione considerata troppo forte, lontana dall’atmosfera autunnale dell’originale.

Personaggi secondari sottoutilizzati o sacrificati per colpi di scena.

Uso abbondante di CGI che, secondo alcuni, cancella la semplicità magica del primo film.

Scelte di ambientazione che spostano l’azione lontano dalla casa di famiglia.

Durata estesa: il ritmo soffre in alcune sequenze, con una lunghezza complessiva di 130 minuti.

Trama rivisitata: eredità, pericoli e nuove generazioni

Il nucleo narrativo resta la lotta contro una vecchia maledizione di famiglia. Le protagoniste tornano per salvare le nuove generazioni.

Elementi principali della storia

Sally e Gillian Owens, interpretate da Sandra Bullock e Nicole Kidman , riprendono i ruoli delle sorelle streghe.

e , riprendono i ruoli delle sorelle streghe. Le figlie di Sally, Kylie (Joey King) e Antonia (Maisie Williams), scoprono di essere realmente streghe.

Il fidanzato di Kylie, interpretato da Xolo Maridueña, rimane in coma dopo un incidente.

La famiglia parte per Londra per cercare una soluzione definitiva alla maledizione.

Un esperto di storia della magia, interpretato da Lee Pace, si unisce alla squadra.

Scelte registiche e ambientazione: Londra al centro della scena

La regia di Susanne Bier porta il film su suolo internazionale. Questo cambiamento è stato uno dei punti più contestati.

Le scelte registiche spostano l’azione da New England a Londra.

Gran parte della storia si svolge a Londra, e non nella iconica casa del New England.

La famosa dimora della famiglia Owens è mostrata poco rispetto all’originale.

La colonna visiva è più brillante e patinata rispetto al tono cupo degli anni Novanta.

Dal 1998 a oggi: il valore nostalgico dell’originale

Il film del 1998 tratto dal romanzo di Alice Hoffman non godette di accoglienza critica entusiasta all’uscita. Tuttavia, nel tempo è diventato un cult affettuoso.

Regia: Griffin Dunne guidò una pellicola che mescolava commedia romantica, elementi horror e dramma.

Auteure e cast: le zie interpretate da Dianne Wiest e Stockard Channing rimasero impresse nel pubblico.

Scene e oggetti iconici — cucchiai che mescolano da soli, incantesimi a mezzanotte — hanno alimentato il fandom.

Pareri dei protagonisti e retroscena sulla critica

Attori e produttori hanno ricordato il trattamento ricevuto dal primo film e come ciò abbia segnato il percorso verso il sequel.

Sandra Bullock ha raccontato quanto le recensioni originali furono dolorose per il cast.

La produttrice Denise Di Novi ha denunciato il sessismo dell’epoca, e citato critiche che riducevano il ruolo femminile.

Il regista originale, Griffin Dunne, spiegò che i bruschi cambi di tono erano una scelta consapevole.

Chi è il target del nuovo film

Il sequel non sembra pensato per i critici d’autore. La direzione è più orientata ai fan e alla cultura pop legata al primo film.

Rivolto ai fan di lunga data, desiderosi di rivedere le sorelle sullo schermo.

Adatto a chi apprezza film “comfort”, ricchi di riferimenti nostalgici.

Progettato per chi ama celebrazioni intime di amicizia e famiglia, più che per sperimentazioni formali.

Cast, produzione e date chiave

Il progetto ha riunito volti noti e nuovi interpreti, con una produzione internazionale e una distribuzione globale programmata.

Cast principale: Sandra Bullock , Nicole Kidman , Joey King, Maisie Williams, Lee Pace, Xolo Maridueña.

, , Joey King, Maisie Williams, Lee Pace, Xolo Maridueña. Regia: Susanne Bier ; sceneggiatura firmata da Akiva Goldsman, Georgia Pritchett e Kelly Marcel.

; sceneggiatura firmata da Akiva Goldsman, Georgia Pritchett e Kelly Marcel. Basato sul libro “The Book of Magic” di Alice Hoffman, prodotto da Denise Di Novi, Sandra Bullock e Nicole Kidman.

Trailer ufficiale pubblicato a giugno 2026; uscite previste: 11 settembre 2026 in Nord America e 9 settembre 2026 per altri mercati.

Critiche tecniche e artistiche: cosa non ha funzionato

I recensori hanno sottolineato elementi che, a loro avviso, hanno penalizzato il sequel rispetto all’originale.

La CGI eccessiva che annulla il fascino della magia “domestica”. Ritmo spezzato e durata che pesa sulla tensione narrativa. Alcune scelte di sceneggiatura che marginalizzano ruoli potenzialmente interessanti. Un look visivo più lucido, meno intimo e meno legato al paesaggio newenglandese.

Perché il film può comunque funzionare per il pubblico

Nonostante le critiche, il sequel può trovare la sua nicchia. La componente emozionale rimane centrale.

La dinamica tra le sorelle è il cuore emotivo della storia.

La nostalgia gioca un ruolo forte nel richiamare spettatori affezionati.

Elementi di commedia e momenti di magia offrono intrattenimento spensierato.

Articoli simili

Vota questo articolo