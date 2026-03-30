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Ryan Gosling sta diventando il nuovo Tom Hanks della sua generazione

Aggiornato il :

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Di : Martina Fabbri

Come Ryan Gosling sta diventando il Tom Hanks della sua generazione
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Project Hail Mary è arrivato come un soffio d’aria fresca nel cinema di massa: una storia che mescola scienza, amicizia inaspettata e umorismo leggero, capace di trasformare un’astronauta riluttante in un protagonista carismatico. Dietro il grande schermo ci sono Phil Lord e Christopher Miller, che hanno raccontato sul set scelte audaci, piccole follie creative e lezioni dure apprese in precedenza.

Il tono del film: tra commedia e serietà scientifica

Lord e Miller hanno voluto equilibrare risate e emozione. Il film non mira solo a intrattenere, ma anche a far sentire qualcosa di profondo.

La regola di base è stata semplice: coinvolgere lo spettatore senza manipolarlo. Non si cercano risate a tutti i costi.

  • Si è lavorato molto sui tempi comici.

  • Si è valorizzata la sincerità emotiva.

  • Il pubblico viene osservato per capire dove perde interesse.

I due registi credono che una scena drammatica possa anche contenere una battuta. Questo è il ritmo della vita, spiegano, e funziona anche al cinema.

Ryan Gosling: la performance che sostiene il film

Affidare il film a Ryan Gosling è stata una scelta coraggiosa e vincente. Il protagonista è spesso solo in scena, come in un moderno Cast Away con un tocco di commedia.

Gosling è stato il collante emotivo. Ha mostrato una versatilità che va dal dramma puro alla fisicità comica.

  • Il lavoro sul corpo e sui movimenti è stato meticoloso.

  • La produzione ha usato cavi e addestramento fisico per le sequenze.

  • La recitazione si è costruita anche sul rapporto reale con il pupazzo di scena.

I registi hanno anche deciso di girare molte scene in ordine cronologico, per permettere all’attore di crescere insieme al personaggio.

Rocky: come si costruisce l’alieno che conquista il pubblico

Il personaggio di Rocky avrebbe potuto restare piatto. Invece è diventato il cuore pulsante della pellicola.

La soluzione tecnica è stata un ibrido tra pupazzo fisico e animazione digitale.

  • Animatori e puppeggisti hanno lavorato a stretto contatto.

  • Lo sviluppo dei movimenti è durato mesi.

  • La resa finale confonde lo spettatore: non sempre è chiaro cosa sia reale.

I registi hanno puntato sulla reazione autentica di Gosling. Vedere l’attore interagire con qualcosa di tangibile ha reso la relazione credibile.

Il ruolo dei creativi e del team

Neil Scanlan e il Creature Shop hanno avuto un ruolo fondamentale. Framestore e il team degli animatori hanno poi rifinito ogni gesto.

La dinamica è stata collaborativa, con iterazioni continue tra pupazzo e animazione, fino a un risultato coerente.

La scena del karaoke: un colpo di scena emozionante

Una delle sequenze più discusse è nata quasi per caso e in tempi strettissimi.

Sandra Hüller ha accettato di cantare quasi senza preavviso. È stata una scelta che ha trasformato la scena in un momento memorabile.

  • Il brano scelto di Harry Styles ha dato tono emotivo.

  • I diritti sono stati negoziati alla velocità della produzione.

  • Le reazioni improvvise della troupe hanno aumentato la spontaneità.

I registi hanno ripreso le reazioni della troupe per catturare la sorpresa genuina. Il risultato è una sequenza che emoziona senza essere costruita.

Rigorosità scientifica e collaborazione con Andy Weir

Nonostante il tono leggero, il film si è impegnato sul piano scientifico. Gli autori hanno trattato il romanzo come se fosse un testo tecnico da rispettare.

Andy Weir è stato spesso sul set per verificare dati e calcoli.

  • Weir ha suggerito soluzioni pratiche alle sfide narrative.

  • Ryan Gosling ha scritto equazioni basate sulle indicazioni dell’autore.

