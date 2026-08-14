La nuova funzionalità lanciata da OpenAI per ChatGPT promette di registrare l’attività sul Mac e di sfruttarla per conversazioni più personalizzate. La novità, chiamata Computer History, accende il dibattito su utilità e rischi, tra vantaggi pratici e preoccupazioni sulla riservatezza dei dati.

Che cos’è Computer History e perché interessa agli utenti Mac

Computer History è stata presentata come una funzione che permette all’app ChatGPT di “vedere” e memorizzare cosa accade sul computer. L’obiettivo dichiarato è rendere l’assistente più contestuale e utile nelle attività quotidiane.

Per gli utenti Mac ciò significa che l’app desktop può tenere traccia di file aperti, finestre attive e azioni recenti per suggerire soluzioni o completare compiti in modo più rapido.

Come funziona la raccolta dati sul Mac

La raccolta avviene tramite permessi che l’app richiede al sistema operativo. Su macOS, l’app può richiedere l’accesso a schermate, cartelle o a funzionalità di sistema per leggere lo stato delle applicazioni.

Le impostazioni di privacy in macOS permettono di controllare quali app hanno accesso ai dati del sistema.

Richieste di permesso a livello di sistema, come Screen Recording .

. Accesso selettivo a cartelle o file specifici, a seconda delle funzioni attivate.

Memorizzazione delle attività per permettere riferimenti futuri nelle conversazioni.

Gestione dei dati: dove vengono salvate le informazioni

OpenAI afferma che parte dei dati può essere conservata per migliorare la continuità delle interazioni con ChatGPT.

È importante sapere che la memorizzazione può avvenire sia localmente sia nei server di OpenAI, a seconda delle impostazioni e del servizio scelto.

Implicazioni per la privacy e cosa controllare subito

L’attivazione di una funzione che registra l’attività solleva questioni concrete di riservatezza. Gli utenti devono valutare benefici e rischi prima di concedere permessi estesi.

Valutare le necessità : attivare solo le funzioni utili al proprio flusso di lavoro.

: attivare solo le funzioni utili al proprio flusso di lavoro. Controllare i permessi : verificare quali autorizzazioni sono state concesse in macOS.

: verificare quali autorizzazioni sono state concesse in macOS. Limitare l’accesso a cartelle sensibili: evitare di dare accesso a documenti riservati se non necessario.

Come disattivare o limitare Computer History sul Mac

Se preferisci maggiore controllo, puoi revocare i permessi direttamente dal sistema o dall’app. Ecco i passaggi generici per macOS:

Disattivare i permessi è semplice: basta accedere alle impostazioni di privacy e revocare le autorizzazioni.

Apri Preferenze di Sistema o Impostazioni di Sistema. Vai a Privacy e sicurezza. Controlla Screen Recording, Accessibilità e File e cartelle. Revoca le autorizzazioni date all’app ChatGPT o limita l’accesso.

All’interno dell’app potrebbe esserci anche un pannello per cancellare la cronologia locale o disattivare la memorizzazione continua.

Vantaggi pratici della cronologia attività

Chi lavora su progetti complessi può trovare la funzione utile. Ecco alcuni esempi concreti:

Riprendere rapidamente il lavoro interrotto.

Ricevere suggerimenti contestualizzati su documenti aperti.

Automatizzare attività ripetitive basate sullo stato del sistema.

Critiche, rischi e cosa chiedono gli esperti

Privacy, trasparenza e sicurezza rimangono i punti centrali delle critiche degli esperti. Tra le richieste più comuni:

Maggiore chiarezza su quali dati vengono raccolti.

Opzioni semplici per disattivare la memorizzazione.

Garantire che i dati sensibili non vengano usati per training esterni senza consenso.

Consigli pratici per gli utenti prima dell’attivazione

Prima di abilitare Computer History, valuta questi passaggi rapidi:

Leggi le impostazioni di privacy dell’app.

Controlla i permessi richiesti in macOS.

Fai una prova con dati non sensibili per capire il comportamento dell’app.

Reazioni del mercato e prossimi passi

La mossa di OpenAI si inserisce in una tendenza più ampia: gli assistenti intelligenti vogliono diventare sempre più integrati con gli strumenti di lavoro.

Sul fronte normativo e aziendale, la funzione probabilmente stimolerà aggiornamenti alle policy di privacy e nuove linee guida operative.

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