Roborock rinnova il suo repertorio di robot domestici con la serie Saros 20, pensata per chi cerca pulizia quasi completamente autonoma. Tre varianti puntano a coprire esigenze diverse, dalla casa compatta all’appartamento multi-piano. Scopriamo come questi robot intendono liberarti dalle faccende senza grandi compromessi.

Tre versioni per tre tipi di utenza

La famiglia Saros 20 offre tre modelli affini ma distinti. Ogni unità condivide l’obiettivo di massima automazione. Le differenze riguardano potenza, capacità del serbatoio e accessori inclusi.

Modello base : ideale per chi desidera funzioni smart a un prezzo contenuto.

: ideale per chi desidera funzioni smart a un prezzo contenuto. Versione intermedia : equilibrio tra autonomia e prestazioni per case di medie dimensioni.

: equilibrio tra autonomia e prestazioni per case di medie dimensioni. Top di gamma: dotazioni maggiori per chi vuole il massimo in autonomia e convenienza.

Tecnologie di navigazione e mappatura

I dispositivi Saros 20 puntano a una mappatura accurata. Il sistema combina sensori laser e ottici. Così il robot disegna planimetrie precise.

Sensori laser e ottici lavorano insieme per una mappatura precisa.

Come funziona la mappa

Rilevamento ambientale in tempo reale.

Creazione di mappe multi-piano.

Zone no-go e stanze nominabili dall’app.

Questa base tecnologica permette operazioni mirate. Puoi lanciare pulizie per stanza o programmare turni settimanali.

Prestazioni nella pulizia: aspirare e passare il panno

I Saros 20 non si limitano all’aspirazione. Il design contempla anche la funzione lavapavimenti. La gestione del panno è intelligente e adatta ai diversi tipi di superficie.

Modalità combinata aspirazione e lavaggio con controllo dell’erogazione d’acqua.

Aspirazione : impostazioni multiple per sporco leggero o accumulato.

: impostazioni multiple per sporco leggero o accumulato. Lavaggio : controllo dell’erogazione dell’acqua per proteggere parquet e tappeti.

: controllo dell’erogazione dell’acqua per proteggere parquet e tappeti. Rilevamento tappeti: sollevamento automatico del panno quando necessario.

Autonomia e gestione della batteria

La durata delle sessioni è studiata per coprire appartamenti e case. La ricarica è rapida e il ritorno alla base è automatico. Alcuni modelli includono stazioni che svuotano il serbatoio sporco.

Ritorno alla base e ripresa della pulizia.

Modalità risparmio energetico programmabile.

Indicatori di manutenzione per filtro e spazzole.

Interazione smart: app e assistenti vocali

L’app dedicata mette a disposizione controllo remoto e impostazioni avanzate. Si possono creare orari, disegnare mappe e ricevere notifiche.

Controllo vocale con assistenti compatibili.

Aggiornamenti firmware via app.

Report di pulizia dettagliati.

Affidabilità, manutenzione e accessori

Mantenere efficiente un robot richiede pochi gesti. Filtri lavabili, spazzole intercambiabili e serbatoi facili da svuotare sono parte del progetto Saros 20.

Manutenzione periodica guidata dall’app.

Ricambi facilmente reperibili.

Stazione di svuotamento disponibile su versioni selezionate.

Vivere con un robot: cosa cambia in casa

Un robot più autonomo riduce il tempo dedicato alle pulizie. Serve comunque un minimo di cura e qualche attenzione logistica.

Prepara il percorso rimuovendo oggetti piccoli e cavi volanti.

Posiziona la base in un punto facilmente accessibile.

Programma pulizie nelle ore funzionali per la famiglia.

Caratteristiche chiave a colpo d’occhio

Mappatura intelligente e pulizie per stanza.

e pulizie per stanza. Modalità combinata aspirazione + lavapavimenti.

aspirazione + lavapavimenti. Opzioni di autonomia avanzate e docking automatico.

Integrazione con app e assistenti vocali.

Per chi è pensata la serie Saros 20

Questa linea si rivolge a famiglie e professionisti che vogliono ridurre il tempo dedicato alle pulizie. Anche chi vive in case complesse con pavimenti misti troverà vantaggi evidenti.

Articoli simili

Vota questo articolo