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Donne over 60 sottorappresentate nei film: studio trova più protagonisti chiamati Chris o animali

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Di : Davide Caruso

Cultura Uno studio ha dimostrato che in un film è più probabile venga scelto come protagonista un uomo che si chiama Chris o un animale parlante piuttosto che una donna over 60 «Le donne sono metà della popolazione. E invecchiamo. Allora dove sono le storie su di noi?», ha commentato l'attrice Emma Thompson.
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Uno studio recente mette in luce una tendenza sorprendente del cinema contemporaneo: è più probabile trovare come protagonista un uomo chiamato Chris o un animale che parla, che non una donna sopra i 60 anni. Questa evidenza scatena domande urgenti sulla rappresentazione, sulle scelte produttive e sul racconto che la settima arte offre alle spettatrici e agli spettatori.

Dati e osservazioni: cosa rivela la ricerca sulla rappresentazione femminile

La ricerca analizza i ruoli principali nei film recenti e confronta la frequenza dei protagonisti. Emerge un forte sbilanciamento a sfavore delle donne over 60. I risultati mostrano che nomi maschili comuni e personaggi non umani compaiono più spesso di attrici anziane in ruoli di primo piano.

Perché le donne over 60 scompaiono dal grande schermo

  • Bias industriale: le scelte di casting spesso premiano volti giovani o maschili.

  • Stereotipi narrativi: le storie su anziani e anziane vengono considerate meno “vendibili”.

  • Pressioni commerciali: finanziatori e distributori puntano su target percepiti come più redditizi.

  • Scarsa presenza di autrici e registe over 60 che scrivano protagoniste della loro età.

L’intervento delle voci note: il commento di Emma Thompson

L’attrice Emma Thompson ha reagito prendendo posizione. Secondo lei, se metà della popolazione è composta da donne e molte di loro invecchiano, il cinema dovrebbe riflettere questa realtà. La sua osservazione sottolinea l’urgenza di storie che raccontino le vite femminili oltre i sessant’anni.

Effetti culturali: perché la rappresentazione conta

La presenza o l’assenza sugli schermi modella percezioni sociali. Quando le donne anziane sono invisibili, si normalizza l’idea che le loro esperienze siano meno interessanti o importanti.

  • Impatto sull’autostima delle spettatrici più mature.

  • Limitazione dei modelli di vita rappresentati nella cultura popolare.

  • Riduzione della varietà narrativa e delle prospettive offerte al pubblico.

Strategie pratiche per invertire la tendenza

Azioni dall’industria cinematografica

  • Incentivi per progetti con protagoniste over 60.

  • Programmi di sviluppo per sceneggiature che includono personaggi femminili anziani.

  • Coinvolgimento di casting director sensibili alla diversità d’età.

Ruolo degli autori e del pubblico

  • Più sceneggiatrici e registe con libertà creativa.

  • Sostegno del pubblico: scelta di film che raccontano esperienze adulte.

  • Festival e piattaforme che promuovono opere con protagoniste mature.

Esempi e segnali positivi da monitorare

Negli ultimi anni emergono produzioni indipendenti e serie che esplorano età avanzate con profondità. Questi casi mostrano che esistono storie valide e commercialmente sostenibili con protagoniste over 60.

  • Progetti premiati nei festival che rinnovano lo sguardo sulle età adulte.

  • Distribuzioni streaming che sperimentano con cast misti per età.

Cosa cambierebbe per il pubblico e per il settore

Una maggiore presenza di donne over 60 come protagoniste potrebbe ampliare i pubblici e arricchire le narrazioni. Significherebbe più verosimiglianza, varietà e opportunità per attrici mature.

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