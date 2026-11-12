Jaafar Jackson torna a parlare del film su Michael Jackson e del possibile seguito. L’attore rivela ambizioni, difficoltà sul set e come ha costruito il ritratto del Re del Pop. Tra processi creativi, scelte di montaggio e ricordi di famiglia, emergono dettagli sul futuro del progetto e sul suo rapporto con la leggendaria figura che ha interpretato.
Stato del sequel: tempistiche e incertezza sulla produzione
La seconda parte del biopic non ha ancora una data definitiva. Fonti della produzione suggeriscono che i lavori potrebbero partire tra fine anno e inizio del prossimo.
Jaafar dice di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali. Sul suo calendario, però, resta disponibile.
- Lionsgate parla di una possibile uscita nel 2027 o 2028.
- Decisioni finali dipendono dai produttori e dagli accordi di distribuzione.
Jaafar si dichiara pronto a tornare sul set non appena verrà data l’ok.
Il successo al botteghino e l’obiettivo raggiunto
Il film su Michael è diventato il primo biopic a superare il miliardo di dollari nel mondo.
Per Jaafar si è trattato di una vittoria personale. Prima di iniziare le riprese aveva fissato una serie di traguardi.
- Uno di questi era superare il risultato di altri biopic di successo.
- Il raggiungimento del miliardo ha suscitato in lui forte emozione.
Il riconoscimento economico è stato letto come un segnale del valore universale della storia di Michael.
Scene tagliate e il terzo atto: cosa è rimasto fuori
Durante il montaggio sono state eliminate scene importanti. Tra queste c’era un terzo atto originale.
La lavorazione è stata intensa e molte sequenze non sono arrivate alla versione finale.
- Il team sapeva fin dall'inizio che non tutto sarebbe stato usato.
- Molti attori girano materiale che poi non compare nel montaggio definitivo.
Jaafar riconosce la complessità di queste scelte artistiche e il peso del processo di editing.
Conoscere Michael: la musica come chiave interpretativa
Per l’attore, la via principale per capire Michael è la sua produzione musicale.
Secondo Jaafar, i testi, le poesie e i messaggi pubblici offrono indizi essenziali sul suo mondo.
La musica come documento biografico diventa il punto di partenza per costruire il ritratto umano e artistico.
Non può garantire nulla sulla trama della seconda parte. Il suo compito resta interpretare con cura ciò che gli viene richiesto.
Metodo di preparazione: voce, movimento e coach
La trasformazione è iniziata dalla voce. Jaafar ha mandato un vocale al produttore impersonando Michael.
La reazione è stata immediata: gli hanno trovato un coach vocale il giorno dopo.
Allenamento vocale e fisico
- Lavoro costante sulla voce per cogliere timbro e inflessioni.
- Ripetizione continua delle coreografie.
- Sessioni di prova per rendere i movimenti naturali sul palco.
I passi di danza sono stati particolarmente impegnativi. La ricostruzione di alcune performance, come quelle di Bad, ha richiesto grande sforzo.
Salire sulle punte è stato uno degli aspetti più faticosi. Le prove prolungate hanno provocato infortuni e dolori.
L’obiettivo era evitare gesti meccanici. Perciò ha ripetuto scene fino a sentirsi completamente libero nel momento della ripresa.
Reazioni di famiglia e verifica emotiva
La prima volta davanti al film per alcuni membri della famiglia è stata molto significativa.
Jermaine Jackson ha visto il film alla première di Berlino, tra il pubblico. L’ansia dell’attore era palpabile.
Dopo la proiezione, il feedback del padre è stato molto positivo. Jermaine ha espresso sorpresa nel non notare differenze in molti momenti.
Ricordi privati: giochi, caramelle e infanzia con Michael
Jaafar riporta immagini di spensieratezza vissute accanto allo zio.
Ricorda un cinema domestico pieno di caramelle. In particolare le Starburst rosa e rosse.
- Console nuove usate per giocare insieme.
- Michael che si nascondeva durante il gioco del nascondino.
- Un ambiente di gioco e libertà, lontano dalle pressioni del successo.
Queste memorie hanno aiutato Jaafar a costruire un ritratto più umano e vicino alla realtà privata dell’artista.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.