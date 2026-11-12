Jaafar Jackson torna a parlare del film su Michael Jackson e del possibile seguito. L’attore rivela ambizioni, difficoltà sul set e come ha costruito il ritratto del Re del Pop. Tra processi creativi, scelte di montaggio e ricordi di famiglia, emergono dettagli sul futuro del progetto e sul suo rapporto con la leggendaria figura che ha interpretato.

Stato del sequel: tempistiche e incertezza sulla produzione

La seconda parte del biopic non ha ancora una data definitiva. Fonti della produzione suggeriscono che i lavori potrebbero partire tra fine anno e inizio del prossimo.

Le incertezze sulle tempistiche della seconda parte dipendono da produttori e distribuzione.

Jaafar dice di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali. Sul suo calendario, però, resta disponibile.

Lionsgate parla di una possibile uscita nel 2027 o 2028.

Decisioni finali dipendono dai produttori e dagli accordi di distribuzione.

Jaafar si dichiara pronto a tornare sul set non appena verrà data l’ok.

Il successo al botteghino e l’obiettivo raggiunto

Il film su Michael è diventato il primo biopic a superare il miliardo di dollari nel mondo.

Per Jaafar si è trattato di una vittoria personale. Prima di iniziare le riprese aveva fissato una serie di traguardi.

Uno di questi era superare il risultato di altri biopic di successo.

Il raggiungimento del miliardo ha suscitato in lui forte emozione.

Il riconoscimento economico è stato letto come un segnale del valore universale della storia di Michael.

Scene tagliate e il terzo atto: cosa è rimasto fuori

Durante il montaggio sono state eliminate scene importanti. Tra queste c’era un terzo atto originale.

La lavorazione è stata intensa e molte sequenze non sono arrivate alla versione finale.

Il team sapeva fin dall'inizio che non tutto sarebbe stato usato.

Molti attori girano materiale che poi non compare nel montaggio definitivo.

Jaafar riconosce la complessità di queste scelte artistiche e il peso del processo di editing.

Conoscere Michael: la musica come chiave interpretativa

Per l’attore, la via principale per capire Michael è la sua produzione musicale.

Secondo Jaafar, i testi, le poesie e i messaggi pubblici offrono indizi essenziali sul suo mondo.

La musica come documento biografico diventa il punto di partenza per costruire il ritratto umano e artistico.

Non può garantire nulla sulla trama della seconda parte. Il suo compito resta interpretare con cura ciò che gli viene richiesto.

Metodo di preparazione: voce, movimento e coach

La trasformazione è iniziata dalla voce. Jaafar ha mandato un vocale al produttore impersonando Michael.

La reazione è stata immediata: gli hanno trovato un coach vocale il giorno dopo.

Allenamento vocale e fisico

Lavoro costante sulla voce per cogliere timbro e inflessioni.

Ripetizione continua delle coreografie.

Sessioni di prova per rendere i movimenti naturali sul palco.

I passi di danza sono stati particolarmente impegnativi. La ricostruzione di alcune performance, come quelle di Bad, ha richiesto grande sforzo.

Prove di danza intense per rendere naturali i movimenti sul palco.

Salire sulle punte è stato uno degli aspetti più faticosi. Le prove prolungate hanno provocato infortuni e dolori.

L’obiettivo era evitare gesti meccanici. Perciò ha ripetuto scene fino a sentirsi completamente libero nel momento della ripresa.

Reazioni di famiglia e verifica emotiva

La prima volta davanti al film per alcuni membri della famiglia è stata molto significativa.

Jermaine Jackson ha visto il film alla première di Berlino, tra il pubblico. L’ansia dell’attore era palpabile.

Dopo la proiezione, il feedback del padre è stato molto positivo. Jermaine ha espresso sorpresa nel non notare differenze in molti momenti.

Ricordi privati: giochi, caramelle e infanzia con Michael

Jaafar riporta immagini di spensieratezza vissute accanto allo zio.

Ricorda un cinema domestico pieno di caramelle. In particolare le Starburst rosa e rosse.

Console nuove usate per giocare insieme.

Michael che si nascondeva durante il gioco del nascondino.

Un ambiente di gioco e libertà, lontano dalle pressioni del successo.

Queste memorie hanno aiutato Jaafar a costruire un ritratto più umano e vicino alla realtà privata dell’artista.

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