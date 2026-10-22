Nel nuovo film di Ali Asgari, un medico di Teheran punito per aver curato i manifestanti affronta l’ultima giornata della sua vita. Un viaggio tra appartamenti e strade che racconta la brutalità del potere e la tenacia dell’affetto familiare. Girato tra Iran e Turchia mentre la guerra incombeva, Un po’ di luce è una piccola grande opera di resistenza. Il tono è asciutto, la camera discreta, e la vicenda parla di compassione, colpa e salvezza senza indulgere nel melodramma.

La vicenda al centro: il medico che sceglie di andarsene

Protagonista è Arash, medico di Teheran. Ha curato feriti delle manifestazioni anti-regime. Per questo è stato arrestato. Gli hanno tolto l’abilitazione e chiuso lo studio. Senza lavoro e senza futuro, decide di togliersi la vita.

Invece di agire da solo, Arash passa l’ultimo giorno visitando i parenti. Vuole preparare la famiglia al vuoto. Regala piante e oggetti. Parla con il fratello, le sorelle, la madre. Ogni incontro è un passo verso una possibile riconciliazione con la vita.

La scelta del protagonista non è spettacolare. È privata, dolorosa e misurata. Il film non costruisce ostentazioni emotive. Preferisce l’intimità e i dettagli quotidiani.

Un linguaggio cinematografico che parla di resistenza

Ali Asgari usa uno stile sobrio. La macchina da presa spesso sta davanti al parabrezza. L’auto diventa spazio di narrazione e confessione. La regia punta sul volto e sugli sguardi più che sui dialoghi spiegati.

L’auto come spazio di confessione e narrazione nella regia di Asgari.

Asgari ha lavorato con l’attore Misagh Zareh su una recitazione contenuta. Ha chiesto di non esternare il dolore con gesti grandi. Il risultato è un’interpretazione che comunica dal dentro, tramite micro-espressioni.

La regia valorizza il silenzio. Non c’è manipolazione facile. Le emozioni emergono lentamente, come piccole luci in una notte scura.

Incontri, scene e simboli: cosa vediamo lungo il percorso

La giornata di Arash è fatta di brevi fermate. Ogni scena aggiunge uno strato al racconto.

Incontri quotidiani che diventano atti di resistenza.

La figlia di un paziente anziano che cerca aiuto.

Un nipote impegnato in uno spettacolo clandestino, dove il corpo femminile sfida le regole dell’abbigliamento.

La visita a uno dei giovani feriti che Arash ha curato.

La vicina che trasforma il funerale in una festa, per non arrendersi al lutto.

Questi incontri rivelano la tessitura sociale del Paese e la vita quotidiana che continua nonostante la repressione. Cose semplici, come una cipolla da grattugiare o un gatto da sfamare, assumono un valore politico. La convivialità diventa atto di resistenza.

Produzione sotto assedio: riprese in Iran e in Turchia

Le riprese sono iniziate in Iran, prima che il conflitto degenerasse. Quando la guerra è arrivata, la troupe ha proseguito in Turchia. Molte scene esterne sono state girate nei primi giorni. Le altre sono state ambientate in case di esuli iraniani.

La sceneggiatura e i collaboratori

Il film è scritto da Ali Asgari insieme a Shadmehr Rastin. Rastin è noto per il suo lavoro con il cinema iraniano contemporaneo. Il progetto è stato prodotto per l’Italia da Zoe Films e distribuito da Teodora.

La scelta di continuare le riprese all’estero ha permesso di mantenere il tono realistico. Ma ha anche imposto limiti logistici e sicurezza. Nonostante tutto, la pellicola restituisce un’immagine vera dell’Iran sotto pressione.

Riferimenti culturali e memorie cinematografiche

Il film si inserisce in una tradizione di cinema iraniano che interviene sul sociale senza urlare. Questo linguaggio richiama autori che hanno lavorato sull’essenziale, sulla strada, sulle confessioni in auto e sui paesaggi domestici.

Asgari evita citazioni ostentate. Preferisce lasciare intuire connessioni stilistiche. Il risultato è un’opera autonoma che parla al presente.

Tema centrale: umanità contro disumanizzazione

Un tema ricorrente è la perdita della compassione. In un contesto dove curare i feriti diventa reato, la pietas è criminalizzata. Arash sfida questa logica. Cura persone che le autorità definiscono nemiche. Per questo paga un prezzo enorme.

Il film indaga la contraddizione tra cura e punizione. Le stesse azioni che salvano la vita possono distruggere il futuro di chi le compie.

La famiglia rappresenta la possibilità di recupero. Sono i legami, i piccoli gesti e la condivisione a provare a restituire ad Arash la volontà di vivere.

Momenti di leggerezza in un contesto drammatico

Tra le tensioni, compaiono frammenti di vita quotidiana. Preparare il tè, ballare in cucina, ridere di una battuta. Questi intermezzi non minimizzano la gravità. Al contrario, la rendono più evidente.

La presenza di dettagli materiali aiuta il film a rimanere ancorato al reale. Oggetti e gesti fungono da ancora emotiva. Senza questi, l’opera rischierebbe di scivolare nella retorica.

Festival, ricezione e valore documentario

Un po’ di luce è stato presentato in concorso alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia. Ha attirato l’attenzione per la delicatezza con cui affronta temi durissimi. La stampa ha sottolineato la capacità del regista di coniugare impegno e forma cinematografica.

Il film è anche testimonianza storica. Racconta un periodo preciso del presente iraniano. Per questo motivo, la sua importanza travalica la sola esperienza estetica.

Concorso a Venezia 83.

Protagonista: Misagh Zareh.

Sceneggiatura: Ali Asgari e Shadmehr Rastin.

Produzione italiana: Zoe Films. Distribuzione: Teodora.

Percezioni dello spettatore: come il film colpisce

Lo spettatore trova un ritmo misurato. Le emozioni arrivano tramite dettagli. Non si viene trascinati da soluzioni facili. Questo rende il film duraturo nella memoria.

La forza del film sta nella sua sobrietà. Non pretende di illuminare tutto. Si concentra su frammenti di vita che, messi insieme, formano un mosaico di resistenza.

Domande aperte e responsabilità del cinema

Ali Asgari vede il cinema come mezzo di resistenza. In un Paese dove ogni gesto può diventare politico, raccontare la quotidianità è già un atto coraggioso. Il film pone domande sulla cura, sulla colpa e sulla capacità di restare umani.

Resta la sensazione che, in tempi come questi, l’arte debba continuare a testimoniare. Un po’ di luce non offre soluzioni facili. Ma spinge a guardare da vicino la dignità di chi resiste.

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