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ChatGPT su Mac registra le tue attività e le ricorda con la funzione Computer History

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Di : Serena Gualtieri

ChatGPT su Mac registra le tue attività e le ricorda con la funzione Computer History
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La nuova funzionalità lanciata da OpenAI per ChatGPT promette di registrare l’attività sul Mac e di sfruttarla per conversazioni più personalizzate. La novità, chiamata Computer History, accende il dibattito su utilità e rischi, tra vantaggi pratici e preoccupazioni sulla riservatezza dei dati.

Che cos’è Computer History e perché interessa agli utenti Mac

Computer History è stata presentata come una funzione che permette all’app ChatGPT di “vedere” e memorizzare cosa accade sul computer. L’obiettivo dichiarato è rendere l’assistente più contestuale e utile nelle attività quotidiane.

Per gli utenti Mac ciò significa che l’app desktop può tenere traccia di file aperti, finestre attive e azioni recenti per suggerire soluzioni o completare compiti in modo più rapido.

Che cos’è Computer History e perché interessa agli utenti Mac — Computer History è stata presentata come una funzione che permette all’app ChatGPT di "vedere" e memorizzare cosa accade sul computer. L’obiettivo dichiarato è rendere l’assistente più contestuale e utile nelle

Come funziona la raccolta dati sul Mac

La raccolta avviene tramite permessi che l’app richiede al sistema operativo. Su macOS, l’app può richiedere l’accesso a schermate, cartelle o a funzionalità di sistema per leggere lo stato delle applicazioni.

Schermata delle impostazioni di privacy e sicurezza in macOS con opzioni di autorizzazione visibili
Le impostazioni di privacy in macOS permettono di controllare quali app hanno accesso ai dati del sistema.

  • Richieste di permesso a livello di sistema, come Screen Recording.

  • Accesso selettivo a cartelle o file specifici, a seconda delle funzioni attivate.

  • Memorizzazione delle attività per permettere riferimenti futuri nelle conversazioni.

Gestione dei dati: dove vengono salvate le informazioni

OpenAI afferma che parte dei dati può essere conservata per migliorare la continuità delle interazioni con ChatGPT.

È importante sapere che la memorizzazione può avvenire sia localmente sia nei server di OpenAI, a seconda delle impostazioni e del servizio scelto.

Implicazioni per la privacy e cosa controllare subito

L’attivazione di una funzione che registra l’attività solleva questioni concrete di riservatezza. Gli utenti devono valutare benefici e rischi prima di concedere permessi estesi.

  • Valutare le necessità: attivare solo le funzioni utili al proprio flusso di lavoro.

  • Controllare i permessi: verificare quali autorizzazioni sono state concesse in macOS.

  • Limitare l’accesso a cartelle sensibili: evitare di dare accesso a documenti riservati se non necessario.

Come disattivare o limitare Computer History sul Mac

Se preferisci maggiore controllo, puoi revocare i permessi direttamente dal sistema o dall’app. Ecco i passaggi generici per macOS:

Pannello di controllo delle autorizzazioni con toggle per disattivare l'accesso alle cartelle e alle funzioni di sistema
Disattivare i permessi è semplice: basta accedere alle impostazioni di privacy e revocare le autorizzazioni.

  1. Apri Preferenze di Sistema o Impostazioni di Sistema.

  2. Vai a Privacy e sicurezza.

  3. Controlla Screen Recording, Accessibilità e File e cartelle.

  4. Revoca le autorizzazioni date all’app ChatGPT o limita l’accesso.

All’interno dell’app potrebbe esserci anche un pannello per cancellare la cronologia locale o disattivare la memorizzazione continua.

Vantaggi pratici della cronologia attività

Chi lavora su progetti complessi può trovare la funzione utile. Ecco alcuni esempi concreti:

  • Riprendere rapidamente il lavoro interrotto.

  • Ricevere suggerimenti contestualizzati su documenti aperti.

  • Automatizzare attività ripetitive basate sullo stato del sistema.

Critiche, rischi e cosa chiedono gli esperti

Privacy, trasparenza e sicurezza rimangono i punti centrali delle critiche degli esperti. Tra le richieste più comuni:

  • Maggiore chiarezza su quali dati vengono raccolti.

  • Opzioni semplici per disattivare la memorizzazione.

  • Garantire che i dati sensibili non vengano usati per training esterni senza consenso.

Consigli pratici per gli utenti prima dell’attivazione

Prima di abilitare Computer History, valuta questi passaggi rapidi:

  • Leggi le impostazioni di privacy dell’app.

  • Controlla i permessi richiesti in macOS.

  • Fai una prova con dati non sensibili per capire il comportamento dell’app.

Reazioni del mercato e prossimi passi

La mossa di OpenAI si inserisce in una tendenza più ampia: gli assistenti intelligenti vogliono diventare sempre più integrati con gli strumenti di lavoro.

Sul fronte normativo e aziendale, la funzione probabilmente stimolerà aggiornamenti alle policy di privacy e nuove linee guida operative.

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