Ryan Gosling sta diventando il nuovo Tom Hanks della sua generazione

Project Hail Mary è arrivato come un soffio d’aria fresca nel cinema di massa: una storia che mescola scienza, amicizia inaspettata e umorismo leggero, capace di trasformare un’astronauta riluttante in un protagonista carismatico. Dietro il grande schermo ci sono Phil Lord e Christopher Miller, che hanno raccontato sul set scelte audaci, piccole follie creative e lezioni dure apprese in precedenza.
Il tono del film: tra commedia e serietà scientifica
Lord e Miller hanno voluto equilibrare risate e emozione. Il film non mira solo a intrattenere, ma anche a far sentire qualcosa di profondo.
La regola di base è stata semplice: coinvolgere lo spettatore senza manipolarlo. Non si cercano risate a tutti i costi.
- Si è lavorato molto sui tempi comici.
- Si è valorizzata la sincerità emotiva.
- Il pubblico viene osservato per capire dove perde interesse.
I due registi credono che una scena drammatica possa anche contenere una battuta. Questo è il ritmo della vita, spiegano, e funziona anche al cinema.
Ryan Gosling: la performance che sostiene il film
Affidare il film a Ryan Gosling è stata una scelta coraggiosa e vincente. Il protagonista è spesso solo in scena, come in un moderno Cast Away con un tocco di commedia.
Gosling è stato il collante emotivo. Ha mostrato una versatilità che va dal dramma puro alla fisicità comica.
- Il lavoro sul corpo e sui movimenti è stato meticoloso.
- La produzione ha usato cavi e addestramento fisico per le sequenze.
- La recitazione si è costruita anche sul rapporto reale con il pupazzo di scena.
I registi hanno anche deciso di girare molte scene in ordine cronologico, per permettere all’attore di crescere insieme al personaggio.
Rocky: come si costruisce l’alieno che conquista il pubblico
Il personaggio di Rocky avrebbe potuto restare piatto. Invece è diventato il cuore pulsante della pellicola.
La soluzione tecnica è stata un ibrido tra pupazzo fisico e animazione digitale.
- Animatori e puppeggisti hanno lavorato a stretto contatto.
- Lo sviluppo dei movimenti è durato mesi.
- La resa finale confonde lo spettatore: non sempre è chiaro cosa sia reale.
I registi hanno puntato sulla reazione autentica di Gosling. Vedere l’attore interagire con qualcosa di tangibile ha reso la relazione credibile.
Il ruolo dei creativi e del team
Neil Scanlan e il Creature Shop hanno avuto un ruolo fondamentale. Framestore e il team degli animatori hanno poi rifinito ogni gesto.
La dinamica è stata collaborativa, con iterazioni continue tra pupazzo e animazione, fino a un risultato coerente.
La scena del karaoke: un colpo di scena emozionante
Una delle sequenze più discusse è nata quasi per caso e in tempi strettissimi.
Sandra Hüller ha accettato di cantare quasi senza preavviso. È stata una scelta che ha trasformato la scena in un momento memorabile.
- Il brano scelto di Harry Styles ha dato tono emotivo.
- I diritti sono stati negoziati alla velocità della produzione.
- Le reazioni improvvise della troupe hanno aumentato la spontaneità.
I registi hanno ripreso le reazioni della troupe per catturare la sorpresa genuina. Il risultato è una sequenza che emoziona senza essere costruita.
Rigorosità scientifica e collaborazione con Andy Weir
Nonostante il tono leggero, il film si è impegnato sul piano scientifico. Gli autori hanno trattato il romanzo come se fosse un testo tecnico da rispettare.
Andy Weir è stato spesso sul set per verificare dati e calcoli.
- Weir ha suggerito soluzioni pratiche alle sfide narrative.
- Ryan Gosling ha scritto equazioni basate sulle indicazioni dell’autore.
- Specialisti della scienza erano presenti durante le riprese.
