J.Lo nel mirino per il bacio della donna ragno

Il nuovo adattamento cinematografico de Il bacio della donna ragno arriva in sala con l’ambizione di fondere memoria politica, melodramma hollywoodiano e numeri musicali. La storia di Manuel Puig viene rivisitata in chiave musicale da Bill Condon e porta sullo schermo volti noti e scelte coraggiose. Ma il risultato divide: ci sono momenti convincenti e sequenze che faticano a decollare.

Un viaggio da romanzo a musical: le tappe principali

La genesi dell’opera è complessa e curiosa. Il romanzo originale di Manuel Puig, pubblicato nel 1976, ha già conosciuto più vite.

Prima la pagina: un testo che esplora desiderio, fantasia e oppressione.

Il cinema: Héctor Babenco trasformò il romanzo in un film pluripremiato negli anni Ottanta.

Il palcoscenico: poi è nato il musical di Broadway che ha ottenuto riconoscimenti importanti.

Questa versione del 2026 combina quelle strade e prova a raccontare il potere del cinema come strumento di consolazione e ribellione.

Bill Condon e lo stile registico: aspettative e realtà

Affidare il progetto a Bill Condon sembrava una scelta logica. Il regista ha esperienza con i grandi musical hollywoodiani.

Tuttavia, la regia qui alterna splendore e timidezza. Le scene oniriche cercano un’estetica classica dei grandi studi, ma a tratti suonano smorte.

Come vengono costruite le fantasie cinematografiche

Le sequenze immaginate dal personaggio di Molina dovrebbero esplodere in colori e coreografie. Talvolta funzionano, altre volte restano più contenute del previsto.

Il cast: scelte azzeccate e qualche forzatura

La coppia centrale è il cuore del film. In carcere si confrontano due figure opposte per sensibilità e storia.

Diego Luna interpreta Valentín, il politico. Dà rigore e presenza morale.

interpreta Valentín, il politico. Dà rigore e presenza morale. Tonatiuh è Molina, l’esteta che racconta favole di celluloide. La sua performance emerge per naturalezza.

è Molina, l’esteta che racconta favole di celluloide. La sua performance emerge per naturalezza. Jennifer Lopez veste i panni della diva cinematografica, un ruolo che avrebbe richiesto una fusione perfetta tra mito e ombra.

La chimica tra Luna e Tonatiuh è credibile. Il pubblico sente il filo emotivo che nasce tra i due. Per Lopez, invece, c’è qualcosa che non sempre convince appieno.

Musical e colonna sonora: alti e bassi

I brani scritti da Fred Ebb e John Kander sono pietre miliari del repertorio teatrale. Questo adattamento li riporta in scena con ambizione.

“Where You Are” cerca una grande rivisitazione stile Judy Garland, ma perde parte dell’energia originaria.

cerca una grande rivisitazione stile Judy Garland, ma perde parte dell’energia originaria. “Gimme Love” punta a diventare il numero spettacolare centrale, ma appare meno incisivo del dovuto.

La coreografia e l’illuminazione oscillano tra ispirazione e tentativi che non sempre trovano pieno successo. La sensazione è di uno stile a tratti nostalgico e a tratti timido.

Perché la versione di Jennifer Lopez appare problematica

La scelta di J.Lo era convincente sulla carta. La sua immagine pubblica e il suo carisma sembravano perfetti per incarnare una diva degli anni Quaranta.

Nel film, però, il personaggio resta a metà strada tra la diva ideale e la superstar moderna. Questo crea uno scarto tra ciò che la storia richiede e ciò che lo schermo restituisce.

Elementi che non funzionano

La trasformazione estetica non cancella del tutto l’evocazione contemporanea legata all’attrice.

Le sequenze più cupe e oniriche non si integrano sempre con quelle glamour.

La parte drammatica soffre quando la regia non riesce a far dialogare i due registri.

Tonatiuh e Diego Luna: i pilastri emotivi

Se il film ha un ancoraggio emotivo, questo si deve soprattutto a due interpretazioni.

Tonatiuh porta un equilibrio raro. Riesce a essere fragile e provocatorio.

porta un equilibrio raro. Riesce a essere fragile e provocatorio. Diego Luna sa comunicare l’integrità del suo personaggio senza cadere nel cliché.

La loro intesa restituisce la vera energia della storia, anche quando lo spettacolo musicale vacilla.

Pregi e limiti del film: una sintesi critica

Tra punti di forza e debolezze emergono alcuni aspetti ricorrenti.

Pregi: cast maschile solido, ambizione visiva, omaggio alla tradizione musicale. Limiti: numeri che sembrano sotto tono, difficoltà nell’intreccio tra sogno e realtà, ruolo femminile principale non sempre convincente.

Nel complesso, la pellicola prova a riunire più eredità artistiche. Alcune scelte funzionano, altre rimangono a metà strada.

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