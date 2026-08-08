Ferrari Luce supera già gli obiettivi di vendita 2026

Ferrari Luce sembra aver trovato rapidamente il suo mercato. Fonti giornalistiche sostengono che gli ordini abbiano già raggiunto l’obiettivo fissato per il 2026, a poche settimane dal lancio ufficiale. Il debutto ha diviso l’opinione pubblica, ma la domanda sarebbe forte soprattutto in Asia e tra i manager del settore tecnologico.

Obiettivo vendite centrato in anticipo: cosa sappiamo

Più testate riportano che Maranello avrebbe venduto quanto previsto per il 2026 prima del tempo. Ferrari non ha fornito numeri ufficiali.

Obiettivo interno: circa 500 esemplari nel primo anno.

nel primo anno. Segnalazioni indicano che il traguardo è stato raggiunto nelle prime settimane di luglio.

Il modello è stato lanciato da poco, ma la raccolta ordini sarebbe molto rapida.

Se confermato, il risultato rifletterebbe una forte domanda per la prima vera Ferrari elettrica.

Design discusso e reazioni pubbliche

La Luce ha acceso il dibattito sul look. Il progetto è firmato dallo studio dell’ex designer Apple, ma le reazioni sui social sono state contrastanti.

Molti appassionati hanno contestato le linee e alcuni commentatori hanno paragonato l’estetica a modelli meno esclusivi. Anche figure storiche legate al marchio hanno espresso perplessità.

L’impatto sul mercato finanziario è stato immediato: il titolo Ferrari ha registrato una flessione superiore all’8% nella prima seduta dopo la presentazione. Nei giorni successivi è però tornato a recuperare.

Target commerciale: nuovi clienti e mercati chiave

La strategia della Casa non si limita a un cambio di propulsione. L’obiettivo è conquistare acquirenti diversi rispetto alla clientela storica.

Cina : mercato prioritario per la Luce, con forte appetito per le auto elettriche di lusso.

: mercato prioritario per la Luce, con forte appetito per le auto elettriche di lusso. Stati Uniti : particolare interesse nella Silicon Valley e tra imprenditori tech.

: particolare interesse nella Silicon Valley e tra imprenditori tech. Collezionisti tradizionali: non il target principale per questo modello.

Ferrari avrebbe istruito la rete vendita a non insistere con i clienti storici abituati ai motori termici. L’intento è attrarre un pubblico nuovo e più sensibile all’innovazione elettrica.

Numeri di produzione e posizionamento sul mercato

La Luce è proposta a un prezzo di partenza elevato. Il listino si colloca nell’area del lusso.

Prezzo di lancio: intorno a 550.000 euro .

. Obiettivo a lungo termine: circa 2.500 unità entro il 2030 .

. Media annua prevista: circa 600 vetture.

Con questi volumi la Luce costituirebbe solo una porzione limitata della produzione totale del marchio, stimata intorno al 5% delle vendite annuali.

Margini e sostenibilità finanziaria

L’amministratore delegato ha sottolineato che la nuova gamma elettrica non ridurrà la redditività. Ferrari punta a preservare margini elevati grazie al posizionamento premium e ai volumi contenuti.

L’azienda mira a mantenere un margine operativo attorno al 30%, tra i più alti nel settore automotive.

Asta e valore simbolico del primo esemplare

La prima Ferrari Luce di serie sarà battuta all’asta durante la Monterey Car Week in California.

L’esemplare, preparato per la vendita benefica, rappresenta un significativo valore simbolico per la Casa. Le stime parlano di una quotazione potenziale ben superiore al prezzo di listino.

Evento: Monterey Car Week.

Finalità: raccolta fondi per beneficenza.

Valutazione stimata da case d’asta: oltre 1,1 milioni di dollari.

Perché la Luce interessa tanto ai buyer tecnologici

I clienti dei poli tecnologici sono già abituati all’elettrico e cercano innovazione e status. La Luce propone entrambe le cose.

Caratteristiche come tecnologia a bordo, esperienza di guida e immagine premium risultano particolarmente attrattive per questo segmento.

In sintesi, il modello sembra pensato per ampliare la base clienti del marchio, puntando su mercati dove la mobilità elettrica è già consolidata.

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