Molte decisioni tecniche sono state semplificate per esigenze visive. Quando sembrano errori, spesso sono scelte di montaggio.
L’eredità di Solo e il rapporto con Star Wars
L’esperienza su Solo: A Star Wars Story ha lasciato segni e lezioni precise nella carriera di Lord e Miller.
Hanno riunito molti dei collaboratori di quel progetto per trasferire competenze tecniche e creative nel nuovo film.
- Creature Shop e reparto suono sono tornati utili.
- Le difficoltà di Solo hanno insegnato resilienza produttiva.
- La collaborazione è stata vista come una “reunion”.
Entrambi spiegano che il tempo ha aiutato a ritrovare un amore per Star Wars. Serie come Andor hanno contribuito a ridare fiducia nel franchise.
Scelte visive: portare l’occhio dell’animazione nel live-action
Lord e Miller hanno portato la mentalità dell’animazione in un film girato dal vero.
Il set è stato pensato come un patchwork, ogni stanza con una propria luce e atmosfera.
- La macchina da presa non rispetta sempre l’orientamento verticale.
- Si è giocato con rotazioni e angoli per rendere lo spazio vivo.
- La progressione cromatica rende lo shuttle sempre più caldo.
Il direttore della fotografia Greig Fraser ha contribuito a trovare soluzioni visive inedite per rappresentare lo spazio.
Spider-Verse, Archie e altri progetti in cantiere
Nonostante l’impegno con Project Hail Mary, i registi mantengono attivi altri fronti creativi.
Beyond the Spider-Verse è in avanzata fase di produzione.
- Storyboard e animatic coprono gran parte del film.
- La produzione sfrutta avanzamenti tecnologici più audaci.
- Per la prima volta hanno inserito una direttrice della fotografia live-action.
Altri progetti, come il film su Archie, sono in sviluppo, con sceneggiature che aspettano il via libera definitivo.
La gestione del pubblico e l’idea di blockbuster
I registi non temono il coinvolgimento popolare ma si rifiutano di assecondarlo servilmente.
Il loro obiettivo è fare un film che piaccia senza perdere anima e autenticità.
- Test screening frequenti per leggere le reazioni.
- Scelte narrative basate sul sentimento, non sulla formula.
- Spazio alla spontaneità in fase di riprese.
Lord e Miller riconoscono l’importanza del pubblico, ma la priorità resta la coerenza creativa.
Approccio al set: collaborazione e fiducia nel team
Il metodo di lavoro è costruito sul dialogo con i capi reparto e sulla libertà creativa.
La filosofia è dare spazio alle idee e alla partecipazione dal basso.
- Accoglienza delle proposte anche all’ultimo momento.
- Rispettare il lavoro degli artisti specializzati.
- Incoraggiare la sperimentazione visiva.
Questo approccio ha permesso al film di superare ostacoli tecnici e narrativi con inventiva.
Curiosità dal backstage e note di produzione
Molti dettagli sul set nascono da necessità pratiche trasformate in idee. La corsa per i diritti di una canzone è un esempio.
- La negoziazione della traccia di Harry Styles è avvenuta in fretta.
- La scelta del brano è diventata centrale per l’emozione della scena.
- Piccoli imprevisti hanno talvolta migliorato le sequenze.
Aneddoti come quello del commento ubriaco di Ben Affleck su Armageddon servono a ricordare che ogni film ha le sue leggende.
Il montaggio e il lavoro di post-produzione
La fase in sala di montaggio ha rifinito la precisione emotiva e scientifica del film.
Il montaggio ha contribuito a nascondere alcune imprecisioni e a esaltare le pause emotive.
- La color correction ha aumentato il senso di calore dello shuttle.
- Il mix sonoro ha un ruolo centrale per l’immersione.
- La post-produzione ha mescolato pratiche di animazione e live-action.
I registi hanno lasciato spazi alla spontaneità anche in fase di montaggio, mantenendo l’energia del set.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.