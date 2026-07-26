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Don Cheadle vuole solo essere un attore

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Di : Martina Fabbri

Don Cheadle: «Voglio essere un attore e basta»
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New York era un formicolio di colori e voci quando ho parlato con Don Cheadle: tra la gioia per i Knicks campioni e i turisti con le maglie dei Mondiali, l’attore rimaneva concentrato sul palco. Il suo debutto a Broadway con Proof lo tiene lontano dalle feste, ma vicino a un pubblico che osserva, ride e si commuove ogni sera.

Il debutto a Broadway e lo spettacolo che riapre il dialogo sulla salute mentale

Proof, il testo di David Auburn, è tornato al Booth Theater in una versione che mescola talento giovane e star affermate. Ayo Edebiri interpreta Catherine, una matematica brillante alle prese con dubbi e fragilità.

Don Cheadle è Robert, il padre geniale ma tormentato. Anche se il personaggio è spesso immaginario sul palco, la sua presenza è palpabile.

  • Produzione in scena da metà aprile.

  • Replica fino al 19 luglio.

  • Prima messa in scena dal 2000, questa è la prima rivisitazione a Broadway con Cheadle.

La trama ruota attorno a un mistero: a chi appartiene una formula rivoluzionaria trovata nei quaderni di Robert? È un giallo intellettuale che parla di eredità, fiducia e genio.

Una filmografia densa: cinema, premi e il ruolo nell’MCU

La carriera cinematografica di Cheadle dura da decenni. Ha iniziato negli anni Ottanta e ha progressivamente consolidato un percorso variegato.

Tappe principali

  • Debutto sul grande schermo nel 1985.

  • Ruoli significativi in Il diavolo in blu e Crash.

  • Parte del Marvel Cinematic Universe come War Machine.

  • Candidato all’Oscar per Hotel Rwanda.

  • Vincitore di due Grammy per progetti musicali legati a Miles Davis e spoken word.

Ha collaborato con registi come Steven Soderbergh, Paul Thomas Anderson e Warren Beatty. La sua versatilità spazia dal cinema d’autore alla commedia satirica.

Metodo d’arte: come si prepara per il teatro e la vita in scena

Cheadle non segue un rigido manuale. Parla invece di allenamento costante e di attenzione allo strumento personale: voce, corpo e mente.

Il ritmo di Broadway è intenso: fino a otto repliche settimanali e più spettacoli alcuni giorni. Questo richiede cura fisica e mentale.

  • Mangiare bene e fare attenzione al sonno.

  • Limitare alcol e fumo per preservare la performance.

  • Usare le prove come laboratorio di scoperta continua.

Ogni sera l’obiettivo è fare in modo che lo spettacolo sembri sempre la prima volta. È una sfida che richiede gioco, presenza e il coraggio di rischiare.

Rappresentazione e impatto: perché una versione con una famiglia nera cambia il racconto

La scelta di mettere al centro una famiglia di colore ha aperto nuove letture dello stesso testo. I temi restano universali, ma il contesto sociale aggiunge sfumature.

Cheadle sottolinea che lo spettacolo non è stato adattato in chiave razziale. Tuttavia, la prospettiva cambia la percezione del pubblico.

  • Più spettatori afroamericani in platea.

  • Discussione sulla salute mentale nelle comunità nere.

  • Domande sull’eredità culturale e sulla responsabilità familiare.

Il risultato è una rappresentazione che invita a riflettere su cosa significhi appartenere, amare e trascinarsi dietro un’eredità complicata.

Accesso alle arti: il progetto con le scuole e l’importanza della partecipazione

La produzione ha stretto collaborazioni con le scuole pubbliche di New York per facilitare la partecipazione di studenti e insegnanti.

Per Cheadle, portare teatro a chi non lo vede spesso apre immaginari e opportunità. L’arte accende parti del cervello che ampliano il modo di pensare.

La rappresentanza sul palco può spingere i giovani a immaginare se stessi in ruoli diversi. Questo è un valore educativo e sociale concreto.

Dalle prime apparizioni all’amore per la musica: infanzia e formazione artistica

La passione di Cheadle per la recitazione nasce da bambino. Il primo ruolo fu Templeton in La tela di Carlotta.

I genitori non erano artisti di professione, ma coltivavano cultura e canto in famiglia. La musica era sempre presente.

  • Sassofono contralto studiato dalle elementari.

  • Partecipazione alla jazz band del liceo.

  • Collezione di dischi di Stevie Wonder e Miles Davis in casa.

Ancora oggi la musica è una parte integrante del suo lavoro e della sua identità creativa.

Multiruolo: recitare, dirigere e produrre tra esigenze e piaceri

Cheadle ama il processo creativo in tutte le sue forme. Per lui, dirigere e produrre sono estensioni naturali dell’attore.

Preferisce progetti che lo appassionano. Quando è coinvolto, cerca una visione chiara e lavora con talenti che la condividono.

La regia può essere stressante, ma è anche l’occasione per modellare una storia e per collaborare con professionisti d’eccellenza.

Ruoli trasformativi: I Love Boosters e la volontà di scomparire nel personaggio

In I Love Boosters, Cheadle interpreta un truffatore intenzionalmente irriconoscibile. Protesi e makeup hanno aiutato a creare un’altra fisicità.

La collaborazione con Boots Riley ha permesso di spingersi oltre. Il regista ha una voce originale e un approccio non convenzionale.

Scomparire nella parte è stata una scelta per servire la storia e sorprendere lo spettatore.

Una carriera senza etichette: star o caratterista? La scelta di rimanere attore

Cheadle non ama le etichette. La sua priorità è essere un interprete versatile, non inseguire uno status.

Ha scelto ruoli diversi per curiosità artistica e per il piacere di esplorare personaggi lontani tra loro.

  • Preferisce la varietà al tipo fisso.

  • Crede nel potere della narrazione di influenzare la cultura.

  • Valuta il successo in base alla risposta del pubblico.

Progetti futuri e ambizioni: dalla Corea a Bollywood

Tra i desideri di Cheadle c’è la collaborazione con registi coreani, ammirati per la loro originalità.

Non disdegna l’idea di ruoli che mettano alla prova il fisico, come scene di arti marziali o un progetto di Bollywood.

  • Interesse per il cinema coreano contemporaneo.

  • Disponibilità per film con coreografie marziali.

  • Apertura verso produzioni internazionali e sperimentali.

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