  • Specialisti della scienza erano presenti durante le riprese.

Molte decisioni tecniche sono state semplificate per esigenze visive. Quando sembrano errori, spesso sono scelte di montaggio.

L’eredità di Solo e il rapporto con Star Wars

L’esperienza su Solo: A Star Wars Story ha lasciato segni e lezioni precise nella carriera di Lord e Miller.

Hanno riunito molti dei collaboratori di quel progetto per trasferire competenze tecniche e creative nel nuovo film.

  • Creature Shop e reparto suono sono tornati utili.

  • Le difficoltà di Solo hanno insegnato resilienza produttiva.

  • La collaborazione è stata vista come una “reunion”.

Entrambi spiegano che il tempo ha aiutato a ritrovare un amore per Star Wars. Serie come Andor hanno contribuito a ridare fiducia nel franchise.

Scelte visive: portare l’occhio dell’animazione nel live-action

Lord e Miller hanno portato la mentalità dell’animazione in un film girato dal vero.

Il set è stato pensato come un patchwork, ogni stanza con una propria luce e atmosfera.

  • La macchina da presa non rispetta sempre l’orientamento verticale.

  • Si è giocato con rotazioni e angoli per rendere lo spazio vivo.

  • La progressione cromatica rende lo shuttle sempre più caldo.

Il direttore della fotografia Greig Fraser ha contribuito a trovare soluzioni visive inedite per rappresentare lo spazio.

Spider-Verse, Archie e altri progetti in cantiere

Nonostante l’impegno con Project Hail Mary, i registi mantengono attivi altri fronti creativi.

Beyond the Spider-Verse è in avanzata fase di produzione.

  • Storyboard e animatic coprono gran parte del film.

  • La produzione sfrutta avanzamenti tecnologici più audaci.

  • Per la prima volta hanno inserito una direttrice della fotografia live-action.

Altri progetti, come il film su Archie, sono in sviluppo, con sceneggiature che aspettano il via libera definitivo.

La gestione del pubblico e l’idea di blockbuster

I registi non temono il coinvolgimento popolare ma si rifiutano di assecondarlo servilmente.

Il loro obiettivo è fare un film che piaccia senza perdere anima e autenticità.

  • Test screening frequenti per leggere le reazioni.

  • Scelte narrative basate sul sentimento, non sulla formula.

  • Spazio alla spontaneità in fase di riprese.

Lord e Miller riconoscono l’importanza del pubblico, ma la priorità resta la coerenza creativa.

Approccio al set: collaborazione e fiducia nel team

Il metodo di lavoro è costruito sul dialogo con i capi reparto e sulla libertà creativa.

La filosofia è dare spazio alle idee e alla partecipazione dal basso.

  • Accoglienza delle proposte anche all’ultimo momento.

  • Rispettare il lavoro degli artisti specializzati.

  • Incoraggiare la sperimentazione visiva.

Questo approccio ha permesso al film di superare ostacoli tecnici e narrativi con inventiva.

Curiosità dal backstage e note di produzione

Molti dettagli sul set nascono da necessità pratiche trasformate in idee. La corsa per i diritti di una canzone è un esempio.

  • La negoziazione della traccia di Harry Styles è avvenuta in fretta.

  • La scelta del brano è diventata centrale per l’emozione della scena.

  • Piccoli imprevisti hanno talvolta migliorato le sequenze.

Aneddoti come quello del commento ubriaco di Ben Affleck su Armageddon servono a ricordare che ogni film ha le sue leggende.

Il montaggio e il lavoro di post-produzione

La fase in sala di montaggio ha rifinito la precisione emotiva e scientifica del film.

Il montaggio ha contribuito a nascondere alcune imprecisioni e a esaltare le pause emotive.

  • La color correction ha aumentato il senso di calore dello shuttle.

  • Il mix sonoro ha un ruolo centrale per l’immersione.

  • La post-produzione ha mescolato pratiche di animazione e live-action.

I registi hanno lasciato spazi alla spontaneità anche in fase di montaggio, mantenendo l’energia del set.

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