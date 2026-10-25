Stefano Belisari, noto al grande pubblico come Elio, firma il suo primo film da regista: La crepa. Si tratta di una commedia pungente che prende spunto dalla vita quotidiana delle famiglie con figli autistici. Il progetto è nato in stretta collaborazione con PizzAut e promette di mettere al centro dell’attenzione storie vere, attori professionisti e persone con disturbi dello spettro autistico.

Il primo film di Elio: un’idea tra realtà e satira

Dopo anni di impegno pubblico sul tema, Belisari sceglie di raccontare l’autismo con tono misurato e ironico. L’intento è mostrare le difficoltà, ma anche i momenti di calore familiare.

Stile e approccio narrativo

Commedia dall’umorismo tagliente.

Situazioni tratte dalla vita reale di genitori e caregiver.

Equilibrio tra critica sociale e empatia.

Elio al lavoro sul tono e sul ritmo della commedia.

Partecipazione di PizzAut: cinema che include

Il film nasce con la collaborazione diretta di PizzAut, l’iniziativa di inserimento lavorativo guidata da Nico Acampora. Alcuni collaboratori dell’associazione sono coinvolti davanti alla cinepresa.

La collaborazione con PizzAut ha portato persone autistiche direttamente sul set.

Coinvolgere persone autistiche nel cast è stata una scelta voluta. Non si tratta solo di raccontare una realtà, ma di lavorare insieme a chi la vive ogni giorno.

Cast principale: nomi e ruoli chiave

La pellicola combina attori affermati e nuovi volti. Lo spettro dei partecipanti spazia dalla commedia al dramma leggero.

Stefano Belisari (Elio) — regista e coautore.

Pietro Sermonti — presenza di spicco nel cast.

Cochi Ponzoni — attore dalla lunga carriera.

Galatea Bellugi — interpreterà una delle figure centrali.

Donatella Finocchiaro — volto noto del cinema italiano.

Margherita Vicario — talento poliedrico.

Geppi Cucciari — per inclinazione comica e civile.

Paolo Rossi — attore e comico di esperienza.

Nico Acampora e alcuni ragazzi di PizzAut — partecipazione diretta.

Team creativo e produzione

Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Elio insieme a Piero Bodrato. La produzione è affidata a tempesta, con il supporto di Rai Cinema e una coproduzione internazionale.

Dettagli industriali

Produttori: Carlo Cresto-Dina e Manuela Melissano (tempesta).

Coproduzione: Cinédokké.

Distribuzione prevista: 01 Distribution.

I produttori sottolineano l’importanza di un set accessibile. Per loro è essenziale che ruoli di persone neurodivergenti non siano sempre affidati solo a attori neurotipici. Realizzare il film con PizzAut, non soltanto su PizzAut, è stato il principio guida.

Obiettivi sociali e impatto culturale

Il progetto mira a sensibilizzare il pubblico su temi spesso fraintesi. Attraverso una commedia intelligente, si prova a cambiare rappresentazioni consolidate in tv e cinema.

Aumentare la riconoscibilità delle persone autistiche sul grande schermo.

Promuovere pratiche di produzione inclusive.

Mostrare la complessità delle relazioni familiari.

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