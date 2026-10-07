La terza stagione di Mercoledì potrebbe segnare una svolta per l’intero universo degli Addams: secondo le rivelazioni di Jenna Ortega, la protagonista affronterà l’ingresso nell’età adulta, con conseguenze che vanno oltre la trama di una singola serie.

Jenna Ortega anticipa il passaggio all’età adulta di Mercoledì

L’attrice ha spiegato che la nuova stagione seguirà Mercoledì durante l’ultimo anno alla Nevermore Academy. Questo periodo di transizione servirà a far emergere dubbi sul futuro e nuove scelte di vita.

L’ultimo anno a Nevermore Academy segna la transizione di Mercoledì.

La scelta narrativa mette in luce una volontà precisa: non fermare il personaggio all’adolescenza, ma raccontarne la crescita. È un cambio che può ridefinire il rapporto tra il pubblico e la protagonista.

Perché sarebbe una novità storica per la Famiglia Addams

Gli Addams sono sempre apparsi sospesi in un presente senza età. Da Charles Addams ai film live action, i membri del clan hanno avuto poche evoluzioni cronologiche.

Serie anni ’60: Mercoledì è una bambina.

Film anni ’90: il personaggio resta una ragazzina.

Serie Netflix: Mercoledì è un’adolescente di collegio.

La differenza cruciale è che per la prima volta la crescita non sarebbe un episodio isolato, ma un arco narrativo prolungato.

Come può cambiare la narrazione: lavoro, relazioni e identità

Raccontare Mercoledì adulta apre scenari nuovi per la sceneggiatura. Alcuni elementi che potrebbero emergere:

Scelte professionali : un mestiere che rifletta la sua natura unica.

: un mestiere che rifletta la sua natura unica. Relazioni : amicizie e legami sentimentali con sfumature adulte.

: amicizie e legami sentimentali con sfumature adulte. Famiglia : dinamiche diverse dentro la casa Addams fuori dal contesto scolastico.

: dinamiche diverse dentro la casa Addams fuori dal contesto scolastico. Indipendenza: la ricerca di un proprio posto nel mondo.

Ognuno di questi temi può trasformare la serie in un racconto di formazione esteso.

Il rilancio della Famiglia Addams nella cultura pop

La versione Netflix ha riportato gli Addams sotto i riflettori. Dopo il successo di Mercoledì, molti spettatori hanno riscoperto la sitcom classica e i film con Anjelica Huston e Raul Julia.

Il successo di Mercoledì ha riportato attenzione su film e sitcom classici degli Addams.

Questa nuova visibilità ha spinto anche la produzione di progetti paralleli, come un film animato che punta a celebrare l’iconografia tradizionale della famiglia.

Un equilibrio da trovare tra serialità e tradizione

La popolarità dell’interpretazione di Jenna Ortega potrebbe spostare l’asse del franchise verso una versione seriale e centrata su Mercoledì.

Pro: possibilità di esplorare temi maturi e sviluppi continui.

Contro: rischio che le versioni familiari e corali perdano visibilità.

Possibili sviluppi produttivi e scenari futuri

Se Netflix proseguirà la storia oltre la terza stagione, si apriranno diverse strade produttive.

Serie prolungata che segue la vita adulta di Mercoledì.

Spin-off centrati su altri membri della Famiglia Addams.

Coesistenza con film e prodotti animati tradizionali.

Il modo in cui verranno distribuiti e promossi questi contenuti deciderà quale versione del franchise diventerà dominante.

Rischi creativi e culturali

Un cambiamento così netto può innovare, ma anche polarizzare il fandom. Alcuni spettatori potrebbero apprezzare il realismo della crescita; altri potrebbero preferire la coerenza stilistica dei classici.

In termini pratici, la trasformazione del personaggio potrebbe influenzare merchandising, eventi e adattamenti futuri.

Il futuro degli Addams tra continuità e reinvenzione

La scelta di far crescere Mercoledì ha il potenziale di diventare un punto di svolta. Non si tratta solo di un cambio di età: è la possibilità che il franchise si evolva con il tempo.

La domanda aperta resta una sola: riusciranno i creatori a bilanciare la nuova voce seriale con il fascino immortale della Famiglia Addams

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