Una foto scattata dietro le quinte di Bar Centrale e pubblicata da Elisa Isoardi ha acceso il dibattito sui social. Sullo sfondo si vede una lavagna intitolata Dead pool con 22 nomi di personaggi noti e le loro età. Lo scatto ha suscitato curiosità, ironia e critiche, perché tra i nominativi compaiono volti molto amati dal pubblico.

La lavagna che ha fatto discutere: cosa mostra e dove è apparsa

Lo scatto è stato condiviso dalla conduttrice e poi rilanciato da giornalisti e utenti. Sul pannello sono segnati 22 personaggi, con accanto l’età di ciascuno.

La lavagna con i 22 nomi comparsa dietro le quinte dello show.

Lino Banfi

Mogol

Renzo Arbore

Sophia Loren

Tony Renis

Adriano Celentano

Johnny Dorelli

Liliana Segre

Vincenzo Mollica

Giovanni Allevi

Paolo Conte

Roberto Vecchioni

Massimo Boldi

Vittorio Sgarbi

Memo Remigi

Dino Zoff

Mina

e, tra gli altri, il nome del presidente della Repubblica con la scritta “speriamo di no”.

Il quadro è stato interpretato come un gioco macabro o come una semplice battuta interna. L’immagine ha però sollevato interrogativi sull’opportunità di esporre simili liste in uno studio televisivo.

Come è circolata la foto e che eco ha avuto sui media

Il rilancio della foto è avvenuto anche a mezzo stampa. Un giornalista radiofonico e cronista ha contribuito a portare la storia all’attenzione più ampia.

La foto è stata condivisa da utenti e pagine social.

Nei commenti si sono alternati sarcasmo, indignazione e battute.

Alcuni media nazionali hanno ripreso la vicenda, amplificando la discussione.

Reazioni personali: Lino Banfi e Mogol rispondono con leggerezza

I protagonisti citati hanno risposto scegliendo l’ironia. Entrambi hanno smorzato la tensione, trattando la vicenda come un episodio da prendere con leggerezza.

Reazioni ironiche e distaccate da parte dei protagonisti citati.

Interpellato, Lino Banfi ha ammesso di aver capito solo dopo il senso della lavagna. All’inizio aveva pensato si trattasse di un promemoria sul lavoro. Poi ha scherzato sulla sua età e ha fatto una battuta scaramantica per stemperare.

Il paroliere Mogol ha definito l’elenco una cosa sostanzialmente poco seria. Ha osservato che la morte è parte della vita e ha respinto ogni forma di polemica, con tono distaccato e ironico.

Elementi chiave della vicenda e punti di discussione

La scelta di esporre un “dead pool” in uno spazio televisivo ha provocato divisioni.

La reazione dei diretti interessati è stata prevalentemente ironica.

La presenza del nome del presidente ha dato ulteriore risonanza alla vicenda.

I social hanno amplificato la conversazione tra sostenitori e critici.

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